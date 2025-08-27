Ultima ora
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
27 aug. 2025 | 09:02
de Daoud Andra

Reguli stricte. Doi turiști, amendați pentru că au ocupat un loc pe plajă mai devreme de ora 08:00 în Spania

Vacanțe și turism
Reguli stricte. Doi turiști, amendați pentru că au ocupat un loc pe plajă mai devreme de ora 08:00 în Spania
FOTO: Profimedia Images

Spania, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor europeni, a început să aplice din ce în ce mai strict regulile legate de utilizarea plajelor. Un nou episod al așa-numitului „război al umbrelelor” a avut loc recent în stațiunea Cullera, provincia Valencia, unde doi vizitatori în vârstă au fost sancționați pentru că au încercat să ocupe un loc privilegiat pe nisip înainte de ora permisă.

Amendați pentru încălcarea ordonanței locale

Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în jurul orei 07:30, pe plaja San Antonio, una dintre cele mai populare din zonă. Poliția locală, aflată în patrulare pe strada Cabañal, i-a surprins pe doi bărbați, de 75 și 80 de ani, așezați deja în prima linie a plajei, pregătiți să își rezerve locul pentru întreaga zi.

Regulamentul este însă clar: accesul pe plajă este interzis între orele 05:00 și 08:00, interval rezervat operațiunilor de curățenie și întreținerii spațiului. Mai mult decât atât, ordonanța locală interzice explicit ocuparea preventivă a locurilor prin amplasarea de umbrele, prosoape sau alte obiecte personale. Practica este considerată abuzivă și contravine principiului accesului liber și egal pentru toți vizitatorii.

Sancțiuni de până la 750 de euro

Pentru gestul lor, cei doi turiști au fost amendați, sancțiunile fiind cuprinse între 300 și 750 de euro, conform legislației în vigoare. Autoritățile locale atrag atenția că aceste măsuri nu au scopul de a pedepsi, ci de a garanta buna conviețuire și utilizarea corectă a unei resurse publice limitate, mai ales în plin sezon estival.

Municipalitatea din Cullera subliniază că plaja San Antonio este un bun comun și trebuie să fie accesibilă tuturor în aceleași condiții. Astfel, regulile privind programul de acces și interzicerea „rezervărilor” prin umbrele sau prosoape sunt esențiale pentru menținerea ordinii și a curățeniei.

„Războiul umbrelelor” – un fenomen anual

De mai bine de zece ani, în lunile iulie și august, plajele din Cullera sunt scena unui fenomen cunoscut sub numele de „războiul umbrelelor”. Turiștii și localnicii se trezesc dis-de-dimineață pentru a-și instala scaunele și umbrelele cât mai aproape de apă, după care părăsesc locul pentru ore întregi. Această practică provoacă tensiuni și nemulțumiri între vizitatori, deoarece blochează accesul altor persoane la zonele cele mai căutate ale plajei.

Situația s-a agravat în ultimii ani, odată cu creșterea numărului de turiști care aleg Spania ca destinație de vacanță. Țara primește milioane de vizitatori anual, iar suprapopularea plajelor a determinat autoritățile să adopte măsuri mai ferme pentru a preveni conflictele și degradarea mediului.

Cazul celor doi turiști amendați la Cullera este doar un exemplu al modului în care autoritățile spaniole încearcă să gestioneze turismul de masă. Regulile stricte privind accesul și utilizarea plajelor nu urmăresc să creeze disconfort, ci să asigure un echilibru între dreptul fiecăruia de a se bucura de mare și nevoia de a proteja spațiul public.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Noutăți importante în Waze: alerte mai detaliate, tipuri noi de camere și trasee optimizate. Ce trebuie să știi
Noutăți importante în Waze: alerte mai detaliate, tipuri noi de camere și trasee optimizate. Ce trebuie să știi
Ce este psihoza AI, afecțiunea care începe să facă ravagii printre utilizatorii de ChatGPT. Șefii Microsoft au lansat un avertisment
Ce este psihoza AI, afecțiunea care începe să facă ravagii printre utilizatorii de ChatGPT. Șefii Microsoft au lansat un avertisment
Neanderthalienii aveau un limbaj propriu, dar era similar cu al nostru? Ce au descoperit cercetătorii
Neanderthalienii aveau un limbaj propriu, dar era similar cu al nostru? Ce au descoperit cercetătorii
27 august în istorie: războaie, catastrofe naturale, descoperiri tehnologice și momente de independență
27 august în istorie: războaie, catastrofe naturale, descoperiri tehnologice și momente de independență
Țara din care au dispărut cartofii în 2025. Oamenii au rămas fără „a doua pâine”
Țara din care au dispărut cartofii în 2025. Oamenii au rămas fără „a doua pâine”
Incendiu cu degajări mari de fum la ”Dragonul Roşu” din Bucureşti. Au ars peste 3.800 de metri pătrați
Incendiu cu degajări mari de fum la ”Dragonul Roşu” din Bucureşti. Au ars peste 3.800 de metri pătrați
O pastilă de slăbit trece testele finale și se apropie de lansarea pe piață. Cum promite să schimbe lupta împotriva obezității
O pastilă de slăbit trece testele finale și se apropie de lansarea pe piață. Cum promite să schimbe lupta împotriva obezității
Dependența de ChatGPT se va măsura în miliarde de oameni. Avertismentul șefului OpenAI despre direcția AI-ul în câțiva ani
Dependența de ChatGPT se va măsura în miliarde de oameni. Avertismentul șefului OpenAI despre direcția AI-ul în câțiva ani
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Playtech Știri
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Playtech Știri
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!