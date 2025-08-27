Reguli stricte. Doi turiști, amendați pentru că au ocupat un loc pe plajă mai devreme de ora 08:00 în Spania

Spania, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor europeni, a început să aplice din ce în ce mai strict regulile legate de utilizarea plajelor. Un nou episod al așa-numitului „război al umbrelelor” a avut loc recent în stațiunea Cullera, provincia Valencia, unde doi vizitatori în vârstă au fost sancționați pentru că au încercat să ocupe un loc privilegiat pe nisip înainte de ora permisă.

Amendați pentru încălcarea ordonanței locale

Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în jurul orei 07:30, pe plaja San Antonio, una dintre cele mai populare din zonă. Poliția locală, aflată în patrulare pe strada Cabañal, i-a surprins pe doi bărbați, de 75 și 80 de ani, așezați deja în prima linie a plajei, pregătiți să își rezerve locul pentru întreaga zi.

Regulamentul este însă clar: accesul pe plajă este interzis între orele 05:00 și 08:00, interval rezervat operațiunilor de curățenie și întreținerii spațiului. Mai mult decât atât, ordonanța locală interzice explicit ocuparea preventivă a locurilor prin amplasarea de umbrele, prosoape sau alte obiecte personale. Practica este considerată abuzivă și contravine principiului accesului liber și egal pentru toți vizitatorii.

Sancțiuni de până la 750 de euro

Pentru gestul lor, cei doi turiști au fost amendați, sancțiunile fiind cuprinse între 300 și 750 de euro, conform legislației în vigoare. Autoritățile locale atrag atenția că aceste măsuri nu au scopul de a pedepsi, ci de a garanta buna conviețuire și utilizarea corectă a unei resurse publice limitate, mai ales în plin sezon estival.

Municipalitatea din Cullera subliniază că plaja San Antonio este un bun comun și trebuie să fie accesibilă tuturor în aceleași condiții. Astfel, regulile privind programul de acces și interzicerea „rezervărilor” prin umbrele sau prosoape sunt esențiale pentru menținerea ordinii și a curățeniei.

„Războiul umbrelelor” – un fenomen anual

De mai bine de zece ani, în lunile iulie și august, plajele din Cullera sunt scena unui fenomen cunoscut sub numele de „războiul umbrelelor”. Turiștii și localnicii se trezesc dis-de-dimineață pentru a-și instala scaunele și umbrelele cât mai aproape de apă, după care părăsesc locul pentru ore întregi. Această practică provoacă tensiuni și nemulțumiri între vizitatori, deoarece blochează accesul altor persoane la zonele cele mai căutate ale plajei.

Situația s-a agravat în ultimii ani, odată cu creșterea numărului de turiști care aleg Spania ca destinație de vacanță. Țara primește milioane de vizitatori anual, iar suprapopularea plajelor a determinat autoritățile să adopte măsuri mai ferme pentru a preveni conflictele și degradarea mediului.

Cazul celor doi turiști amendați la Cullera este doar un exemplu al modului în care autoritățile spaniole încearcă să gestioneze turismul de masă. Regulile stricte privind accesul și utilizarea plajelor nu urmăresc să creeze disconfort, ci să asigure un echilibru între dreptul fiecăruia de a se bucura de mare și nevoia de a proteja spațiul public.