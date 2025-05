„Regula celor 5”, strategia prin care Romina Gingașu, cea mai bogată româncă, își menține relația cu miliardarul cu o avere de 6,5 miliarde de euro

Romina Gingașu, în vârstă de 33 de ani, este soția lui Piero Ferrari, unul dintre moștenitorii imperiului Ferrari. Cei doi sunt împreună de opt ani și au reușit să-și consolideze relația printr-o metodă inedită, pe care Romina o numește ”regula celor 5”. În ciuda diferenței mari de vârstă, cuplul pare să se completeze perfect.

Cunoscută ca fiind cea mai bogată femeie din România datorită mariajului cu Piero Ferrari, Romina Gingașu a vorbit recent despre secretul care le-a ținut relația puternică timp de opt ani.

Povestea lor de iubire a început în 2017, iar în 2021 au oficializat relația. Deși între cei doi este o diferență de aproape jumătate de secol – Piero urmând să împlinească 80 de ani – dinamica dintre ei funcționează, după cum susține Romina Gingașu.

”Cred că ne completăm, ia și din energia mea, deci e ok. Piero are o pasiune pentru muzică, are o cameră wow, plină cu tot felul de sisteme, e ca un cinema. Și discurile vechi din vinil sunt pasiunea sa”, a povestit șatena în emisiunea ”La Măruță”.