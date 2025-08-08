Regizorul James Cameron avertizează asupra unei posibile „apocalipse Terminator”, dacă AI-ul este combinat cu sisteme de arme

Regizorul James Cameron, cunoscut pentru filmele vizionare care au redefinit cinematografia science-fiction, avertizează că tehnologia inteligenței artificiale ar putea conduce la un scenariu catastrofal, similar celui prezentat în The Terminator, dacă este integrată în sisteme de armament, mai ales cele nucleare. Într-un interviu acordat recent pentru Rolling Stone, Cameron a vorbit despre potențialul devastator al fuziunii dintre AI și capabilitățile militare, comparând acest risc cu dezvoltarea și folosirea tehnologiei nucleare.

Deși regizorul a îmbrățișat în ultimii ani unele dintre aplicațiile creative ale AI-ului generativ, el își exprimă din ce în ce mai des îngrijorarea legată de direcția în care se îndreaptă omenirea dacă această tehnologie este implementată în domenii sensibile, fără o reglementare clară și fără implicarea unui factor uman de control. Observațiile sale vin într-un moment în care dezbaterea globală despre limitele etice ale inteligenței artificiale se intensifică, pe fondul progreselor accelerate și al lipsei unor politici de reglementare coerente.

Tehnologie de creație, dar și de distrugere

Cameron nu este un opozant al AI-ului în toate formele sale. În 2024, el s-a alăturat consiliului de administrație al StabilityAI, o companie cunoscută pentru dezvoltarea de tehnologii generative. În acel moment, el declara că „intersecția dintre AI-ul generativ și crearea de imagini CGI este următorul val” în domeniul artelor vizuale. În interviul actual, Cameron admite că încearcă să înțeleagă cât mai bine noile instrumente AI pentru a le integra în viitoarele sale proiecte artistice.

Cu toate acestea, el trage un semnal de alarmă cu privire la utilizările potențial distructive ale tehnologiei. „Cred că există în continuare un pericol real de un apocalips în stil Terminator, dacă pui AI-ul împreună cu sisteme de arme, inclusiv cele nucleare”, a spus Cameron. „Teatrul operațiunilor este atât de rapid, ferestrele decizionale sunt atât de scurte, încât ar fi nevoie de o superinteligență care să le proceseze. Poate vom fi suficient de înțelepți încât să păstrăm un om în lanțul decizional. Dar oamenii sunt falibili. S-au făcut greșeli care ne-au dus aproape de incidente internaționale majore.”

Această perspectivă vine din partea unui om care a imaginat deja, încă din 1984, un scenariu în care o inteligență artificială scapă de sub control și duce la colapsul civilizației umane. Realitatea de azi îl face pe Cameron să creadă că astfel de scenarii nu mai sunt doar povești SF, ci riscuri tangibile.

Una dintre cele mai puternice idei transmise de Cameron în interviu este legată de natura umană și capacitatea redusă a decidenților de a anticipa consecințele unor alegeri tehnologice greșite. Regizorul atrage atenția asupra faptului că istoria recentă este plină de episoade în care erori umane au dus lumea în pragul conflictului nuclear. Introducerea AI-ului în ecuație nu face decât să complice lucrurile, oferind o aparență de control și eficiență, dar în realitate putând duce la pierderea completă a echilibrului decizional.

„În contextul militar, viteza este crucială. Dar viteza înseamnă automatizare, iar automatizarea fără discernământ uman devine un pericol existențial”, avertizează Cameron. El subliniază că o superinteligență ar putea fi capabilă să proceseze rapid informații și să ia decizii în timp real, dar asta nu înseamnă neapărat că aceste decizii vor fi în beneficiul umanității. Lipsa empatiei, a contextului și a responsabilității morale face ca AI-ul să nu poată fi lăsat, în forma actuală, să decidă în probleme de viață și moarte.

Cameron propune o abordare responsabilă, în care AI-ul este folosit pentru a susține creativitatea și progresul uman, nu pentru a delega complet controlul asupra tehnologiilor de distrugere în masă. Este un mesaj puternic din partea unui artist care a transformat fricile tehnologice în opere cinematografice profetice și care acum încearcă să participe activ la modelarea unei etici globale în jurul AI-ului.

„Fantomele Hiroshimei” – următorul proiect al regizorului

Pe lângă comentariile despre AI, James Cameron a oferit și câteva detalii despre următorul său proiect cinematografic: o adaptare a cărții non-ficțiune Ghosts of Hiroshima, scrisă de Charles Pellegrino. Cartea explorează urmările devastatoare ale bombardamentului atomic asupra Hiroshimei și se concentrează pe poveștile supraviețuitorilor. Alegerea acestui subiect nu este întâmplătoare, mai ales în contextul preocupării lui Cameron pentru pericolul nuclear și pentru consecințele necontrolate ale tehnologiei.

Ghosts of Hiroshima se anunță a fi o producție profundă și emoționantă, care va evidenția suferințele provocate de utilizarea armelor de distrugere în masă, dar și nevoia de a păstra vie memoria acestor tragedii. Este o continuare logică a discursului său despre AI și despre riscurile tehnologiilor care scapă de sub control, dar și o reafirmare a poziției sale ca regizor preocupat de viitorul umanității, nu doar de spectacolul vizual.

Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, iar tentația automatizării absolute devine din ce în ce mai mare, vocea lui James Cameron aduce un echilibru necesar. Nu pentru a opri progresul, ci pentru a-l face mai conștient, mai uman și mai responsabil.