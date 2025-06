„Regina Întunericului”, Gabriela Lucuțar, se declară îndrăgostită de Victor Ponta, recent divorțat: „M-am surprins fiind geloasă” EXCLUSIV

Gabriela Lucuțar, cel mai cunoscut antreprenor de pompe funebre din România, se declară îndrăgostită până peste cap. playtech.ro a aflat marele mister chiar de la cea supranumită „Regina Întunericului”, o femeie pe care o cunoaște o țară întreagă. Lucru e cu atât mai surprinzător cu cât în ultimele luni, Gabriela Lucuțar trece prin drama unui divorț care pare să lase urme din ce în ce mai adânci în viața sa.

La 41 de ani, „Regina Întunericului” pare să fie conștientă că viața îți poate oferi tot felul de surprize, deopotrivă plăcute sau nu.

„Aș spune că m-am opus sentimentelor. Dar am cedat brusc, zilele trecute, când am văzut în presa centrală fotografiile cu Victor Ponta și cu noua sa iubită”, mai spune aceeași Gabriela Lucuțar. Care recunoaște cu ușurință faptul că prima sa reacție a fost să mototolească în pumni paginile ziarului care-i aducea vestea ce avea s-o întristeze atât de tare.