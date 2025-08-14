Regele Charles se va adresa națiunii, într-un moment istoric. Discursul a fost pregătit în cel mai mic detaliu

Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
14 aug. 2025 | 22:14
de Ioana Bucur

Foto: Profimedia

Regele Charles se pregătește să transmită un mesaj cu puternică încărcătură istorică, într-un moment ce marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Discursul, conceput și revizuit cu atenție până la cel mai mic detaliu, evocă memoria bunicului său, regele George al VI-lea, și aduce un omagiu eroilor care au luptat și au murit pentru libertate. Înregistrat într-un cadru solemn la Clarence House, mesajul va fi difuzat națiunii, Regatelor și Commonwealth-ului, subliniind importanța unității și a păstrării lecțiilor trecutului.

Regele Charles se va adresa națiunii

Oglindind  discursul istoric rostit de bunicul său, regele George al VI-lea, la 15 august 1945, când a anunțat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, monarhul a înregistrat un mesaj special adresat Națiunii, Regatelor și Commonwealth-ului pentru a marca acest moment.

În cele șase minute ale transmisiunii audio, regele Charles face referire la experiențele îndurate de prizonierii de război și de civilii nevinovați din teritoriile ocupate din regiune, a căror suferință „ne reamintește că adevăratul cost al războiului depășește câmpurile de luptă, atingând fiecare aspect al vieții”.

Mesajul regelui, dezvăluit în exclusivitate de publicația The Mirror la începutul acestei luni, a fost înregistrat săptămâna trecută în Morning Room de la Clarence House.

În discursul scris personal, Charles descrie cum eroii Zilei Victoriei asupra Japoniei „ne-au oferit mai mult decât libertatea; ne-au lăsat exemplul modului în care aceasta poate și trebuie protejată”, subliniind că victoria a fost posibilă datorită colaborării strânse dintre națiuni, „peste distanțe uriașe, diferențe de credință și diviziuni culturale”. Majestatea Sa adaugă că determinarea altruistă a „marii generații” demonstrează că „în vremuri de război și în vremuri de pace, cele mai puternice arme nu sunt cele pe care le porți, ci brațele pe care le unești”.

„Sentimentul nostru de eliberare este copleșitor”

Mesajul integral al regelui va fi transmis mâine la ora 7:30 (ora Marii Britanii), în timp ce în întreaga lume vor avea loc ceremonii de comemorare. Pe 15 august 1945, regele George al VI-lea se adresa națiunii pentru a marca începutul unei noi ere pentru Marea Britanie și Europa, spunând: „Japonia a capitulat, așa că haideți să mulțumim lui Dumnezeu Atotputernic că războiul s-a încheiat în întreaga lume și că, în fiecare țară, oamenii își pot folosi acum munca, priceperea și știința pentru a repara cumplita distrugere și pentru a construi prosperitate și fericire.

„Sentimentul nostru de eliberare este copleșitor și, odată cu acesta, avem dreptul să simțim că ne-am îndeplinit datoria. Vă cer din nou, în acest ceas solemn, să vă amintiți de toți cei care și-au dat viața și de toți cei care au îndurat pierderea celor dragi.”

Ca parte a comemorărilor naționale de săptămâna viitoare, țara va păstra două minute de reculegere pentru a marca 80 de ani de la VJ Day.

Mâine, regele și regina vor participa, de asemenea, la o slujbă de comemorare la National Memorial Arboretum din Staffordshire, care va include o paradă a 400 de membri ai forțelor armate, un spectacol aviatic al formației Red Arrows și zboruri ale avioanelor istorice din Battle of Britain Memorial Flight.

