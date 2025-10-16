Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 09:16
de Daoud Andra

Refuzul actului adiţional la muncă. Ce poate să îţi impună angajatorul?

Legislație
Refuzul actului adiţional la muncă. Ce poate să îţi impună angajatorul?
FOTO: Arhivă

În relația de muncă, echilibrul dintre drepturile angajatului și obligațiile angajatorului se bazează pe un document esențial: contractul individual de muncă. Acesta stabilește condițiile în care o persoană își desfășoară activitatea — de la salariu și program de lucru până la locul desfășurării muncii și atribuțiile postului. Orice schimbare a acestor elemente se face exclusiv printr-un act adițional, semnat de ambele părți. Însă ce se întâmplă dacă refuzi să semnezi un astfel de document?

Ce reglementează un act adițional

Un act adițional reprezintă, în termeni simpli, o modificare scrisă a contractului de muncă existent. Este un document care se atașează la contractul inițial și are rolul de a actualiza anumite clauze — cum ar fi creșterea sau scăderea salariului, modificarea funcției, a normei de lucru, a locului de muncă sau a programului. Toate aceste modificări trebuie să fie acceptate în scris de către salariat pentru a produce efecte legale.

Legislația muncii, mai exact Codul Muncii, prevede clar că niciuna dintre părți nu poate modifica unilateral contractul de muncă, cu excepția unor situații strict reglementate (cum ar fi delegarea sau detașarea temporară). Așadar, dacă un angajator dorește să schimbe condițiile în care lucrezi — să te mute în altă localitate, să îți reducă salariul sau să îți modifice programul — are obligația de a-ți propune un act adițional. Tu, ca salariat, ai libertatea să accepți sau să refuzi.

„Orice modificare a contractului individual de muncă: program, salariu, loc, necesită acordul scris al salariatului. Dacă refuzi actul adițional, contractul rămâne neschimbat. Angajatorul nu poate pune unilateral noi condiții, cu excepția cazurilor de delegare sau de detașare, temporare, prevăzute expres de lege”, explică un avocat specializat, într-un filmuleț publicat pe pagina de Facebook E-Avocatul.ro.

Consecințe ale refuzului semnării actului adițional

Refuzul semnării unui act adițional nu poate fi sancționat disciplinar. Legea nu permite angajatorului să aplice sancțiuni pentru simplul fapt că un angajat nu acceptă modificări contractuale. Totuși, în anumite situații, pot apărea consecințe indirecte. De exemplu, dacă modificările propuse sunt esențiale pentru activitatea firmei și angajatul le respinge, angajatorul poate decide reorganizarea postului sau chiar desființarea acestuia — dar doar în condițiile prevăzute de lege și cu respectarea procedurii de concediere.

Un alt aspect important este termenul legal: potrivit legislației actuale, angajatorul are 20 de zile lucrătoare pentru a înregistra în Revisal modificările aduse prin actul adițional. Dacă documentul nu este semnat de salariat, modificarea nu poate fi transmisă și, prin urmare, nu are valoare juridică.

În concluzie, actul adițional este instrumentul legal prin care se fac modificări în raporturile de muncă, dar puterea de decizie aparține ambelor părți. Angajatorul nu poate „impune” schimbări peste noapte, iar salariatul are dreptul de a-și apăra condițiile stabilite inițial. În lipsa acordului scris, contractul rămâne exact așa cum a fost semnat inițial.

