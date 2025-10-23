Reddit, gata să se „ia la trântă” prin sălile de judecată cu Perplexity. Cum s-a ajuns la această situație?

Reddit a intentat un proces împotriva companiilor Perplexity, SerApi, OxyLabs și AWMProxy, acuzându-le că au preluat și utilizat conținutul său fără licență, potrivit The New York Times.

Procesul vizează obținerea de despăgubiri financiare și o ordonanță permanentă care să interzică folosirea și revânzarea materialelor colectate anterior.

Reclamația susține că aceste companii au extras date din rezultatele motoarelor de căutare pentru a le folosi în scopuri comerciale, evitând plata licențelor impuse de Reddit din 2023.

Platforma a introdus atunci un model prin care percepe taxe pentru accesul la postări și alte date, în special pentru antrenarea sistemelor AI.

Între timp, Reddit a semnat acorduri de licențiere cu Google și OpenAI și chiar a lansat propriul sistem de răspunsuri bazat pe inteligență artificială, care utilizează informațiile publicate de utilizatori.

Reddit acuză Perplexity că a ignorat regulile de acces

Conform documentelor depuse în instanță, Reddit a trimis anterior o notificare oficială companiei Perplexity, cerând încetarea colectării neautorizate de conținut.

În pofida acestui avertisment, platforma AI ar fi continuat să afișeze date provenite din Reddit în propriul motor de răspunsuri.

Pentru a demonstra încălcarea, Reddit a creat o postare-test, vizibilă doar prin indexarea Google, care a fost ulterior reprodusă în rezultatele generate de Perplexity.

„Singura modalitate prin care Perplexity ar fi putut obține și utiliza acel conținut este prin extragerea datelor din rezultatele Google și integrarea lor rapidă în propriul sistem”, afirmă plângerea depusă la tribunal.

Reddit susține, de asemenea, că Perplexity a ignorat protocolul robots.txt, metoda standard prin care site-urile indică roboților web ce conținut nu trebuie preluat.

Reddit își intensifică măsurile de protecție a datelor

Într-un răspuns oficial, Perplexity a declarat că nu a primit încă procesul, dar că va „lupta ferm pentru dreptul utilizatorilor de a accesa liber cunoașterea publică”, adăugând că acțiunile sale se bazează pe „principii responsabile și respect pentru interesul public”.

Acest nou caz marchează o continuare a politicii stricte adoptate de Reddit privind protecția datelor sale.

În 2024, compania a limitat accesul roboților și crawlerilor necunoscuți, iar în august 2025 a restricționat inclusiv accesul arhivei Wayback Machine.

Reddit a introdus și standardul Really Simple Licensing, menit să adauge termeni de licențiere direct în fișierul robots.txt, stabilind condițiile de utilizare a datelor sale online.

Procesul împotriva Perplexity, SerApi, OxyLabs și AWMProxy vine după o altă acțiune similară lansată împotriva startup-ului Anthropic, acuzat că a folosit postări Reddit pentru antrenarea chatbotului Claude fără permisiune.