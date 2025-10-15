Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
15 oct. 2025 | 18:57
de Badea Violeta

Record de infracțiuni pentru un bărbat de 70 de ani din Arad: beat la volan, fără permis și cu numere false

ACTUALITATE
Record de infracțiuni pentru un bărbat de 70 de ani din Arad: beat la volan, fără permis și cu numere false
Barbat de 70 de ani din Arad, cu un record de infractiuni. Sursa foto: Profimedia

În ultimele zile, autoritățile române au fost nevoite să gestioneze cazuri extreme de încălcări ale legii rutiere, de la urmăriri ca în filme în Constanța până la recorduri de sancțiuni pentru șoferi tineri și chiar pentru persoane în vârstă. Polițiștii au aplicat măsuri severe pentru a descuraja comportamentul periculos și a proteja participanții la trafic.

Cine este bărbatul de 70 de ani cu record de infracțiuni în Arad

Un bărbat de 70 de ani din Arad a intrat în atenția polițiștilor după ce a fost depistat beat la volan, conducând fără permis și cu numere false, relatează observatornews.ro. Incidentul nu este singular, ci face parte dintr-un istoric extins de încălcări repetate ale legii rutiere.

Comportamentul său periculos la volan ridică semne de întrebare privind responsabilitatea și capacitatea de a conduce în siguranță, în ciuda vârstei înaintate. Autoritățile analizează în prezent dosarul său și măsurile legale aplicabile pentru a preveni producerea unor accidente grave.

Vezi și:
Fiul unui fost procuror din Giurgiu, mort după ce a fost lovit de o autospecială de poliție
Investigație în Germania asupra ușilor retractabile de la Tesla Model S, după un accident grav

Ce urmăriri spectaculoase s-au înregistrat în weekend

La Constanța, un tânăr de 27 de ani a pus pe jar zeci de polițiști după ce a fugit aproape opt kilometri pe un bulevard, conducând cu 161 km/h. În timpul urmăririi, acesta a provocat un accident, a abandonat mașina și a continuat fuga pe jos alți cinci kilometri.

Polițiștii l-au prins abia după două ore, constatând că era beat și că permisul cu care încerca să se legitimeze era fals, emis în Grecia, folosit și la începutul anului pentru alte abateri. Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și amendat cu 15.000 de lei.

Ce alte cazuri extreme au mai existat în trafic

Un alt incident grav a avut loc în Tulcea, unde un tânăr de 25 de ani a fost prins conducând cu 167 km/h în apropierea satului Cataloi. Acesta a efectuat o depășire neregulamentară și nu s-a oprit la semnalul polițiștilor, fiind urmărit până la oprirea forțată.

În urma testării, s-a constatat că se afla sub influența alcoolului. Pentru multiplele încălcări, tânărul a primit o amendă și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă cumulată de 300 de zile, o sancțiune record în județ. Aceste cazuri arată că încălcările repetate și comportamentul periculos la volan sunt probleme majore în traficul românesc.

De la șoferi tineri care depășesc viteza legală și conduc sub influența alcoolului, până la persoane în vârstă cu un istoric lung de abateri, autoritățile trebuie să rămână vigilente pentru a preveni accidente grave și pentru a asigura siguranța pe drumurile publice.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Lege nouă: turiștii care aruncă gunoaie pe plajele de pe litoral vor fi amendați cu până la 1.000 de lei
Lege nouă: turiștii care aruncă gunoaie pe plajele de pe litoral vor fi amendați cu până la 1.000 de lei
Simbolurile Brașovului, Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, se redeschid după o modernizare spectaculoasă. Cum arată după renovare
Simbolurile Brașovului, Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, se redeschid după o modernizare spectaculoasă. Cum arată după renovare
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de temperatură pentru facturi mai mici
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de temperatură pentru facturi mai mici
Care sunt gradele în armată și cine ajunge în prima linie în caz de război. Ce rol are fiecare militar în apărarea țării
Care sunt gradele în armată și cine ajunge în prima linie în caz de război. Ce rol are fiecare militar în apărarea țării
Ce au pus oamenii în locul în care și-a pierdut viața tânăra mămică din Berceni: un altar al amintirii și al durerii. Când va avea loc înmormântarea
Ce au pus oamenii în locul în care și-a pierdut viața tânăra mămică din Berceni: un altar al amintirii și al durerii. Când va avea loc înmormântarea
După aproape 70.000 km, două anvelope all-season sunt cele mai bune în testul ADAC
După aproape 70.000 km, două anvelope all-season sunt cele mai bune în testul ADAC
Este Pământul plat? Celebra teoria a conspirației, demontată printr-o metodă cât se poate de simplă
Este Pământul plat? Celebra teoria a conspirației, demontată printr-o metodă cât se poate de simplă
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Revista presei
Adevarul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul înțelepciunii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu”
Playtech Știri
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Playtech Știri
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...