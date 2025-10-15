Record de infracțiuni pentru un bărbat de 70 de ani din Arad: beat la volan, fără permis și cu numere false

În ultimele zile, autoritățile române au fost nevoite să gestioneze cazuri extreme de încălcări ale legii rutiere, de la urmăriri ca în filme în Constanța până la recorduri de sancțiuni pentru șoferi tineri și chiar pentru persoane în vârstă. Polițiștii au aplicat măsuri severe pentru a descuraja comportamentul periculos și a proteja participanții la trafic.

Cine este bărbatul de 70 de ani cu record de infracțiuni în Arad

Un bărbat de 70 de ani din Arad a intrat în atenția polițiștilor după ce a fost depistat beat la volan, conducând fără permis și cu numere false, relatează observatornews.ro. Incidentul nu este singular, ci face parte dintr-un istoric extins de încălcări repetate ale legii rutiere.

Comportamentul său periculos la volan ridică semne de întrebare privind responsabilitatea și capacitatea de a conduce în siguranță, în ciuda vârstei înaintate. Autoritățile analizează în prezent dosarul său și măsurile legale aplicabile pentru a preveni producerea unor accidente grave.

Ce urmăriri spectaculoase s-au înregistrat în weekend

La Constanța, un tânăr de 27 de ani a pus pe jar zeci de polițiști după ce a fugit aproape opt kilometri pe un bulevard, conducând cu 161 km/h. În timpul urmăririi, acesta a provocat un accident, a abandonat mașina și a continuat fuga pe jos alți cinci kilometri.

Polițiștii l-au prins abia după două ore, constatând că era beat și că permisul cu care încerca să se legitimeze era fals, emis în Grecia, folosit și la începutul anului pentru alte abateri. Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și amendat cu 15.000 de lei.

Ce alte cazuri extreme au mai existat în trafic

Un alt incident grav a avut loc în Tulcea, unde un tânăr de 25 de ani a fost prins conducând cu 167 km/h în apropierea satului Cataloi. Acesta a efectuat o depășire neregulamentară și nu s-a oprit la semnalul polițiștilor, fiind urmărit până la oprirea forțată.

În urma testării, s-a constatat că se afla sub influența alcoolului. Pentru multiplele încălcări, tânărul a primit o amendă și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă cumulată de 300 de zile, o sancțiune record în județ. Aceste cazuri arată că încălcările repetate și comportamentul periculos la volan sunt probleme majore în traficul românesc.

De la șoferi tineri care depășesc viteza legală și conduc sub influența alcoolului, până la persoane în vârstă cu un istoric lung de abateri, autoritățile trebuie să rămână vigilente pentru a preveni accidente grave și pentru a asigura siguranța pe drumurile publice.