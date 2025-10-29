Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Recalcularea pensiei l-a lăsat pe un român cu 100 de lei în minus. Cum eviți o astfel de situație, procedura și relația cu Casa de Pensii

ACTUALITATE
Recalcularea pensiei l-a lăsat pe un român cu 100 de lei în minus. Cum eviți o astfel de situație, procedura și relația cu Casa de Pensii
Recalcularea pensiilor se lasă cu bătăi de cap / foto: Playtech

Recalcularea pensiilor, un proces menit să corecteze inechitățile și să reflecte mai bine contribuțiile reale ale fiecărui angajat, a generat surprize neplăcute pentru unii pensionari. Un exemplu recent arată cât de ușor poate o intenție bună să ducă la un rezultat opus: un pensionar din județul Prahova a pierdut 100 de lei în urma unei recalculări făcute pe baza unor adeverințe de venituri vechi. Cazul atrage atenția asupra riscurilor birocratice și a importanței verificării atente a fiecărui document depus.

Cum s-a ajuns la o pensie mai mică după recalculare

Cazul din Prahova este ilustrativ pentru o problemă des întâlnită. Pensionarul, convins că veniturile brute obținute înainte de 2001 îi vor aduce un punctaj mai mare, a depus adeverințe suplimentare la Casa de Pensii. Rezultatul a fost însă invers: pensia i-a scăzut de la 2440 de lei la 2340 de lei. Motivul principal – unele perioade de activitate nu aveau venituri declarate, iar în altele, sumele erau mai mici decât cele deja valorificate la prima calculare.

Situația s-a complicat și din cauza modului în care sunt tratate lunile fără venit sau perioadele cu întreruperi. Acestea reduc vechimea totală luată în calcul, ceea ce poate duce automat la o diminuare a punctajului. În plus, recalcularea nu ține cont doar de veniturile brute, ci și de raportul dintre acestea și salariul mediu pe economie din perioada respectivă, ceea ce poate schimba semnificativ valoarea punctajului final.

Vezi și:
Cum te pensionezi în România – documentele obligatorii care nu trebuie să lipsească și adeverințele de la angajator
Pensionarii români care nu au mai primit pensia în octombrie – documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani

Ce explică Casa de Pensii și cum poți preveni o astfel de pierdere

Casa Națională de Pensii a explicat că orice recalculare se face strict pe baza datelor transmise și că rezultatul poate fi atât favorabil, cât și nefavorabil pensionarului. În cazul unei scăderi, decizia poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, însă o contestare nu garantează întotdeauna revenirea la cuantumul anterior.

Specialiștii în dreptul muncii recomandă o etapă prealabilă: solicitarea unei simulări la Casa de Pensii, înainte de a depune documente noi. Această simulare îți arată dacă recalcularea are potențialul să crească sau să scadă pensia, evitând surprizele neplăcute. Totodată, e esențial ca adeverințele depuse să conțină informații complete, fără goluri în perioadele de activitate și fără sume mai mici decât cele deja luate în calcul.

O altă recomandare este verificarea modului în care au fost raportate contribuțiile înainte de 2001, mai ales pentru cei care au lucrat în sistemul de stat, în unități cu transformări succesive sau în domenii unde arhivele sunt incomplete. O eroare în aceste documente poate influența punctajul final pentru tot restul vieții.

Ce trebuie să știi despre contestație și reevaluare

Dacă te afli într-o situație similară, poți formula o contestație în scris, adresată Casei de Pensii, în termen de 45 de zile de la primirea deciziei de recalculare. Dacă rezultatul nu te mulțumește, pasul următor este acțiunea în instanță. În multe cazuri, pensionarii au obținut corectarea deciziei, însă procedura durează câteva luni și necesită documente suplimentare.

Pe termen lung, specialiștii consideră că digitalizarea arhivelor și automatizarea procesului de recalculare ar reduce semnificativ astfel de erori. Până atunci, însă, responsabilitatea de a verifica fiecare detaliu rămâne la tine.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Neurotoxinele din algele marine pot provoca la delfini o boală asemănătoare Alzheimerului
Neurotoxinele din algele marine pot provoca la delfini o boală asemănătoare Alzheimerului
România îmbătrânește și se goleşte: peste 110.000 de oameni mai puțin în ultimul an, potrivit INS
România îmbătrânește și se goleşte: peste 110.000 de oameni mai puțin în ultimul an, potrivit INS
Cum ești despăgubit pentru o vacanță proastă în Europa. Condițiile de cazare care îți ajută plângerea
Cum ești despăgubit pentru o vacanță proastă în Europa. Condițiile de cazare care îți ajută plângerea
Noi informații în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: ar fi recurs frecvent la injecții cu sedative puternice
Noi informații în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: ar fi recurs frecvent la injecții cu sedative puternice
29 octombrie, ziua care a modelat istoria: de la prăbușirea economiei mondiale la nașterea internetului și formarea Turciei moderne
29 octombrie, ziua care a modelat istoria: de la prăbușirea economiei mondiale la nașterea internetului și formarea Turciei moderne
Decizia de la Bruxelles despre schimbarea Codului Rutier – permisul de conducere de la 17 ani și sancțiuni mai dure pentru începători, o parte din modificări
Decizia de la Bruxelles despre schimbarea Codului Rutier – permisul de conducere de la 17 ani și sancțiuni mai dure pentru începători, o parte din modificări
Semafoarele care se fac roșii ca să te oblige să frânezi, introduse în România. Știu să-ți măsoare viteza, ce rol au în trafic
Semafoarele care se fac roșii ca să te oblige să frânezi, introduse în România. Știu să-ți măsoare viteza, ce rol au în trafic
Cum funcționează sistemul de pensii din România. Ce nu știi despre Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III și IV
Cum funcționează sistemul de pensii din România. Ce nu știi despre Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III și IV
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...