Recalcularea pensiei l-a lăsat pe un român cu 100 de lei în minus. Cum eviți o astfel de situație, procedura și relația cu Casa de Pensii

Recalcularea pensiilor, un proces menit să corecteze inechitățile și să reflecte mai bine contribuțiile reale ale fiecărui angajat, a generat surprize neplăcute pentru unii pensionari. Un exemplu recent arată cât de ușor poate o intenție bună să ducă la un rezultat opus: un pensionar din județul Prahova a pierdut 100 de lei în urma unei recalculări făcute pe baza unor adeverințe de venituri vechi. Cazul atrage atenția asupra riscurilor birocratice și a importanței verificării atente a fiecărui document depus.

Cum s-a ajuns la o pensie mai mică după recalculare

Cazul din Prahova este ilustrativ pentru o problemă des întâlnită. Pensionarul, convins că veniturile brute obținute înainte de 2001 îi vor aduce un punctaj mai mare, a depus adeverințe suplimentare la Casa de Pensii. Rezultatul a fost însă invers: pensia i-a scăzut de la 2440 de lei la 2340 de lei. Motivul principal – unele perioade de activitate nu aveau venituri declarate, iar în altele, sumele erau mai mici decât cele deja valorificate la prima calculare.

Situația s-a complicat și din cauza modului în care sunt tratate lunile fără venit sau perioadele cu întreruperi. Acestea reduc vechimea totală luată în calcul, ceea ce poate duce automat la o diminuare a punctajului. În plus, recalcularea nu ține cont doar de veniturile brute, ci și de raportul dintre acestea și salariul mediu pe economie din perioada respectivă, ceea ce poate schimba semnificativ valoarea punctajului final.

Ce explică Casa de Pensii și cum poți preveni o astfel de pierdere

Casa Națională de Pensii a explicat că orice recalculare se face strict pe baza datelor transmise și că rezultatul poate fi atât favorabil, cât și nefavorabil pensionarului. În cazul unei scăderi, decizia poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, însă o contestare nu garantează întotdeauna revenirea la cuantumul anterior.

Specialiștii în dreptul muncii recomandă o etapă prealabilă: solicitarea unei simulări la Casa de Pensii, înainte de a depune documente noi. Această simulare îți arată dacă recalcularea are potențialul să crească sau să scadă pensia, evitând surprizele neplăcute. Totodată, e esențial ca adeverințele depuse să conțină informații complete, fără goluri în perioadele de activitate și fără sume mai mici decât cele deja luate în calcul.

O altă recomandare este verificarea modului în care au fost raportate contribuțiile înainte de 2001, mai ales pentru cei care au lucrat în sistemul de stat, în unități cu transformări succesive sau în domenii unde arhivele sunt incomplete. O eroare în aceste documente poate influența punctajul final pentru tot restul vieții.

Ce trebuie să știi despre contestație și reevaluare

Dacă te afli într-o situație similară, poți formula o contestație în scris, adresată Casei de Pensii, în termen de 45 de zile de la primirea deciziei de recalculare. Dacă rezultatul nu te mulțumește, pasul următor este acțiunea în instanță. În multe cazuri, pensionarii au obținut corectarea deciziei, însă procedura durează câteva luni și necesită documente suplimentare.

Pe termen lung, specialiștii consideră că digitalizarea arhivelor și automatizarea procesului de recalculare ar reduce semnificativ astfel de erori. Până atunci, însă, responsabilitatea de a verifica fiecare detaliu rămâne la tine.