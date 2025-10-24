RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate

Discuțiile despre obligativitatea RCA pentru trotinete și biciclete electrice au explodat exact în momentul în care subiectul a trecut din zona propunerilor în cea a regulilor adoptate. Dincolo de reacțiile emoționale, rămâne o întrebare pragmatică: cum se aliniază măsura obiectivelor de protecție a participanților la trafic și ce înseamnă ea pentru tine ca utilizator de vehicule electrice ușoare. Noua lege condiționează folosirea pe drumurile publice de existența unei polițe de răspundere civilă auto pentru anumite categorii de trotinete și biciclete, părând să transpună în zona micromobilității aceeași logică de bază care guvernează de ani buni șofatul.

Textul normativ adoptat prevede clar că obligația nu este universală, ci se aplică acelor vehicule care depășesc viteza de 25 km/h sau au o greutate mai mare de 25 de kilograme. Dacă te regăsești în una dintre aceste situații, va trebui să ai o poliță valabilă, verificabilă electronic, odată ce legea este promulgată și publicată. În plus, pentru vehiculele folosite exclusiv în competiții, răspunderea este transferată către asigurările evenimentului, iar pentru restul cazurilor rămâne regula generală a RCA.

Ce schimbă legea adoptată

Primul efect este introducerea unui cadru de despăgubire standardizat pentru daunele provocate terților. Dacă lovesti un autoturism sau rănești un pieton, RCA-ul devine mecanismul prin care se acoperă prejudiciile, fără să fie nevoie să suporți integral costurile din propriul buget. Asta apropie trotinetele și bicicletele electrice rapide de regimul juridic al autovehiculelor, acolo unde riscul de a produce pagube nu poate fi ignorat.

Al doilea efect este legat de conformare și control. Polițele vor putea fi verificate digital, iar istoricul daunelor va fi armonizat după standarde comune. Pentru tine, înseamnă că documentul nu trebuie purtat fizic, dar trebuie să existe în sistem la orice verificare. După publicarea în Monitorul Oficial, cei vizați vor avea la dispoziție o perioadă limitată pentru a încheia asigurarea, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară urmează să detalieze procedurile și sancțiunile pentru lipsa RCA.

Argumentele pro și contra, dincolo de zgomotul din rețele

Cei care susțin obligația invocă un principiu simplu: dacă circuli pe carosabil în rând cu vehicule de o tonă sau două, trebuie să respecți aceleași standarde minime de responsabilitate. În această cheie, RCA-ul acoperă scena clasică a daunelor materiale și vătămărilor ușoare, iar educația rutieră devine o completare firească. Dincolo de polemici, argumentul de fond este că o infrastructură sigură are nevoie de reguli previzibile pentru toți.

Criticii atrag atenția că riscurile și daunele tipice produse de micromobilitate sunt, în medie, net inferioare celor provocate de mașini și se tem că birocrația va descuraja o formă de transport ecologică. Din perspectiva lor, a aplica aceeași schemă de costuri unor riscuri diferite poate fi disproporționat și poate împinge utilizatorii înapoi către mașină. Mai apare și temerea că unii vor confunda RCA-ul cu o permisiune de a ignora regulile, deși logica asigurării este exact invers.

Cum te pregătești pentru conformare

Primul pas este auditul propriei trotinete sau biciclete electrice: verifică specificațiile de viteză maximă și masa vehiculului. Dacă treci de oricare dintre pragurile stabilite, pregătește-te să închei o poliță în termenul prevăzut după intrarea în vigoare. Ține cont că RCA-ul acoperă răspunderea față de terți, nu avariile proprii, deci, dacă vrei protecție mai largă, te uiți separat către asigurări facultative.

Al doilea pas ține de comportamentul în trafic. Chiar dacă nu ai nevoie de permis, cunoașterea regulilor te ajută să reduci riscurile reale și costurile potențiale. Dacă folosești servicii de sharing, urmărește poziția operatorilor față de noua lege: este posibil să includă RCA în preț sau să ofere clarificări privind acoperirea în caz de incident. În acest scenariu, tu decizi informat dacă accepți condițiile sau cauți alternative.

Ce rămâne de clarificat

Normele pe care urmează să le emită autoritatea de reglementare vor stabili detalii esențiale: nivelul amenzilor, modalitatea de control pe stradă, formularele pentru istoricul daunelor și, eventual, particularități pentru flote sau operatori de închiriere. Până la aceste clarificări, e util să nu tragi concluzii definitive despre costuri, pentru că primele pot varia în funcție de profilul de risc și de competiția dintre asigurători.

Un alt punct sensibil este delimitarea practică între trotinetele care trec sau nu trec pragurile. Producătorii declară o viteză maximă, dar limitările software pot fi modificate. Dacă alegi să modifici parametrii din fabrică, intri explicit în zona care te obligă la RCA. Invers, dacă utilizezi un model sub praguri, nu vei avea această obligație, dar rămâne responsabilitatea de a circula predictibil și în siguranță.