RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 16:20
de Alexandru Puiu

RAZER Raiju V3 Pro este alternativa perfectă licențiată la controllerul de PlayStation 5. Te ajută să faci performanță în esports și nu numai
RAZER Raiju V3 Pro - controller pentru PS5

Razer, brandul emblematic pentru gameri de pretutindeni, a lansat oficial Raiju V3 Pro, un controller wireless creat special pentru competițiile esports și licențiat pentru PlayStation 5. Conceput pentru performanță, viteză și personalizare avansată, noul model promite să devină standardul de aur pentru jucătorii care își doresc un avantaj real în meciurile competitive. Raiju V3 Pro îmbină precizia joystick-urilor magnetice cu răspunsul instant al trăgaciurilor reglabile, într-un design compact, perfect adaptat pentru sesiunile intense de turneu.

Precizie și control la nivel de competiție

Elementul central al experienței Raiju V3 Pro îl reprezintă joystick-urile simetrice TMR (Tension Magnetic Resistance), o inovație care oferă o tensiune constantă și reduce semnificativ riscul de drift. Acestea transformă fiecare mișcare într-o acțiune precisă, menținând controlul perfect chiar și în momentele de presiune maximă. Capacele interschimbabile permit adaptarea la stilul preferat, fie pentru titluri FPS, fie pentru jocuri de luptă sau aventură.

În plus, trăgaciurile Razer Pro HyperTriggers duc personalizarea la un nou nivel. Prin aplicația Synapse 4, poți regla punctele exacte de activare și sensibilitatea fiecărui trăgaci, trecând instantaneu de la reacții ultra-rapide – ideale pentru shootere – la control complet pentru simulatoare sau jocuri de curse. Astfel, Raiju V3 Pro oferă o experiență analogică precisă, fără întârzieri și cu feedback tactil excelent.

Butoanele frontale Mecha-Tactile și D-Pad-ul flotant din PBT adaugă un plus de durabilitate și claritate la fiecare apăsare. Materialele cu injecție dublă păstrează textura mată și rezistența chiar și după mii de ore de utilizare, un detaliu esențial pentru jucătorii profesioniști.

Performanță wireless și personalizare completă

Razer Raiju V3 Pro folosește tehnologia HyperSpeed Wireless, dezvoltată de companie pentru o conexiune ultra-rapidă, fără întârzieri perceptibile. Aceeași tehnologie este utilizată și în perifericele de top ale brandului, oferind o stabilitate de neegalat pe PS5. Controllerul poate fi conectat și prin cablu USB Type-C de 2 metri, inclus în pachet, pentru cei care preferă latența zero în turneele LAN.

Un alt element distinctiv este nivelul de personalizare. Prin aplicația mobilă Razer și Synapse 4, utilizatorii pot configura complet butoanele, ajusta sensibilitatea joystick-urilor și salva până la patru profiluri interne, accesibile direct de pe controller. Cele patru butoane detașabile de pe spate, inspirate de mouse-urile Razer, oferă un clic tactil scurt și precis, fiind ideale pentru comenzi rapide în jocurile competitive.

Designul gândit pentru prindere tradițională sau „claw” asigură confort în sesiunile lungi, iar husa premium inclusă în pachet face transportul mai sigur și mai ușor. Toate aceste detalii transformă Raiju V3 Pro într-un instrument de încredere pentru profesioniști și pasionați de performanță.

Controllerul care definește standardul Razer pe PS5

Jeffrey Chau, Director Global Esports la Razer, explică faptul că noul controller a fost dezvoltat în colaborare directă cu jucători de top, precum HyDra – campion mondial la Call of Duty în 2023. Fiecare componentă, de la mecanica joystick-urilor la calibrul trăgaciurilor, a fost testată în scenarii reale de competiție pentru a garanta un avantaj concret.

Disponibil la prețul recomandat de 209,99 euro, Razer Raiju V3 Pro poate fi achiziționat de pe Razer.com, din magazinele oficiale și de la distribuitorii autorizați din întreaga lume. Cu această lansare, Razer își reconfirmă poziția de lider în segmentul echipamentelor esports, oferind o combinație rară între performanță, fiabilitate și design licențiat oficial pentru consola Sony PlayStation 5.

