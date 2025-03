Războiul modern este despre tehnologie: cine o controlează, stăpânește lumea și câștigă bătălia, avertizează cercetătorul Flaviu Turcu

Într-o eră dominată de progresul tehnologic accelerat, supremația globală nu mai este dictată doar de forța economică sau de resursele naturale, ci, mai presus de toate, de inovația și dezvoltarea tehnologică. Cercetătorul Flaviu Turcu, conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președintele Asociației pentru Diplomație Tehnologică, avertizează că viitoarele conflicte – fie ele economice sau militare – vor fi câștigate de cei care dețin și controlează tehnologia de vârf, scrie News.ro.

Supremația tehnologică – cheia dominanței economice și militare

Într-un interviu recent acordat postului Prima News, Flaviu Turcu a subliniat că lumea trece printr-o schimbare fundamentală, în care cine controlează tehnologia, controlează economia și poate ajunge să domine la nivel global.

„Războiul este, în principal, unul tehnologic. Cine are supremație tehnologică, are supremație economică și mai departe poate să aibă o supremație la nivel global. Din păcate, în ceea ce privește cercetarea, știința și tehnologia, am fost mereu în urma valului, cel puțin în ultimii 35 de ani„, a declarat Turcu.

Această realitate nu se reflectă doar în puterea statelor, ci și în influența corporațiilor gigantice care domină industriile emergente precum inteligența artificială, explorarea spațială și autonomia vehiculelor. NATO, de exemplu, a identificat șapte domenii tehnologice critice, toate fiind în sfera de expertiză a unor lideri din industrie, precum Elon Musk.

„Lupta reală nu este doar pentru resursele clasice, ci pentru resurse critice, cum sunt pământurile rare, esențiale în dezvoltarea tehnologiilor viitorului. În momentul de față, identificarea direcției exacte a progresului tehnologic este o provocare majoră, însă cine va reuși să o facă primul va avea un avantaj imens„, explică cercetătorul.

România, în coada Europei la cercetare și dezvoltare

În ciuda faptului că lumea se îndreaptă rapid spre un nou val tehnologic, România rămâne în ultima poziție din Uniunea Europeană în ceea ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare. Atât sectorul public, cât și cel privat, au alocat fonduri insuficiente în acest domeniu strategic, ceea ce face ca țara noastră să piardă oportunități esențiale în cursa globală pentru inovație.

„Trebuie să recuperăm acest decalaj și să avem un moment zero în această direcție. Din păcate, nu suntem în pol position. Dacă nu ne schimbăm rapid abordarea, vom deveni doar consumatori de tehnologie dezvoltată de alții, în loc să fim creatori de soluții inovatoare„, avertizează Turcu.

Lipsa unei viziuni coerente și a unor politici clare de susținere a inovației face ca România să nu poată ține pasul cu țările care investesc masiv în tehnologii emergente. Deși există cercetători și antreprenori talentați, ecosistemul de finanțare și sprijin rămâne precar, iar lipsa de infrastructură împiedică dezvoltarea unor proiecte majore.

Un viitor dictat de tehnologie

Într-o lume în care inteligența artificială, automatizarea și explorarea spațială devin piloni ai progresului, România riscă să fie lăsată în urmă dacă nu va prioritiza investițiile în acest domeniu.

„Este critic să înțelegem că avem nevoie de o strategie clară și de investiții semnificative în tehnologie proprie. Fără aceste măsuri, ne vom transforma într-un simplu consumator de tehnologie produsă de marile puteri economice„, spune Flaviu Turcu.

În timp ce statele dezvoltate își concentrează eforturile pe inovare și protejarea avantajului tehnologic, România trebuie să ia măsuri urgente pentru a recupera terenul pierdut. Dacă rămâne doar un spectator într-o lume în care supremația este dictată de știință și tehnologie, viitorul său economic și geopolitic ar putea fi serios compromis.