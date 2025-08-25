Răsturnare de situație în cazul românului mort în Thassos. Soția lui nu crede că s-a înecat. Noi detalii despre ultimele sale clipe de viață

O tragedie a lovit o familie tânără din Cluj-Napoca, aflată în prima vacanță de după căsătorie. Florin, un tânăr de 29 de ani, absolvent al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, și-a pierdut viața pe 18 august, pe o plajă din insula grecească Thassos. Circumstanțele morții sale ridică numeroase semne de întrebare, iar soția sa, Eliza, nu crede că este vorba despre un înec.

Ce s-a întâmplat în ziua tragediei

Eliza, devastată de pierderea soțului său, a povestit într-un mesaj video ce s-a întâmplat în ziua tragediei.

„Florin, soțul meu a încetat din viață ieri (n.r. 18.08.2025), în Grecia. Momentan, nu știm cauza. Era în apă mică până la brâu și a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu fața în jos în apă, dar repet în apă mică. Și l-a întors pe spate, avea spume la gură. A ieșit pe picioarele lui din mare. În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din cap că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanță și a dat din cap că da. Și acolo a fost ultima urmă de conștiență pe care a avut-o. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit și salvarea. Nu i-au putut face nimic”, a povestit tânăra.

Potrivit acesteia, Florin a părut să răspundă la stimuli pentru câteva momente, înainte să-și piardă complet cunoștința. Detaliile relatate de Eliza contrazic ipoteza clasică a unui înec, motiv pentru care familia așteaptă acum concluziile oficiale ale anchetei deschise de autoritățile elene.

Mesajul transmis de văduvă

La o zi după tragedie, pe 19 august, Eliza a împărtășit durerea sa printr-o fotografie emoționantă de la nuntă, însoțită de un mesaj cutremurător: „Doamne, cât te iubesc — cât lumea toată. Doamne, cât mi-e de greu — cât nu mi-a fost vreodată”. Mesajul ei a impresionat comunitatea online, unde sute de persoane au transmis condoleanțe și mesaje de susținere.

Florin era un tânăr ambițios și dedicat studiului. Absolvise Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul UBB Cluj, iar mai târziu a urmat și un Master în Afaceri Europene și Management de Programe la Facultatea de Studii Europene, tot în cadrul aceleiași universități. Prieteni și foști colegi îl descriu ca pe un om plin de viață, optimist și generos, care avea planuri mari de viitor alături de soția sa.

Poliția din Thassos a deschis o investigație pentru a stabili cauzele exacte ale morții. Deocamdată, nu există un raport medical oficial care să confirme ipoteza unui înec sau a unei alte afecțiuni. Cert este că Florin se afla în apă mică, iar circumstanțele în care s-a produs tragedia rămân neclare.