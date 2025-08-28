Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit patru români. Trupul șoferului nu poate fi repatriat. Poliția a decis să facă noi investigații

Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 12:16
de Daoud Andra

Social
FOTO: Reuters

Patru tineri români și-au pierdut viața într-un teribil accident rutier petrecut noaptea, pe un drum împădurit din regiunea Reinhardshagen, Germania. Victimele erau două cupluri de români, care se îndreptau spre o localitate unde urmau să înceapă un nou loc de muncă. Drama familiilor este cu atât mai mare cu cât trupul celui care era la volan nu poate fi repatriat încă.

Cum s-a petrecut accidentul

Tragedia s-a produs pe o șosea cu serpentine, într-o zonă greu accesibilă. Șoferul, un român de 33 de ani, conducea o mașină cu volan pe partea dreaptă, cumpărată anul trecut din Anglia. Într-una dintre curbele periculoase, bărbatul a pierdut controlul asupra direcției, iar autoturismul s-a izbit violent de copacii de pe marginea drumului. Impactul a fost devastator: vehiculul a rămas blocat între trunchiuri, iar cei patru pasageri – două femei și doi bărbați – și-au pierdut viața pe loc.

Apelul la 112 a fost declanșat automat de pe telefonul uneia dintre victime, însă echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a salva viețile tinerilor. Scenele descoperite la fața locului i-au marcat chiar și pe salvatori. Potrivit presei germane, pompierii și paramedicii au avut nevoie ulterior de consiliere psihologică, din cauza șocului trăit în timpul misiunii.

Poliția germană a stabilit rapid identitatea victimelor. Printre cei decedați se află soția șoferului, o tânără de 32 de ani, dar și doi veri, o femeie și un bărbat. Grupul trebuia să ajungă într-un sat din apropiere, unde se angajaseră cu toții. Destinul le-a fost însă frânt mult prea devreme, iar familiile lor din România se pregătesc acum să îi aducă acasă pentru a-i înmormânta creștinește.

Imagine de la locul accidentului

Trupul șoferului nu poate fi repatriat

Dacă inițial rudele sperau că repatrierea se va putea face în cel mai scurt timp, o decizie neașteptată a poliției germane a schimbat planurile. Autoritățile au anunțat că ancheta nu este încă finalizată și că urmează să fie efectuată o autopsie pentru a lămuri circumstanțele exacte ale accidentului. Acest lucru înseamnă că trupul șoferului va rămâne în Germania cel puțin încă o săptămână.

Sora conducătorului auto a făcut public un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care a explicat situația dramatică în care se află familia.

„Din păcate, ieri am fost anunțați de către poliția din Germania că ancheta nu s-a încheiat și au decis să facă o autopsie. Aceasta va fi efectuată abia săptămâna viitoare, însă nu știm încă ziua exactă. Fiecare zi suplimentară în care rămâne acolo înseamnă costuri în plus, pe lângă cele pentru repatriere.

Vă suntem profund recunoscători pentru tot sprijinul primit până acum — fără ajutorul vostru nu am fi reușit să facem nici măcar pașii de început. Dacă ne puteți susține în continuare, orice donație sau distribuire ne apropie mai mult de ziua în care îl putem aduce acasă”, a scris femeia.

Rudele și prietenii victimelor încearcă să facă tot posibilul pentru a acoperi cheltuielile uriașe legate de transportul trupurilor neînsuflețite. Comunitatea românească din Germania și din țară s-a mobilizat pentru a sprijini familiile să-i aducă acasă pe cei patru tineri care și-au găsit sfârșitul.

