Răsturnare de situaţie. Cine i-ar fi dat drogurile lui Rareş Ion, de fapt? Declaraţia iubitei tânărului: ”Prietena mea a păţit la fel”

Cazul tragic al lui Rareș Ion, tânărul de 20 de ani care și-a pierdut viața în urma unei supradoze luate în timp ce era live pe TikTok, ia o turnură neașteptată. Dacă până acum principalul suspect în acest caz a fost considerat Tudor Duma, zis „Maru”, noi mărturii apărute în spațiul public indică un alt posibil responsabil: o tânără pe nume Victoria Pica.

Rebeca Lăzărescu, iubita lui Rareș, a făcut publică o mărturie care schimbă radical firul anchetei. Potrivit acesteia, Rareș a avut intenția clară de a cumpăra droguri în ziua în care a murit, însă nu de la Maru, ci de la Victoria Pica.

„M-a sunat în jur de ora prânzului să-mi zică că se vede cu acea Pica, să-și cumpere acele pastile și am zis ok, treaba ta ce faci. Eu aveam treabă în ziua aceea, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici”, a declarat Rebeca.