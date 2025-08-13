Radu Jude reinventează mitul lui Dracula folosind inteligența artificială. Presa din Italia reacționează la cel mai nou film al regizorului român

Regizorul român Radu Jude a făcut senzație la Festivalul de la Locarno cu filmul său Dracula, care beneficiază de o reinterpretare destul de liberă și provocatoare a celui mai cunoscut mit al României, adus pe firmament de celebrul roman scris de Bram Stoker.

Așadar, se poate spune că Jude a ales să nu urmeze căile clasice, ci să abordeze povestea printr-o combinație neobișnuită de cinema experimental, umor și tehnologie, implicând inteligența artificială pentru a recrea legenda cunoscută în întreaga lume de aproape oricine.

Dracula lui Radu Jude, între comedie, fantasmagorie și satiră socială

Filmul începe cu un regizor care apelează la AI pentru a-i oferi perspective noi asupra poveștii lui Dracula, deja explorată de nenumărate ori.

Filmul a ajuns în atenția presei din Italia care este de părere că abordarea dă naștere unui cabaret bizar în care Dracula poate fi plătit pentru întâlniri private, dar este nevoit să fugă atunci când publicul îl urmărește cu arme improvizate.

Jude introduce, așadar, multiple variațiuni ale mitului, între care scene comice în care Dracula suferă de dureri dentare fără a avea, însă, bani pentru tratament, episoade politice în care cel mai cunoscut vampir din lume conduce un grup de zombi pentru a opri un protest.

Ai parte, de asemenea, și de reinterpretări care ar putea să fie considerate destul de kitsch, ireale sau ironice, care transformă legenda într-un spectacol pe care nu-l poți previziona, scrie, de asemenea, Corriere della Sera.

O secvență deosebită este reinterpretarea cu iz romantic a poveștii, marcată de ironie și umor anticlerical. Jude declară că filmul este, în parte, o scrisoare de dragoste către Ed Wood, regizorul considerat de mulți cel mai slab cineast din istorie, dar în definitiv, opera reflectă dorința regizorului de a deconstrui nu doar mitul lui Dracula, ci și limitele convenționale ale cinematografiei.

Inteligența artificială, dar și reflecția asupra lumii contemporane

Pe lângă reinterpretarea mitului, Jude explorează și rolul AI în arta cinematografică.

Se poate spune că filmul aduce în prim-plan discuții despre tehnologie și influența acesteia în societatea modernă, cu referințe la personalități precum Donald Trump și Elon Musk.

Inteligența artificială devine astfel un instrument de provocare și de critică culturală, deschizând noi perspective asupra modului în care poveștile clasice pot fi transformate și adaptate la realitatea contemporană.

Deși filmul este inovator și poate fi considerat de unii chiar ambițios, durata de 170 de minute și structura fragmentată pot fi obositoare pentru spectatori, susține sursa citată anterior.

Totuși, tocmai libertatea de experimentare oferă filmului unicitate. Dracula lui Jude nu este, astfel, doar o simplă reinterpretare a unui mit național, ci o lucrare ce combină legenda cu umorul, satira politică și reflecția asupra tehnologiei, rezultând într-o experiență cinematografică provocatoare și originală.

În cazul în care vrei să-ți faci propria părere, Dracula va fi lansat în cinematografele de la noi din țară în 31 octombrie, dar îl vei putea vedea și la Festivalul Internaţional Anonimul de la Sfântu Gheorghe, la Lună Plină – Festivalul Filmului Horror şi Fantastic în Biertan, în data 16 august. Nu în ultimul rând, la Les Films de Cannes à Bucarest, în luna octombrie.