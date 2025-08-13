Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 11:36
de Iulia Kelt

Radu Jude reinventează mitul lui Dracula folosind inteligența artificială. Presa din Italia reacționează la cel mai nou film al regizorului român

Filme și seriale
Radu Jude reinventează mitul lui Dracula folosind inteligența artificială. Presa din Italia reacționează la cel mai nou film al regizorului român
Imagine din filmul Dracula, de Radu Jude

Regizorul român Radu Jude a făcut senzație la Festivalul de la Locarno cu filmul său Dracula, care beneficiază de o reinterpretare destul de liberă și provocatoare a celui mai cunoscut mit al României, adus pe firmament de celebrul roman scris de Bram Stoker.

Așadar, se poate spune că Jude a ales să nu urmeze căile clasice, ci să abordeze povestea printr-o combinație neobișnuită de cinema experimental, umor și tehnologie, implicând inteligența artificială pentru a recrea legenda cunoscută în întreaga lume de aproape oricine.

Dracula lui Radu Jude, între comedie, fantasmagorie și satiră socială

Filmul începe cu un regizor care apelează la AI pentru a-i oferi perspective noi asupra poveștii lui Dracula, deja explorată de nenumărate ori.

Vezi și:
Trei actrițe se alătură distribuției serialului „Buffy the Vampire Slayer”
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită

Filmul a ajuns în atenția presei din Italia care este de părere că abordarea dă naștere unui cabaret bizar în care Dracula poate fi plătit pentru întâlniri private, dar este nevoit să fugă atunci când publicul îl urmărește cu arme improvizate.

Jude introduce, așadar, multiple variațiuni ale mitului, între care scene comice în care Dracula suferă de dureri dentare fără a avea, însă, bani pentru tratament, episoade politice în care cel mai cunoscut vampir din lume conduce un grup de zombi pentru a opri un protest.

Ai parte, de asemenea, și de reinterpretări care ar putea să fie considerate destul de kitsch, ireale sau ironice, care transformă legenda într-un spectacol pe care nu-l poți previziona, scrie, de asemenea, Corriere della Sera.

O secvență deosebită este reinterpretarea cu iz romantic a poveștii, marcată de ironie și umor anticlerical. Jude declară că filmul este, în parte, o scrisoare de dragoste către Ed Wood, regizorul considerat de mulți cel mai slab cineast din istorie, dar în definitiv, opera reflectă dorința regizorului de a deconstrui nu doar mitul lui Dracula, ci și limitele convenționale ale cinematografiei.

radu jude dracula poster

Posterul filmului Dracula, de Radu Jude

Inteligența artificială, dar și reflecția asupra lumii contemporane

Pe lângă reinterpretarea mitului, Jude explorează și rolul AI în arta cinematografică.

Se poate spune că filmul aduce în prim-plan discuții despre tehnologie și influența acesteia în societatea modernă, cu referințe la personalități precum Donald Trump și Elon Musk.

Inteligența artificială devine astfel un instrument de provocare și de critică culturală, deschizând noi perspective asupra modului în care poveștile clasice pot fi transformate și adaptate la realitatea contemporană.

Deși filmul este inovator și poate fi considerat de unii chiar ambițios, durata de 170 de minute și structura fragmentată pot fi obositoare pentru spectatori, susține sursa citată anterior.

Totuși, tocmai libertatea de experimentare oferă filmului unicitate. Dracula lui Jude nu este, astfel, doar o simplă reinterpretare a unui mit național, ci o lucrare ce combină legenda cu umorul, satira politică și reflecția asupra tehnologiei, rezultând într-o experiență cinematografică provocatoare și originală.

În cazul în care vrei să-ți faci propria părere, Dracula va fi lansat în cinematografele de la noi din țară în 31 octombrie, dar îl vei putea vedea și la Festivalul Internaţional Anonimul de la Sfântu Gheorghe, la Lună Plină – Festivalul Filmului Horror şi Fantastic în Biertan, în data 16 august. Nu în ultimul rând, la Les Films de Cannes à Bucarest, în luna octombrie.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h
NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h
Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord: „Copiii merg gratuit”
Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord: „Copiii merg gratuit”
Studiu: pisicile pot dezvolta demență la fel ca oamenii. Semnele la care trebuie să fii atent
Studiu: pisicile pot dezvolta demență la fel ca oamenii. Semnele la care trebuie să fii atent
Serialul „Alien: Earth” debutează astăzi pe Disney+ cu o poveste SF intensă și o distribuție de excepție: De ce trebuie să-l vezi
Serialul „Alien: Earth” debutează astăzi pe Disney+ cu o poveste SF intensă și o distribuție de excepție: De ce trebuie să-l vezi
Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI
Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI
„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România
„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect
Industria AI, amenințată de un proces uriaș de copyright care ar putea să o destabilizeze complet
Industria AI, amenințată de un proces uriaș de copyright care ar putea să o destabilizeze complet
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William