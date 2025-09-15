Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe

România, țara europeană cu una dintre cele mai ridicate rate ale accidentelor rutiere, nu va avea prea curând radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Proiectul care prevedea montarea a 400 de astfel de echipamente a fost blocat din lipsă de finanțare, deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunțase inițial că acestea ar fi trebuit să fie funcționale încă din vara acestui an.

Deși autoritățile au pregătit inclusiv harta cu amplasamentele, lipsa unei surse de finanțare concrete a împiedicat lansarea licitației pentru achiziția camerelor video. Bugetul estimat pentru proiect se ridică la 79 de milioane de lei, fără TVA, sumă care nu a fost prinsă în planurile de cheltuieli ale Guvernului.

Proiect amânat cel puțin până în 2027

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a explicat că procedura de achiziție nu poate fi demarată până când nu se stabilește sursa de finanțare, care ar fi trebuit să provină atât din bugetul de stat, cât și din fonduri europene, inclusiv PNRR.

Având în vedere durata mare a unei astfel de proceduri – aproximativ un an și jumătate din momentul lansării licitației până la punerea efectivă în funcțiune a radarelor – specialiștii estimează că acestea nu ar putea deveni operaționale mai devreme de 2027. Practic, un proiect esențial pentru siguranța rutieră a fost pus pe pauză, în timp ce alte state, precum Bulgaria, își extind accelerat sistemele de monitorizare a traficului.

Ce alternative are Poliția Rutieră

În prezent, România nu dispune de niciun radar fix. Poliția Rutieră folosește 1.186 de radare mobile, dintre care 700 sunt de tip pistol montabile pe trepied, iar restul sunt instalate pe autospeciale.

Aceste radare permit sancționarea șoferilor prin surprinderea înregistrărilor video și transmiterea amenzilor direct la domiciliu. În plus, sistemul automat de monitorizare a traficului rutier „e-SIGUR”, implementat la nivel național din martie 2025, a înregistrat peste 15.500 de abateri de viteză în primele șase luni de funcționare. În aceeași perioadă, au fost aplicate circa 350.000 de amenzi și au fost suspendate aproape 33.000 de permise.

Chiar și așa, lipsa unui sistem național de radare fixe lasă România într-o poziție vulnerabilă, în condițiile în care accidentele rutiere cauzate de viteză excesivă rămân una dintre principalele cauze ale tragediilor de pe șosele, conform ProMotor.ro.