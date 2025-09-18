Rabla 2025 dă drumul înscrierilor pentru persoane fizice. Mai sunt doar câteva zile până când șoferii obțin noile vouchere

Programul Rabla Auto 2025 intră în linie dreaptă pentru persoane fizice: înscrierile încep pe 30 septembrie, la ora 10.00, după luni de discuții și reajustări de bugete. Pentru tine, asta înseamnă că poți pregăti actele și configurațiile preferate în avans, mai ales că ediția din acest an vine cu un buget total mai mic și cu ecotichet redus pentru electrice, fapt care va face cererea mai concentrată chiar din primele zile. Administrația Fondului pentru Mediu a confirmat calendarul și alocările, iar Guvernul a adoptat hotărârile necesare pentru relansare în septembrie.

Ce se schimbă în 2025 față de anii trecuți

Bugetul total este de 200 de milioane de lei, împărțit în 80 de milioane pentru mașini noi cu motoare termice, hibride sau motociclete și 120 de milioane pentru plug-in hibrid, electrice, motociclete electrice sau vehicule pe hidrogen. Este, practic, o treime din propunerea inițială din iunie, când erau luate în calcul 610 milioane de lei. Scăderea bugetului și rearanjarea priorităților vin la pachet cu o lansare mai târzie decât în anii precedenți.

Cea mai vizibilă modificare este valoarea ecotichetului pentru mașinile 100% electrice: 18.500 de lei în 2025. Pentru comparație, în 2024 voucherul a fost 25.500 de lei, iar pe fondul contextului economic și al schimbărilor de subvenții vânzările de electrice au scăzut semnificativ. Pentru celelalte categorii, tichetele rămân neschimbate: 15.000 lei pentru plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 lei pentru hibride și 10.000 lei pentru termice, inclusiv GPL/GNC, respectiv motociclete.

Cum te pregătești pentru înscriere

Înscrierile se fac online în platforma AFM, de pe 30 septembrie, ora 10.00. Ca de fiecare dată, ritmul de epuizare a bugetului va depinde de interesul pieței și de rapiditatea cu care depui dosarul. Pregătește din timp documentele de bază și verifică disponibilitatea modelelor la dealerul ales pentru a evita blocajele pe livrare; în 2024 și început de 2025, decalajele dintre intenție și livrare au fost accentuate tocmai din cauza schimbărilor de subvenții. Ministerul Mediului a confirmat recent că fondurile disponibile pentru 2025 sunt fixe și că nu se ia în calcul o suplimentare în această sesiune.

Dacă vizezi un vehicul electric, e util să compari costul total deținerii cu și fără voucherul actual, ca să decizi dacă merită să te înscrii acum sau să aștepți edițiile viitoare. De asemenea, în funcție de profilul de utilizare, un plug-in hibrid cu autonomie reală în regim electric poate rămâne o opțiune interesantă pe sumele disponibile în 2025.

De ce e controverse pe ecotichete și ce spun producătorii

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile a criticat deschis noile niveluri de sprijin, susținând că subvențiile insuficiente vor menține cererea la un nivel scăzut și vor transforma programul într-un exercițiu birocratic, nu într-o politică publică eficientă. Industria a propus pentru electrice un voucher de aproximativ 27.500 lei (circa 8.500 euro), cu o pondere mai mare a bugetului direcționată către vehiculele cu emisii scăzute. În forma adoptată, ecotichetul ajunge la 18.500 lei, iar distribuția bugetului rămâne sub așteptările industriei pentru segmentul EV și PHEV.

Contextul nu e lipsit de consecințe: anul trecut, segmentul full-electric a înregistrat o scădere puternică a înmatriculărilor, iar ponderea în piața totală a rămas redusă. Trendul confirmă faptul că subvențiile și predictibilitatea programului sunt factori majori în decizia de cumpărare.

Ce urmează după 2025: posibila mutare pe fonduri europene

Ministra Mediului a indicat că, din 2026, programul ar putea fi finanțat prin Fondul Social pentru Climă, ceea ce ar reduce presiunea pe bugetul național și ar permite o planificare multianuală mai coerentă. Pentru tine, o astfel de mutare ar însemna previzibilitate mai mare în calendar și în nivelul ecotichetelor, însă schimbarea depinde de negocieri interministeriale și de aprobarea liniilor de finanțare la nivel european.

Concluzie: merită să te înscrii acum

Dacă ești hotărât să schimbi mașina în această toamnă și ai un model eligibil în vizor, ediția Rabla 2025 îți oferă încă un instrument financiar util, chiar dacă mai modest decât în anii trecuți. Important este să te miști rapid pe 30 septembrie, să ai clarificată configurația și termenul de livrare și să calculezi realist economia totală față de bugetul tău. Pentru electrice, ecotichetul redus schimbă matematica, dar pentru plug-in hibrid, hibrid sau termic, tichetele neschimbate pot face în continuare diferența la prețul final.