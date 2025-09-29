Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Rabla 2025 – când trebuie să dai banii înapoi la stat. Detaliul din lege pe care mulți șoferi nu-l cunosc despre monitorizarea finanțării

ACTUALITATE
Rabla 2025 - când trebuie să dai banii înapoi la stat. Detaliul din lege pe care mulți șoferi nu-l cunosc despre monitorizarea finanțării
Rabla 2025 vine cu detalii importante / foto: Playtech

Programul Rabla rămâne și în 2025 una dintre cele mai atractive modalități prin care șoferii pot obține sprijin financiar de la stat pentru a-și cumpăra o mașină nouă. Cu toate acestea, beneficiul vine la pachet cu obligații stricte, care se aplică nu doar înainte de achiziție, ci și după ce banii au fost primiți. Mulți șoferi nu sunt conștienți că nerespectarea acestor reguli poate duce la pierderea sprijinului financiar și chiar la obligația de a returna integral suma acordată.

Conform noului ghid al programului Rabla pentru persoane fizice, publicat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 2.369/2025, perioada de monitorizare a finanțării este esențială. În această etapă, care începe imediat după achiziția mașinii, beneficiarii trebuie să respecte mai multe reguli obligatorii. Orice abatere duce la sancțiuni financiare și chiar la anularea ajutorului.

Ce presupune perioada de monitorizare

Prima condiție majoră este legată de înmatricularea permanentă a vehiculului pe numele beneficiarului, în România, pentru cel puțin 18 luni de la emiterea facturii. În cazul în care mașina este cumpărată prin leasing, obligația intră în vigoare la finalizarea contractului, odată cu transferul proprietății.

Vezi și:
Rabla 2025 – lista completă de mașini pe care le pot cumpăra românii în acest an cu tichetul de la stat
Câți bani primești la Rabla 2025 – cum te înscrii și care sunt condițiile pentru șoferi

Tot pentru o perioadă de 18 luni, legea interzice categoric vânzarea mașinii achiziționate prin Rabla, indiferent dacă este cumpărată direct sau în leasing. În plus, beneficiarii sunt obligați să mențină autocolantul aplicat de producător pe lunetă, acesta reprezentând dovada că vehiculul a fost achiziționat prin programul de finanțare. Îndepărtarea sau deteriorarea acestui autocolant înainte de expirarea perioadei de monitorizare poate atrage sancțiuni.

Situațiile în care trebuie restituită finanțarea

Există mai multe situații în care beneficiarii pot fi obligați să dea banii înapoi statului. Dacă vehiculul intră într-o procedură legală de urmărire, recuperare sau valorificare, finanțarea trebuie returnată. De asemenea, în cazul unui accident sau al unei alte situații în care mașina este declarată daună totală, beneficiarul este obligat fie să restituie banii primiți, fie să achiziționeze un alt vehicul nou de la un dealer validat.

Aceste reguli stricte au rolul de a se asigura că programul Rabla își atinge scopul: acela de a încuraja șoferii să renunțe la mașinile vechi și poluante în favoarea unora noi, mai eficiente și mai prietenoase cu mediul. Prin monitorizarea atentă, autoritățile se asigură că finanțarea nu este folosită pentru speculă sau pentru achiziții temporare, ci pentru o schimbare reală în parcul auto național.

Cât valorează ecotichetul Rabla în 2025

Programul Rabla 2025 vine cu un ghid unic, eliminând diferențierea între Rabla Clasic și Rabla Plus. Valoarea sprijinului variază în funcție de tipul de motorizare ales: 10.000 de lei pentru un autovehicul cu propulsie termică sau o motocicletă, 12.000 de lei pentru un hibrid, 15.000 de lei pentru un plug-in hybrid sau motocicletă electrică și 18.500 de lei pentru un autovehicul pur electric sau cu hidrogen.

Astfel, șoferii interesați de program trebuie să fie conștienți nu doar de avantajele financiare, ci și de obligațiile care le revin după achiziție. Respectarea regulilor în perioada de monitorizare face diferența între o investiție avantajoasă și riscul de a returna statului mii de lei.

Oraşul din România în care s-au înregistrat -6,4 grade, duminică dimineaţă. Iarna a venit mai devreme pentru aceşti români
Recomandări
ANAF pune tunurile pe patronii care trec ”pe firmă” cumpărăturile din supermarket. Cum scapi de sancțiunile fiscului
ANAF pune tunurile pe patronii care trec ”pe firmă” cumpărăturile din supermarket. Cum scapi de sancțiunile fiscului
Victorie zdrobitoare a partidului Maiei Sandu. Moldova vrea în vest, nu în est și a votat pro Europa
Victorie zdrobitoare a partidului Maiei Sandu. Moldova vrea în vest, nu în est și a votat pro Europa
România are de luat lecții de la greci. Cum funcționează fondul de inovare și infrastructură, la ce se folosesc banii
România are de luat lecții de la greci. Cum funcționează fondul de inovare și infrastructură, la ce se folosesc banii
România și recesiunea – ce urmează pentru economiile românilor la final de 2025. Avertismentul unui expert
România și recesiunea – ce urmează pentru economiile românilor la final de 2025. Avertismentul unui expert
Cum îți strici mașina fără să-ți dai seama. Avertismentul unui mecanic despre trei obiceiuri care te bagă în service fără să-ți dai seama
Cum îți strici mașina fără să-ți dai seama. Avertismentul unui mecanic despre trei obiceiuri care te bagă în service fără să-ți dai seama
Prima comună din România cu un brand înregistrat. Cum a ajuns Bobâlna un reper pentru turismul rural
Prima comună din România cu un brand înregistrat. Cum a ajuns Bobâlna un reper pentru turismul rural
Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Mai multe avioane au aterizat pe o pistă folosită pentru decolări
Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Mai multe avioane au aterizat pe o pistă folosită pentru decolări
Ce înseamnă ZTL de pe indicatoarele rutiere? Primeşti amenzi uriaşe dacă nu ţii cont de interdicţie
Ce înseamnă ZTL de pe indicatoarele rutiere? Primeşti amenzi uriaşe dacă nu ţii cont de interdicţie
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Playtech Știri
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...