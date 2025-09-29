Rabla 2025 – când trebuie să dai banii înapoi la stat. Detaliul din lege pe care mulți șoferi nu-l cunosc despre monitorizarea finanțării

Programul Rabla rămâne și în 2025 una dintre cele mai atractive modalități prin care șoferii pot obține sprijin financiar de la stat pentru a-și cumpăra o mașină nouă. Cu toate acestea, beneficiul vine la pachet cu obligații stricte, care se aplică nu doar înainte de achiziție, ci și după ce banii au fost primiți. Mulți șoferi nu sunt conștienți că nerespectarea acestor reguli poate duce la pierderea sprijinului financiar și chiar la obligația de a returna integral suma acordată.

Conform noului ghid al programului Rabla pentru persoane fizice, publicat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 2.369/2025, perioada de monitorizare a finanțării este esențială. În această etapă, care începe imediat după achiziția mașinii, beneficiarii trebuie să respecte mai multe reguli obligatorii. Orice abatere duce la sancțiuni financiare și chiar la anularea ajutorului.

Ce presupune perioada de monitorizare

Prima condiție majoră este legată de înmatricularea permanentă a vehiculului pe numele beneficiarului, în România, pentru cel puțin 18 luni de la emiterea facturii. În cazul în care mașina este cumpărată prin leasing, obligația intră în vigoare la finalizarea contractului, odată cu transferul proprietății.

Tot pentru o perioadă de 18 luni, legea interzice categoric vânzarea mașinii achiziționate prin Rabla, indiferent dacă este cumpărată direct sau în leasing. În plus, beneficiarii sunt obligați să mențină autocolantul aplicat de producător pe lunetă, acesta reprezentând dovada că vehiculul a fost achiziționat prin programul de finanțare. Îndepărtarea sau deteriorarea acestui autocolant înainte de expirarea perioadei de monitorizare poate atrage sancțiuni.

Situațiile în care trebuie restituită finanțarea

Există mai multe situații în care beneficiarii pot fi obligați să dea banii înapoi statului. Dacă vehiculul intră într-o procedură legală de urmărire, recuperare sau valorificare, finanțarea trebuie returnată. De asemenea, în cazul unui accident sau al unei alte situații în care mașina este declarată daună totală, beneficiarul este obligat fie să restituie banii primiți, fie să achiziționeze un alt vehicul nou de la un dealer validat.

Aceste reguli stricte au rolul de a se asigura că programul Rabla își atinge scopul: acela de a încuraja șoferii să renunțe la mașinile vechi și poluante în favoarea unora noi, mai eficiente și mai prietenoase cu mediul. Prin monitorizarea atentă, autoritățile se asigură că finanțarea nu este folosită pentru speculă sau pentru achiziții temporare, ci pentru o schimbare reală în parcul auto național.

Cât valorează ecotichetul Rabla în 2025

Programul Rabla 2025 vine cu un ghid unic, eliminând diferențierea între Rabla Clasic și Rabla Plus. Valoarea sprijinului variază în funcție de tipul de motorizare ales: 10.000 de lei pentru un autovehicul cu propulsie termică sau o motocicletă, 12.000 de lei pentru un hibrid, 15.000 de lei pentru un plug-in hybrid sau motocicletă electrică și 18.500 de lei pentru un autovehicul pur electric sau cu hidrogen.

Astfel, șoferii interesați de program trebuie să fie conștienți nu doar de avantajele financiare, ci și de obligațiile care le revin după achiziție. Respectarea regulilor în perioada de monitorizare face diferența între o investiție avantajoasă și riscul de a returna statului mii de lei.