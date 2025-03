Puya, de pe scenă direct pe terenul de baschet. Ipostaze inedite cu celebrul artist

Puya a luat o pauză de la muzică și a ales să se relaxeze într-un mod inedit: pe terenul de baschet. Marți, 18 martie, artistul a fost prezent la meciul dintre CSO Voluntari și Legia Varșovia, din sferturile de finală ale ENBL. Însă, înainte ca echipele să-și facă apariția pe teren, cântărețul a demonstrat că are și talent sportiv, impresionând publicul cu câteva aruncări la coș.

Aflat în sala din Voluntari, Puya nu a fost doar un simplu spectator. Înainte de startul partidei dintre CSO Voluntari și Legia Varșovia, artistul a profitat de moment pentru a face câteva aruncări la coș. Unele dintre ele au intrat fără probleme, spre surprinderea celor prezenți.

Fanii săi care îl cunosc doar din lumea muzicii poate nu știau, dar Puya a avut dintotdeauna o legătură cu sportul. În copilărie, artistul a cochetat cu mai multe discipline, iar baschetul a fost una dintre primele sale pasiuni.

Nu aveam cum să aleg badminton, eu, bagabont din Sălăjan, să joc badminton. Am ales baschet, că era și pe rap, așa”, a povestit Puya la AS.ro LIVE.

”M-au dus părinții la fotbal, dar cred că am stat o zi sau două. Baschet am jucat. La școala generală trebuia să-ți alegi între baschet și badminton.

Chiar dacă baschetul a fost unul dintre sporturile sale preferate în copilărie, Puya a decis, în cele din urmă, să urmeze o altă cale. Fascinat de filmele cu arte marțiale, artistul s-a îndreptat spre karate, sport pe care l-a practicat timp de mai mulți ani.

”Până la urmă am rămas la arte marțiale. Pe vremea lui Ceașcă nu erau cluburi de genul ăsta. Vedeam filme cu karate și am ales artele marțiale. Am fost ani buni la karate”, a mai spus artistul.