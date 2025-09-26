Puterea taifunului Regasa, surprinsă în imagini: momentul în care un hotel este devastat de viituri în Hong Kong

Fenomenul meteo extrem numit Ragasa a lovit cu o forță impresionantă sud-estul Asiei, transformând regiuni întregi în zone de risc și forțând autoritățile să ia măsuri de urgență. Intensitatea furtunii a fost surprinsă în imagini cutremurătoare, inclusiv momentul în care un hotel din Hong Kong a fost devastat de viituri.

Evacuări masive în Filipine

În nordul Filipinelor, peste 10.000 de persoane și-au părăsit locuințele și s-au adăpostit în școli și centre speciale de evacuare. Super-taifunul a lovit cu vânturi de până la 215 km/h, iar rafalele au atins 265 km/h, potrivit serviciului meteorologic național. Situația a fost deosebit de gravă în insulele Babuyan, unde furtuna a atins uscatul la mijlocul zilei de luni.

Un locuitor din Aparri, provincia Cagayan, a descris momentele de groază:

„M-am trezit din cauza vântului puternic. Lovea ferestrele și făcea un zgomot asemănător cu cel al unei mașini în funcțiune”.

Măsuri drastice în Manila și alte provincii

În capitala Manila și în alte 29 de provincii, autoritățile au decis închiderea școlilor și a birourilor guvernamentale. Președintele Ferdinand Marcos a declarat că monitorizează situația în timp real și că toate agențiile guvernamentale sunt în stare de alertă maximă. Oficialii avertizează asupra riscului major de „inundații severe și alunecări de teren”, evenimente care ar putea amplifica nivelul de distrugeri.

Taiwan și China, în linia directă a furtunii

Deși impactul inițial s-a produs în Filipine, valurile de efecte generate de taifun au început deja să se simtă și în alte regiuni. În Taiwan, meteorologii au avertizat asupra „ploii torențiale” și au dispus evacuări punctuale în zonele vulnerabile.

În China, autoritățile din metropola Shenzhen au ordonat evacuarea a nu mai puțin de 400.000 de persoane, pe măsură ce furtuna se apropia de țărm. În același timp, aeroportul din Hong Kong a fost închis pentru o perioadă de 36 de ore, începând de marți seara, pentru a preveni riscurile legate de traficul aerian.

O criză alimentată de schimbările climatice

Experții subliniază că astfel de fenomene extreme nu mai sunt întâmplătoare. Filipinele se confruntă anual cu aproximativ 20 de furtuni și taifunuri, iar oamenii de știință avertizează că intensitatea acestora crește constant pe fondul schimbărilor climatice. Impactul este resimțit puternic de populațiile vulnerabile, milioane de oameni fiind împinși spre sărăcie de fiecare astfel de catastrofă naturală.