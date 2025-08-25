Publicații de renume mondial au crezut că angajează un om, dar toate articolele au fost scrise cu AI

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Presiunea de a livra rapid conținut a dus deja la primele cazuri în care publicații internaționale s-au trezit păcălite de autori inexistenți, în spatele cărora se ascundea de fapt inteligența artificială. Wired și Business Insider au fost nevoite să retragă articole semnate de o pretinsă jurnalistă independentă, Margaux Blanchard, după ce s-a descoperit că materialele publicate erau generate cu ajutorul AI. Cazul ridică întrebări serioase despre verificarea surselor și despre noile riscuri ale jurnalismului în era digitală.

Cum a fost păcălită presa internațională

Totul a pornit de la un articol publicat de Wired, în mai 2025, intitulat „S-au îndrăgostit jucând Minecraft. Apoi jocul a devenit locul lor de nuntă”. Textul, deși părea o poveste bine documentată, a fost retras câteva săptămâni mai târziu, când redacția a admis că nu respecta standardele editoriale. Personajele citate în material nu au putut fi verificate, iar sursa principală — o așa-zisă „oficiantă digitală” din Chicago — părea fictivă.

În aceeași perioadă, Business Insider a publicat două eseuri semnate tot de Margaux Blanchard, unul despre munca remote și altul despre experiența de a deveni părinte la 45 de ani. Și aceste materiale au fost eliminate după ce redacția a fost alertată că autoarea nu există în realitate. Ambele publicații au recunoscut că au fost păcălite și au promis măsuri mai stricte de verificare a colaboratorilor.

Semnături false și povești inventate

Investigațiile ulterioare au arătat că „Margaux Blanchard” trimitea pitch-uri extrem de convingătoare către mai multe redacții. Una dintre propuneri viza un presupus orășel din Colorado, Gravemont, transformat într-un centru secret de instruire pentru investigații asupra morților. Povestea părea demnă de un scenariu de documentar, cu detalii despre foști mineri și medici legiști, însă niciun indiciu concret nu putea fi verificat.

Editorul Jacob Furedi, de la noua publicație Dispatch, a fost cel care a semnalat suspiciunile către Press Gazette. În schimbul întrebărilor despre documentele oficiale care ar putea susține subiectul, „autoarea” oferea doar răspunsuri vagi și insista pe termene scurte și sume clare de plată. Lipsa de dovezi a dus la concluzia că întreaga identitate era o invenție, iar textele erau scrise cu AI.

O problemă care devine tot mai frecventă

Cazul nu este singular. În luna mai, Chicago Sun-Times a publicat din greșeală o listă de lecturi generate cu AI, iar în iunie un avocat din Utah a fost sancționat pentru că a inclus într-o pledoarie referințe la un proces inexistent, inventat de ChatGPT.

Astfel de incidente arată cât de ușor pot fi strecurate materiale fabricate atunci când verificarea editorială este superficială. AI generează texte fluente, cu detalii aparent credibile, dar fără garanții de realitate. Editorii Wired au recunoscut în mod public că „dacă cineva ar trebui să prindă un escroc AI, acel cineva suntem noi — și totuși unul a trecut de filtrul nostru”.

Lecția pentru jurnalismul viitorului

Publicațiile de renume mondial se văd obligate acum să își întărească procedurile de verificare, mai ales pentru colaboratori externi. În epoca AI, simpla coerență a unui text nu mai este suficientă dovadă a veridicității. Identitatea autorului, existența surselor și verificarea datelor devin pași obligatorii.

Cazul Margaux Blanchard este un avertisment: într-un moment în care tehnologia face scrierea mai ușoară, diferența dintre jurnalism și ficțiune poate fi foarte subțire dacă nu există un control editorial solid.

