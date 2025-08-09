PS6 promite performanță triplă față de PS5 la același preț: Care sunt noile informații neoficiale

O scurgere recentă de informații alimentată de un clip publicat de YouTuberul „Moore’s Law is Dead” susține că următoarea generație de console PlayStation va aduce un salt tehnologic impresionant, fără a crește prețul de lansare. Deși Sony nu a confirmat nimic oficial, detaliile provenite, se pare, dintr-o prezentare internă AMD adresată companiei japoneze sugerează că PS6 ar putea fi de trei ori mai performantă decât PS5 – totul la un preț estimat de 499 de dolari.

Cu aproape cinci ani trecuți de la apariția PS5, speculațiile despre următoarea consolă flagship încep să se contureze mai clar. Informațiile disponibile conturează o direcție ambițioasă pentru Sony: o consolă capabilă să ofere performanțe superioare cu un consum redus de energie și un cost competitiv.

Cel mai notabil detaliu scurs este legat de capacitatea de randare 3D (rasterizare), care ar urma să fie de trei ori mai mare decât cea a PS5 standard și de două ori peste PS5 Pro. Dacă aceste date se confirmă, PS6 ar deveni una dintre cele mai performante console de jocuri de pe piață la momentul lansării.

Interesant este și faptul că Sony pare să păstreze prețul de lansare la 499 de dolari, o decizie strategică menită, probabil, să reproducă succesul de vânzări al PS4, care a fost preferat de mulți gameri tocmai datorită prețului competitiv. Un astfel de preț, în combinație cu o performanță ridicată, ar putea oferi un avantaj major față de rivalii de pe piață, în special dacă Microsoft nu reușește să egaleze raportul calitate-preț.

Totodată, PS6 ar urma să ofere suport complet pentru jocurile de pe PS4 și PS5, ceea ce înseamnă o tranziție mult mai lină pentru jucători și un motiv în plus pentru a adopta noua consolă fără să renunțe la colecțiile existente.

O consolă portabilă care vine să completeze ecosistemul PlayStation

Pe lângă PS6, Sony ar lucra și la un dispozitiv portabil dedicat, menit să completeze experiența de gaming oferită de noua consolă. Informațiile din leak descriu un gadget dotat cu funcționalități moderne precum ecran tactil, vibrații haptice, microfoane duale, slot pentru card microSD și chiar un port USB-C cu suport pentru ieșire video.

Handheld-ul ar urma să includă și un slot M.2 pentru SSD, ceea ce sugerează că ar putea suporta un nivel ridicat de personalizare și extindere a spațiului de stocare. În ceea ce privește prețul, se vehiculează o marjă cuprinsă între 400 și 500 de dolari, semn că Sony vizează același segment de piață ca ROG Ally X sau alte dispozitive portabile premium.

Această strategie ar plasa PS6 și consola portabilă într-un ecosistem complet, în care experiența de joc poate fi continuată fără întrerupere, fie acasă, fie în mișcare. O astfel de abordare vine în întâmpinarea noilor tendințe de consum, unde tot mai mulți utilizatori își doresc flexibilitate maximă, fără a sacrifica performanța.

Când se lansează PS6 și cât de sigure sunt informațiile?

Conform informațiilor prezentate de Moore’s Law is Dead, producția consolei PS6 și a versiunii portabile ar urma să înceapă în a doua jumătate a anului 2027. Lansarea oficială ar putea avea loc între toamna lui 2027 și începutul anului 2028 – o perioadă care ar marca un ciclu de opt ani de la debutul PS5, în linie cu politica tradițională Sony.

Totuși, trebuie precizat că aceste informații se bazează pe un leak din 2023, iar specificațiile ar fi putut suferi modificări între timp. Chiar și așa, faptul că datele provin dintr-o sursă care susține că a avut acces la documente AMD adresate Sony oferă un grad ridicat de verosimilitate.

Până la confirmarea oficială, rămâne de văzut cât de multe dintre aceste specificații se vor regăsi în produsul final. Ce este clar este că Sony pare pregătită să facă un salt major în generația următoare, mizând pe o combinație de performanță, accesibilitate și compatibilitate care ar putea schimba din nou regulile jocului în industria de gaming.