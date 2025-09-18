Provocările angajaților cu vechime care își caută un nou loc de muncă: „A devenit tot mai descurajant pe măsură ce trece timpul”

Pentru mulți profesioniști care au rămas ani la rând la același angajator, revenirea pe piața muncii poate fi o experiență plină de obstacole. Schimbările tehnologice, noile metode de recrutare și competiția tot mai acerbă fac ca procesul să fie mult diferit față de acum un deceniu sau două.

Cazurile prezentate de publicația Business Insider arată cum loialitatea față de o companie poate deveni o sabie cu două tăișuri atunci când vine momentul unei noi angajări.

Michael Ferry, specialist IT din Philadelphia, își caută primul job după aproape 20 de ani. Când a aplicat ultima dată, în 2005, rețelele sociale abia apăreau, iar interviurile video nu existau. Astăzi, candidații trebuie să treacă prin filtre automate pentru CV-uri, interviuri online și un ritm accelerat al selecției. Deși a avut șansa să plece de mai multe ori, Ferry a rămas la aceeași companie, unde a evoluat profesional, dar fără schimbări majore de titlu.

Situații similare se întâlnesc și în alte domenii. Terry Armstrong, graficiană de aproape 65 de ani, caută pentru prima dată un loc de muncă după aproape două decenii. Deși aplică constant, răspunsurile întârzie să apară, iar ea suspectează că vârsta îi descurajează pe angajatori. Într-o piață unde vechimea medie la același angajator în SUA a scăzut la doar 3,9 ani, candidații cu experiență îndelungată par, paradoxal, mai greu de plasat.

Cum transformi vechimea în avantaj

Experții în carieră spun că anii petrecuți la același loc de muncă nu trebuie priviți ca un handicap. Colleen Paulson, coach de carieră, recomandă candidaților cu vechime să își „schimbe povestea”, subliniind loialitatea, adaptabilitatea și experiența variată acumulată. De multe ori, acești angajați au trecut prin restructurări, schimbări de tehnologie și reorganizări interne, ceea ce le oferă o perspectivă unică.

Paulson sugerează ca acești profesioniști să evidențieze rezultatele concrete, proiectele importante și modul în care s-au perfecționat continuu. Ferry, de pildă, a început cu centre de date fizice și a trecut treptat la administrarea serverelor online, demonstrând capacitatea de a învăța și de a se adapta. Chiar dacă titlul său de post nu s-a schimbat, responsabilitățile și competențele sale au evoluat constant.

Pentru a depăși reticența angajatorilor, este esențial ca aplicanții să arate că își doresc cu adevărat acel rol, chiar dacă acceptă un salariu mai mic sau o poziție mai puțin vizibilă. În plus, prezentarea ca expert în domeniu, capabil să aducă valoare imediată, poate înclina balanța în favoarea lor.

Recomandări pentru o tranziție reușită

Specialiștii recomandă mai multe strategii practice pentru cei care revin pe piața muncii după mulți ani:

Actualizarea CV-ului și a profilului LinkedIn , punând accent pe abilități moderne și rezultate măsurabile.

, punând accent pe abilități moderne și rezultate măsurabile. Proiecte personale sau freelancing, care demonstrează că experiența este actuală și că există deschidere către noile tehnologii.

sau freelancing, care demonstrează că experiența este actuală și că există deschidere către noile tehnologii. Rețele de contacte : participarea la evenimente de profil și grupuri profesionale poate aduce recomandări valoroase.

: participarea la evenimente de profil și grupuri profesionale poate aduce recomandări valoroase. Pregătirea pentru interviuri video și familiarizarea cu testele tehnice online, tot mai des folosite în procesul de selecție.

Cei care au stat mult timp la un singur angajator trebuie să arate că sunt capabili să învețe continuu și să se adapteze. Mesajul cheie, spun specialiștii, este: „Am crescut și m-am dezvoltat, iar acum pot aduce aceeași valoare și companiei voastre”.

Piața muncii de astăzi este rapidă, competitivă și profund digitalizată. Pentru angajații cu vechime, succesul nu stă doar în experiența acumulată, ci și în capacitatea de a se reinventa. Cei care reușesc să își valorifice loialitatea, să arate flexibilitate și să își demonstreze competențele actuale au șanse reale să își găsească un nou început, chiar și după mulți ani petrecuți la același birou.