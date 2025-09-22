Proteste și blocaje în Italia. Manifestanţii cer recunoaşterea Palestinei şi sancţiuni împotriva Israelului. Polițiștii, atacați cu bâte și pietre

Italia a fost, luni, scena unor proteste de amploare, zeci de mii de persoane ieșind în stradă pentru a denunța ceea ce numesc „genocidul din Fâșia Gaza”. Ziua de mobilizare generală a fost marcată nu doar de marșuri și bannere, ci și de greve și blocaje masive, organizate la apelul mai multor sindicate. Manifestațiile au fost însoțite de violențe și confruntări dure între protestatari și forțele de ordine, în special în marile orașe.

Proteste de amploare în Italia

La Bologna, situația a degenerat rapid: protestatarii au blocat o autostradă, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a restabili circulația. Nici Milano nu a fost scutit de violențe, acolo unde manifestanții au atacat polițiștii cu bâte și pietre, după ce blocaseră temporar gara centrală.

Mobilizarea din Italia s-a suprapus cu un moment cheie pe scena internațională. În aceeași zi, mai multe țări europene, printre care Franța, urmau să recunoască oficial statul Palestina la ONU, după ce Marea Britanie, Australia și Canada au făcut acest pas cu o zi înainte. Roma, însă, rămâne prudentă. Guvernul Giorgiei Meloni a transmis că nu are de gând, cel puțin deocamdată, să se alăture acestui demers.

La Roma, peste 20.000 de oameni, între care numeroși elevi de liceu, s-au adunat în fața gării Termini, fluturând steaguri palestiniene și scandând „Palestina liberă!”. Pe un banner uriaș se putea citi mesajul: „Împotriva genocidului, să blocăm totul!”.

Un adolescent de 17 ani, pe nume Michelangelo, a declarat pentru presă că participă la protest pentru a susține „o populație care este exterminată”. Federica Casino, angajată de 52 de ani, a adăugat: „Toată Italia trebuie să se oprească astăzi. Vorbim de copii uciși și spitale distruse. Italia vorbește, dar nu face nimic”.

Circulație perturbată și porturi blocate

Potrivit organizatorilor, la Milano au participat aproximativ 50.000 de persoane, iar un steag american a fost ars în semn de protest. La Bologna, prefectura a estimat prezența la peste 10.000 de manifestanți. Demonstranții au mai ieșit în stradă și la Torino, Florența, Napoli, Bari, Palermo și în alte orașe mari. În Genova și Livorno, porturile au fost blocate de muncitori, în semn de solidaritate cu populația palestiniană.

În capitală, circulația metroului și a autobuzelor a fost serios perturbată. Tot la Roma, asociațiile catolice au anunțat organizarea unei seri de rugăciune și veghe de solidaritate.

Guvernul condus de Giorgia Meloni, aflat pe o linie ideologică apropiată de cea a președintelui american Donald Trump, continuă să adopte o poziție rezervată în privința conflictului din Orientul Mijlociu. Deși premierul italian și-a exprimat public îngrijorarea față de ofensiva israeliană, Roma evită să recunoască Palestina și se opune sancțiunilor comerciale pe care unele state europene le cer împotriva Israelului.

Un sondaj recent realizat de institutul Only Numbers arată însă că opinia publică italiană este puternic sensibilă la situația din Gaza: 63,8% dintre italieni consideră că situația umanitară este „extrem de gravă”, iar 40,6% susțin recunoașterea statului palestinian.