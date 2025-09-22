Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 17:58
de Daoud Andra

Proteste și blocaje în Italia. Manifestanţii cer recunoaşterea Palestinei şi sancţiuni împotriva Israelului. Polițiștii, atacați cu bâte și pietre

ȘTIRI EXTERNE
Proteste și blocaje în Italia. Manifestanţii cer recunoaşterea Palestinei şi sancţiuni împotriva Israelului. Polițiștii, atacați cu bâte și pietre
4imagini
FOTO: Profimedia Images

Italia a fost, luni, scena unor proteste de amploare, zeci de mii de persoane ieșind în stradă pentru a denunța ceea ce numesc „genocidul din Fâșia Gaza”. Ziua de mobilizare generală a fost marcată nu doar de marșuri și bannere, ci și de greve și blocaje masive, organizate la apelul mai multor sindicate. Manifestațiile au fost însoțite de violențe și confruntări dure între protestatari și forțele de ordine, în special în marile orașe.

Proteste de amploare în Italia

La Bologna, situația a degenerat rapid: protestatarii au blocat o autostradă, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a restabili circulația. Nici Milano nu a fost scutit de violențe, acolo unde manifestanții au atacat polițiștii cu bâte și pietre, după ce blocaseră temporar gara centrală.

Mobilizarea din Italia s-a suprapus cu un moment cheie pe scena internațională. În aceeași zi, mai multe țări europene, printre care Franța, urmau să recunoască oficial statul Palestina la ONU, după ce Marea Britanie, Australia și Canada au făcut acest pas cu o zi înainte. Roma, însă, rămâne prudentă. Guvernul Giorgiei Meloni a transmis că nu are de gând, cel puțin deocamdată, să se alăture acestui demers.

Vezi și:
Trump spune că Israelul a acceptat condițiile pentru un armistițiu de 60 de zile în Gaza

La Roma, peste 20.000 de oameni, între care numeroși elevi de liceu, s-au adunat în fața gării Termini, fluturând steaguri palestiniene și scandând „Palestina liberă!”. Pe un banner uriaș se putea citi mesajul: „Împotriva genocidului, să blocăm totul!”.

Un adolescent de 17 ani, pe nume Michelangelo, a declarat pentru presă că participă la protest pentru a susține „o populație care este exterminată”. Federica Casino, angajată de 52 de ani, a adăugat: „Toată Italia trebuie să se oprească astăzi. Vorbim de copii uciși și spitale distruse. Italia vorbește, dar nu face nimic”.

Circulație perturbată și porturi blocate

Potrivit organizatorilor, la Milano au participat aproximativ 50.000 de persoane, iar un steag american a fost ars în semn de protest. La Bologna, prefectura a estimat prezența la peste 10.000 de manifestanți. Demonstranții au mai ieșit în stradă și la Torino, Florența, Napoli, Bari, Palermo și în alte orașe mari. În Genova și Livorno, porturile au fost blocate de muncitori, în semn de solidaritate cu populația palestiniană.

În capitală, circulația metroului și a autobuzelor a fost serios perturbată. Tot la Roma, asociațiile catolice au anunțat organizarea unei seri de rugăciune și veghe de solidaritate.

Guvernul condus de Giorgia Meloni, aflat pe o linie ideologică apropiată de cea a președintelui american Donald Trump, continuă să adopte o poziție rezervată în privința conflictului din Orientul Mijlociu. Deși premierul italian și-a exprimat public îngrijorarea față de ofensiva israeliană, Roma evită să recunoască Palestina și se opune sancțiunilor comerciale pe care unele state europene le cer împotriva Israelului.

Un sondaj recent realizat de institutul Only Numbers arată însă că opinia publică italiană este puternic sensibilă la situația din Gaza: 63,8% dintre italieni consideră că situația umanitară este „extrem de gravă”, iar 40,6% susțin recunoașterea statului palestinian.

Temperaturile scad brusc, vine toamna cu adevărat. Prognoza meteo până pe 6 octombrie
Recomandări
Au fost piramidele egiptene prevăzute cu capcane? Ce spun oamenii de știință
Au fost piramidele egiptene prevăzute cu capcane? Ce spun oamenii de știință
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist
Republica Moldova își păstrează specialiștii IT acasă, cu salarii triple față de media pe economie și sprijin internațional solid
Republica Moldova își păstrează specialiștii IT acasă, cu salarii triple față de media pe economie și sprijin internațional solid
Vața Thermal Spa, un nou centru wellness, în România. Preţurile pentru fiecare activitate
Vața Thermal Spa, un nou centru wellness, în România. Preţurile pentru fiecare activitate
Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii
Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent
Cât de eficiente sunt antrenamentele scurte și intense, de fapt. Semnificația termenului de „microdosing” și de ce funcționează
Cât de eficiente sunt antrenamentele scurte și intense, de fapt. Semnificația termenului de „microdosing” și de ce funcționează
Ce meserie ar avea Gina Pistol dacă nu ar lucra în televiziune? Domeniul ales de prezentatoarea „MasterChef”, unul rar
Ce meserie ar avea Gina Pistol dacă nu ar lucra în televiziune? Domeniul ales de prezentatoarea „MasterChef”, unul rar
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce spune Samina Ahmed de la Mireasa despre căsătoria în emisiune: „M-aș vedea”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marţi, 23 septembrie. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Playtech Știri
Horoscopul iubirii pentru săptămâna 22-28 septembrie. Zodiile care au parte de începuturi spectaculoase
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...