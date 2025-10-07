Propunerea neașteptată a lui Cătălin Măruță pentru Gabriela Cristea, în timpul emisiunii de la PRO TV: „Ce-ai zice să fii jurat permanent?”

După o pauză de nouă luni din televiziune, Gabriela Cristea ar putea reveni pe micile ecrane, dar nu acolo unde fanii s-ar fi așteptat. Cătălin Măruță i-a făcut o propunere surprinzătoare chiar în direct, în cadrul emisiunii sale de la PRO TV. Vedeta, retrasă din lumina reflectoarelor la începutul anului, pare să ia în calcul o nouă provocare profesională.

De ce s-a retras Gabriela Cristea din televiziune

La începutul anului 2025, Gabriela Cristea anunța că se retrage din televiziune, o decizie care i-a surprins pe colegi și pe fani deopotrivă. Vedeta a explicat atunci că a pus familia pe primul loc, dorind să petreacă mai mult timp cu fiicele sale.

Invitată recent în emisiunea ”La Măruță”, bruneta a vorbit deschis despre momentul care a determinat-o să renunțe la cariera sa de prezentatoare.

”Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj. Momentul decisiv a fost cel în care într-o seară mă pregăteam să plec și am zis ”mama, plec”, iar ele s-au întors și au spus ”bine, pa”… Atunci mi s-a părut dureros… Am plecat eu plângând la serviciu și am zis ”gata, până aici a fost!” și am luat decizia”, a povestit Gabriela Cristea.

Ce i-a propus Cătălin Măruță în direct

După o discuție emoționantă despre familie și viața departe de televiziune, Cătălin Măruță a surprins-o pe Gabriela Cristea cu o propunere neașteptată.

În direct, prezentatorul PRO TV i-a sugerat să devină jurat permanent al concursului culinar ”Cozonacul de Aur”, un proiect tradițional al postului.

”Eu am o idee, dar o să ți-o spun în pauza publicitară. Vrei să ți-o spun acum? (…) Ce ai spune să fii permanent în juriul ăsta?”, a întrebat Măruță.

Vizibil surprinsă, Gabriela Cristea a răspuns cu umor: ”Aoleu… dar dacă nu pot să vin într-o zi? Mamă, și trebuie să mănânc? Că eu, în ultima vreme, nu prea am mai mâncat…”.

Dialogul plin de voie bună a stârnit reacții pozitive din partea publicului, iar fanii au început deja să spere la o colaborare oficială între Gabriela Cristea și PRO TV.

Va reveni Gabriela Cristea pe micile ecrane

Propunerea lansată de Cătălin Măruță pare să fi deschis un nou capitol pentru fosta prezentatoare. Chiar dacă nu a oferit un răspuns ferm, Gabriela Cristea a lăsat loc de interpretări.

”Vorbim”, a spus aceasta, zâmbind, în timp ce Măruță a încheiat segmentul cu replica: ”Propunerea a fost lansată, Gabriela”.

Dacă va accepta, Gabriela Cristea ar putea reveni la televiziune în preajma sărbătorilor de iarnă, ca jurat în competiția ”Cozonacul de Aur”. Pentru fanii ei, ar fi o reîntoarcere spectaculoasă – nu ca prezentatoare, ci într-o postură nouă, plină de savoare.