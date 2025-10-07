Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 12:59
de Badea Violeta

Propunerea neașteptată a lui Cătălin Măruță pentru Gabriela Cristea, în timpul emisiunii de la PRO TV: „Ce-ai zice să fii jurat permanent?”

Emisiuni și programe TV
Propunerea neașteptată a lui Cătălin Măruță pentru Gabriela Cristea, în timpul emisiunii de la PRO TV: „Ce-ai zice să fii jurat permanent?”
3imagini
Catalin Maruta si Gabriela Cistea

După o pauză de nouă luni din televiziune, Gabriela Cristea ar putea reveni pe micile ecrane, dar nu acolo unde fanii s-ar fi așteptat. Cătălin Măruță i-a făcut o propunere surprinzătoare chiar în direct, în cadrul emisiunii sale de la PRO TV. Vedeta, retrasă din lumina reflectoarelor la începutul anului, pare să ia în calcul o nouă provocare profesională.

De ce s-a retras Gabriela Cristea din televiziune

La începutul anului 2025, Gabriela Cristea anunța că se retrage din televiziune, o decizie care i-a surprins pe colegi și pe fani deopotrivă. Vedeta a explicat atunci că a pus familia pe primul loc, dorind să petreacă mai mult timp cu fiicele sale.

Invitată recent în emisiunea ”La Măruță”, bruneta a vorbit deschis despre momentul care a determinat-o să renunțe la cariera sa de prezentatoare.

Vezi și:
Inginerie europeană, noua serie documentară de la National Geographic care dezvăluie inovațiile continentului
Andra și Cătălin Măruță au obținut ordin de protecție împotriva bărbatului care le hărțuia familia. Ce măsură suplimentară au decis magistrații

”Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj.

Momentul decisiv a fost cel în care într-o seară mă pregăteam să plec și am zis ”mama, plec”, iar ele s-au întors și au spus ”bine, pa”…

Atunci mi s-a părut dureros… Am plecat eu plângând la serviciu și am zis ”gata, până aici a fost!” și am luat decizia”, a povestit Gabriela Cristea.

Ce i-a propus Cătălin Măruță în direct

După o discuție emoționantă despre familie și viața departe de televiziune, Cătălin Măruță a surprins-o pe Gabriela Cristea cu o propunere neașteptată.

În direct, prezentatorul PRO TV i-a sugerat să devină jurat permanent al concursului culinar ”Cozonacul de Aur”, un proiect tradițional al postului.

”Eu am o idee, dar o să ți-o spun în pauza publicitară. Vrei să ți-o spun acum? (…) Ce ai spune să fii permanent în juriul ăsta?”, a întrebat Măruță.

Vizibil surprinsă, Gabriela Cristea a răspuns cu umor: ”Aoleu… dar dacă nu pot să vin într-o zi? Mamă, și trebuie să mănânc? Că eu, în ultima vreme, nu prea am mai mâncat…”.

Dialogul plin de voie bună a stârnit reacții pozitive din partea publicului, iar fanii au început deja să spere la o colaborare oficială între Gabriela Cristea și PRO TV.

Va reveni Gabriela Cristea pe micile ecrane

Propunerea lansată de Cătălin Măruță pare să fi deschis un nou capitol pentru fosta prezentatoare. Chiar dacă nu a oferit un răspuns ferm, Gabriela Cristea a lăsat loc de interpretări.

”Vorbim”, a spus aceasta, zâmbind, în timp ce Măruță a încheiat segmentul cu replica: ”Propunerea a fost lansată, Gabriela”.

Dacă va accepta, Gabriela Cristea ar putea reveni la televiziune în preajma sărbătorilor de iarnă, ca jurat în competiția ”Cozonacul de Aur”. Pentru fanii ei, ar fi o reîntoarcere spectaculoasă – nu ca prezentatoare, ci într-o postură nouă, plină de savoare.

Cât de puternic va fi ciclonul care lovește România: Șefa ANM: “O situație de excepție” Cantități de apă record, de până la 140 l/mp
Recomandări
Cât pierzi la pensie dacă ți-ai întrerupt activitatea profesională câțiva ani. Calcul complet
Cât pierzi la pensie dacă ți-ai întrerupt activitatea profesională câțiva ani. Calcul complet
Schimbări majore pe litoral: Apele Române nu mai prelungesc contractele cu operatorii de plaje
Schimbări majore pe litoral: Apele Române nu mai prelungesc contractele cu operatorii de plaje
Dacia Sandero 2026: un nou design, mai multă tehnologie și o versiune hibridă pentru prima dată
Dacia Sandero 2026: un nou design, mai multă tehnologie și o versiune hibridă pentru prima dată
Cod roșu de vreme rea în România: Raed Arafat, apel către populație: „Activați alertele RO-Alert!” Ce trebuie să aibă fiecare român în casă
Cod roșu de vreme rea în România: Raed Arafat, apel către populație: „Activați alertele RO-Alert!” Ce trebuie să aibă fiecare român în casă
Carpații se transformă: jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele patru decenii, spun cercetătorii
Carpații se transformă: jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele patru decenii, spun cercetătorii
O nouă specie de pește s-a adaptat la Marea Neagră. Se vinde deja la prețuri record
O nouă specie de pește s-a adaptat la Marea Neagră. Se vinde deja la prețuri record
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
UPDATE eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
UPDATE eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
Revista presei
Adevarul
Regiunea din România care se sălbăticește în ritm alert. Satele dispar unul câte unul și sunt înghițite de pădure
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Zodia care atrage norocul în dragoste și bani mai mult ca oricând
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 octombrie 2025. O zodie are parte de provocări majore, iar alta își găsește jumătatea
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...