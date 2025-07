Proprietarii Dedeman, extindere spectaculoasă în afara țării. Frații Pavăl preiau un mare lanț de magazine de bricolaj din Grecia

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii retailerului românesc de bricolaj Dedeman, au făcut un pas strategic pe piața internațională, achiziționând lanțul Praktiker Hellas din Grecia. Tranzacția, estimată între 120 și 130 de milioane de euro, este una dintre cele mai importante din sectorul grec de bricolaj și marchează extinderea Dedeman în afara granițelor României.

Frații Pavăl își extind portofoliul de afaceri în afara țării

Acordul a fost semnat cu grupul canadian Fairfax, controlat de investitorul indo-canadian Prem Watsa, care deținea integral rețeaua de magazine Praktiker din Grecia prin compania Colonnade Finance. Achiziția include și proprietățile imobiliare ale lanțului.

Tranzacția marchează intrarea gigantului românesc din sectorul do-it-yourself pe piața din Grecia, prin intermediul investitorului strategic Pavăl Holding, care aduce Dedeman în regiune prin preluarea rețelei Praktiker – subliniază analizele economiștilor eleni consultate de Profit.ro.

Praktiker Hellas operează 17 magazine în Grecia, are 1.186 de angajați și deservește anual aproximativ 7 milioane de clienți, oferind peste 60.000 de produse. În 2023, lanțul a raportat afaceri de 187,5 milioane de euro, în creștere cu peste 5% față de anul precedent.

Dedeman este cea mai mare companie antreprenorială din România, iar grupul Pavăl Holding, care integrează toate investițiile celor doi frați, a anunțat un profit net de 1,6 miliarde de lei pentru anul 2024. Achiziția Praktiker Hellas marchează un nou capitol în expansiunea regională a gigantului românesc.

Dedeman – cea mai mare companie antreprenorială din România

După ce au transformat Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din România, frații Pavăl și-au extins semnificativ portofoliul de investiții, cu accent pe sectorul imobiliar. Până acum, au direcționat peste 800 de milioane de euro în achiziții majore, printre care se numără portofoliul de birouri al CA Immo (377 mil. euro) – cea mai mare tranzacție imobiliară realizată vreodată în România –, complexul The Bridge (200 mil. euro), The Office din Cluj-Napoca (peste 120 mil. euro), prima clădire U Center (90 mil. euro) și Dacia One (50 mil. euro). Aceste achiziții i-au propulsat pe locul al doilea în topul celor mai mari proprietari de spații de birouri din țară, după Globalworth.

Frații Pavăl, fondatorii Dedeman, dezvoltă primul lor proiect rezidențial, care va fi construit pe un teren agricol situat în cartierul Șerbănești din Bacău. Tot în această zonă, pe un teren de aproximativ 7 hectare, amplasat pe malul lacului Bistrița, este în pregătire și Dedeman Campus – un proiect mixt ce va cuprinde, printre altele, un centru comercial.