Proiect de lege în Parlament: suma minimă de 3.000 de lei nu va mai putea fi poprită din conturile bancare

Parlamentul analizeaza un nou proiect de lege

Un nou proiect legislativ propune instituirea unui plafon minim de protecție în conturile bancare ale persoanelor fizice. Inițiativa, depusă la Parlament de liderul deputaților POT, Anamaria Gavrilă, vizează protejarea sumei de 3.000 de lei de orice formă de poprire, pentru a garanta minimul vital al cetățenilor cu venituri mici.

De ce este nevoie de un plafon minim protejat

Potrivit expunerii de motive, actuala legislație permite poprirea integrală a sumelor aflate în conturile bancare, indiferent de valoarea acestora. În lipsa unei limite minime protejate, mulți români s-au trezit fără nicio resursă financiară, chiar și atunci când sumele din conturi erau modeste.

”Prezenta iniţiativă legislativă are în vedere protejarea minimului vital al persoanelor fizice, prin instituirea unui plafon minim protejat în conturile bancare care să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Totodată, prin reducerea eficienţei practicilor de recuperare agresivă, iniţiativa are potenţialul de a descuraja anumite practici comerciale ale unor IFN-uri, care se bazează pe confiscarea sumelor modeste din conturile debitorilor pentru a-şi recupera creanţele”, se arată în document.

Anamaria Gavrilă argumentează că protejarea unei sume minime este o măsură de echitate socială, menită să asigure cetățenilor posibilitatea de a-și acoperi nevoile de bază. În prezent, lipsa acestei garanții a dus la multiple cazuri de vulnerabilitate, în special în rândul familiilor cu venituri reduse.

Cum va funcționa plafonul de 3.000 de lei

Proiectul de lege prevede că ”sumele existente în conturile bancare ale persoanelor fizice nu pot fi poprite, total sau parţial, dacă soldul acestora este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 3.000 lei, sumă care constituie plafonul minim protejat destinat acoperirii nevoilor de trai de bază ale debitorului”.

Plafonul minim va fi actualizat anual prin ordin al ministrului Finanţelor, în funcție de creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, valoarea sumei protejate va evolua odată cu nivelul de trai.

Câți români ar putea beneficia de această măsură

Potrivit datelor oficiale, în luna septembrie, aproximativ 2,78 milioane de persoane au încasat o pensie mai mică de 3.000 de lei, iar circa un milion de angajați sunt plătiți cu salariul minim pe economie, în valoare de 2.574 de lei net, ttransmite stirileprotv.ro.

În total, dacă proiectul ar deveni lege, cel puțin 4 milioane de români ar fi protejați de popriri până la acest prag. Măsura ar putea aduce o gură de oxigen pentru persoanele vulnerabile și ar limita practicile abuzive ale unor creditori.

Proiectul de lege a fost depus la Senat și se află în prezent în dezbatere publică.

