Programul Rabla 2025, pe etape. Anunțul de la Ministerul Mediului despre procedura completă, pașii de urmat

Programul Rabla revine în 2025 cu o structură actualizată și cu un nou ghid dedicat exclusiv persoanelor fizice, după o vară marcată de amânări și suspendări din motive politice și bugetare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat că ediția de anul acesta debutează chiar din 15 septembrie, cu etapa validării producătorilor auto. Este un pas obligatoriu înainte ca persoanele fizice să poată depune cererile de finanțare și să își înscrie mașinile vechi pentru casare.

Programul, care combină într-un singur ghid componentele Rabla Clasic și Rabla Plus, vine cu o schimbare importantă: valoarea voucherelor pentru achiziția de autoturisme electrice a fost redusă la jumătate, de la 37.000 de lei la 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro). Această decizie a stârnit numeroase discuții, mai ales în contextul în care Guvernul își propune să susțină tranziția către transportul nepoluant, dar bugetul limitat al programului a impus ajustări.

Prima etapă: validarea producătorilor auto

Între 15 și 17 septembrie 2025, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) organizează sesiunea de validare a producătorilor auto care vor participa în cadrul Rabla 2025. Doar după această etapă persoanele fizice vor putea să se înscrie efectiv în aplicația informatică a programului. Practic, producătorii și dealerii auto trebuie să fie validați pentru a putea accepta voucherele de la clienți.

Ministerul Mediului a subliniat că această etapă este esențială, pentru că garantează că doar comercianții autorizați și respectând condițiile legale pot intra în program. Odată ce validarea este finalizată, AFM va deschide etapa următoare, destinată înscrierii persoanelor fizice interesate să beneficieze de sprijinul financiar pentru achiziționarea unei mașini noi.

Cum vor aplica persoanele fizice

Noul ghid Rabla pentru persoane fizice, publicat prin Ordinul MMAP 2.369/2025, introduce o procedură mai digitalizată față de anii anteriori. Începând cu această ediție, solicitările de finanțare se depun exclusiv online, prin aplicația informatică dedicată programului. Pentru a ușura procesul, AFM a pus la dispoziție un formular-demo și un clip video informativ, astfel încât viitorii participanți să se familiarizeze cu pașii necesari.

Odată înscris, fiecare participant va trebui să predea la casare un autovehicul vechi, pentru a putea beneficia de voucher. Regulile generale rămân aceleași: mașina predată trebuie să fie înmatriculată în România și să fie funcțională. Valoarea voucherelor diferă însă în funcție de tipul vehiculului nou achiziționat – de la 10.000 de lei pentru un autoturism clasic, până la 18.500 de lei pentru unul electric.

De la suspendare la relansare

Programul Rabla 2025 a fost inițial programat să înceapă pe 19 iunie, dar lansarea a fost suspendată din cauza negocierilor pentru formarea noului Guvern. Această pauză a creat o stare de incertitudine atât pentru cumpărătorii care își planificaseră schimbarea mașinii, cât și pentru producători și dealeri auto. Relansarea din septembrie marchează o revenire importantă, cu un buget de 200 de milioane de lei alocat special pentru persoanele fizice.

Noua structură a programului, valabilă pentru perioada 2025-2030, unifică regulile și simplifică procedura de înscriere, dar aduce și constrângeri financiare mai dure, în special pentru cei care vizau achiziția de vehicule electrice. Cu toate acestea, autoritățile consideră că programul rămâne un instrument esențial pentru reducerea emisiilor și pentru înnoirea parcului auto național, încă foarte îmbătrânit.