Programul de vizitare al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit. Oamenii așteaptă chiar și 8 ore ca să intre în lăcașul de cult
Catedrala Mantuirii Neamului

Mii de pelerini continuă să vină zilnic la Catedrala Națională din București, unde cozile se întind până în Piața Constituției. Interesul uriaș manifestat după sfințirea de duminică, 26 octombrie, a determinat Patriarhia Română să prelungească programul de vizitare, în condițiile în care timpul de așteptare depășește pe alocuri opt ore.

Câte ore așteaptă credincioșii ca să intre în Catedrală

Potrivit unui comunicat transmis de Patriarhia Română, fluxul de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului rămâne impresionant, chiar și la trei zile de la sfințirea lăcașului.

”În acest moment, rândul format de persoanele care așteaptă să viziteze catedrala se termină în Piața Constituției. Astfel, organizatorul și forțele de ordine estimează faptul că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore”, se arată în comunicat.

Pentru a gestiona numărul mare de oameni, în zonă au fost mobilizați jandarmi și echipe de voluntari care oferă sprijin și îndrumare credincioșilor.

”Persoanelor care așteaptă să intre în Catedrala Națională li se oferă sandvișuri și sticle de apă, asemenea celor de la pelerinajul de pe Colina Bucuriei prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, a reamintit preotul Adrian Agachi.

Patriarhia Română le recomandă celor prezenți ”să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor și regulile impuse de organizator”.

Până când poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului

În urma cererii masive de a vizita lăcașul de cult imediat după sfințire, Catedrala Națională va rămâne deschisă zi și noapte până vineri, 31 octombrie 2025 inclusiv. După această dată, Patriarhia urmează să anunțe un program permanent de vizitare.

Peste 80.000 de persoane au trecut deja prin Sfântul Altar de la momentul inaugurării, iar potrivit estimărilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, numărul pelerinilor s-a dublat în ultimele 24 de ore, ajungând la aproximativ 40.000 într-o singură zi.

Pentru o mai bună coordonare, Arhiepiscopia a pus la dispoziția publicului două hărți interactive actualizate în timp real, care arată locul unde se termină rândul pelerinilor atât la Catedrala Națională, cât și la pelerinajul de pe Colina Bucuriei.

Ce se întâmplă după încheierea pelerinajului

Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, care au fost așezate în pridvorul Catedralei Patriarhale pe durata pelerinajului ”Calea Sfinților”, vor fi reașezate miercuri în interiorul catedralei, după închinarea ultimului pelerin.

Evenimentul religios de amploare, desfășurat între 19 și 29 octombrie, a adunat până acum aproximativ 120.000 de credincioși din toată țara.

Chiar și după încheierea procesiunii, atmosfera de rugăciune și emoție continuă la Catedrala Mântuirii Neamului, unde mii de oameni vin zilnic pentru a vedea cel mai mare lăcaș ortodox din România.

