Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 16:55
de Iulia Kelt

Profeția unui șef de la Amazon pentru a avea succes în era AI: „Va fi cea mai importantă competență a viitorului”

TEHNOLOGIE
Profeția unui șef de la Amazon pentru a avea succes în era AI: „Va fi cea mai importantă competență a viitorului”
Calea spre succes în inteligența artificială / Foto: TechRadar

Într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, mulți tineri și profesioniști consideră că succesul depinde exclusiv de stăpânirea unor competențe tehnice precum programarea, știința datelor sau machine learning.

Totuși, Matt Garman, CEO-ul Amazon Web Services (AWS), transmite un mesaj surprinzător: nu cunoștințele tehnologice vor face diferența în viitor, ci dezvoltarea unor abilități umane fundamentale.

Vorbind într-un interviu acordat CNBC, Garman a dezvăluit și sfatul pe care i l-a dat propriului fiu, aflat la început de drum academic: să acorde prioritate gândirii critice, indiferent de facultatea sau specializarea pe care o va urma.

Vezi și:
Inteligența artificială ar putea decide cine primește un loc de muncă și cine nu, într-o țară preferată de români. Cum ne triază AI-ul, de fapt
ChatGPT Agent – Cum poate controla calculatorul tău și ce riscuri implică pentru siguranță

Gândirea critică, arma secretă împotriva limitelor AI

Garman a subliniat că, deși AI este capabilă să genereze idei sau să rezolve sarcini tehnice complexe, judecata umană și discernământul rămân esențiale.

„Partea cu adevărat valoroasă a educației universitare este modul în care îți antrenezi gândirea critică. În viitor, asta va fi cea mai importantă abilitate”, a explicat el.

Cercetările confirmă această perspectivă. Un studiu publicat în 2023 în revista Heliyon arată că, chiar și în domenii tehnice, peste 40% dintre competențele aflate la mare căutare sunt de natură umană: rezolvarea problemelor, flexibilitatea și luarea deciziilor strategice. Sunt exact ariile în care algoritmii actuali ai inteligenței artificiale nu pot concura cu oamenii.

Mai mult, Garman a subliniat că adaptabilitatea și abilitățile de comunicare vor conta tot mai mult.

Practic, într-o lume în care tehnologia evoluează de la o lună la alta, cei care pot accepta schimbarea și o pot integra în munca lor vor avea un avantaj competitiv clar. În plus, capacitatea de a colabora eficient și de a construi relații bazate pe încredere și empatie rămâne un teren unde AI nu poate concura.

De ce „soft skills” devin „power skills” în cariera modernă

Tendința este vizibilă și în datele recente despre piața muncii. Raportul LinkedIn Workplace Trends 2025 plasează comunicarea pe primul loc în topul celor mai căutate competențe la nivel global.

În același timp, tot mai mulți specialiști vorbesc despre transformarea „soft skills” în adevărate „power skills”, datorită impactului lor direct asupra promovărilor, satisfacției la locul de muncă și a dezvoltării carierei.

Pentru lucrătorii actuali, Garman sugerează metode simple, dar eficiente de a antrena aceste abilități: jocuri strategice, punerea de întrebări pertinente sau solicitarea de feedback constructiv.

Pentru studenți, aproape orice domeniu de studiu, fie istorie, fie fizică, poate deveni o oportunitate de a-și exersa gândirea critică și capacitatea de analiză.

„Avantajul real îl vor avea cei care pot învăța repede, care gândesc independent și care se conectează cu ceilalți la un nivel autentic. Abilitățile interpersonale vor rămâne vitale mult timp de acum înainte”, a concluzionat CEO-ul AWS.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Top mașini care scot bani din buzunar: cele mai costisitoare modele de întreținut în primii 10 ani
Top mașini care scot bani din buzunar: cele mai costisitoare modele de întreținut în primii 10 ani
Indicatorul alb cu o cruce roşie dă mari bătăi de cap locuitorilor dintr-un oraş european. Ce ar trebui să facă şoferii atunci când îl văd
Indicatorul alb cu o cruce roşie dă mari bătăi de cap locuitorilor dintr-un oraş european. Ce ar trebui să facă şoferii atunci când îl văd
EXPERIENȚĂ Samsung Bespoke AI Jet Ultra – unul dintre cele mai puternice aspiratoare verticale ale momentului, o soluție completă de curățare eficientă pentru întreaga casă
EXPERIENȚĂ Samsung Bespoke AI Jet Ultra – unul dintre cele mai puternice aspiratoare verticale ale momentului, o soluție completă de curățare eficientă pentru întreaga casă
REVIEW Samsung Neo QLED 8K 75QN990F – un salt uriaș în experiența de vizionare inteligentă
REVIEW Samsung Neo QLED 8K 75QN990F – un salt uriaș în experiența de vizionare inteligentă
”Barul cu apă”, noua atracție într-un restaurant de top din Europa. Cea de la robinet nu costă nimic
”Barul cu apă”, noua atracție într-un restaurant de top din Europa. Cea de la robinet nu costă nimic
Un telefon furat, sute de tranzacții frauduloase și un prejudiciu uriaș la Cluj
Un telefon furat, sute de tranzacții frauduloase și un prejudiciu uriaș la Cluj
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au făcut spectacol pe ringul de dans. Au fost la o nuntă cu cei mici, ce ţinută a ales partenera preşedintelui
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au făcut spectacol pe ringul de dans. Au fost la o nuntă cu cei mici, ce ţinută a ales partenera preşedintelui
Mulţi confundă Mamaia cu Mamaia Nord, în 2025. Unde se termină staţiunea veche?
Mulţi confundă Mamaia cu Mamaia Nord, în 2025. Unde se termină staţiunea veche?
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025. Astrologii anunţă multe oportunităţi, reuşite, dar şi transformări
Playtech Știri
În ce superstiții mai cred, încă, tinerii din România și ce ascund, de fapt. Sociolog: „Când nu găsim o explicație, o fabricăm”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Theo Rose, declaraţie de dragoste pentru un fan care voia să urce pe scenă. „Eşti frumos, să te faci fotomodel”. Cum a reacţionat publicul
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou