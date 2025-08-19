Profeția unui șef de la Amazon pentru a avea succes în era AI: „Va fi cea mai importantă competență a viitorului”

Într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, mulți tineri și profesioniști consideră că succesul depinde exclusiv de stăpânirea unor competențe tehnice precum programarea, știința datelor sau machine learning.

Totuși, Matt Garman, CEO-ul Amazon Web Services (AWS), transmite un mesaj surprinzător: nu cunoștințele tehnologice vor face diferența în viitor, ci dezvoltarea unor abilități umane fundamentale.

Vorbind într-un interviu acordat CNBC, Garman a dezvăluit și sfatul pe care i l-a dat propriului fiu, aflat la început de drum academic: să acorde prioritate gândirii critice, indiferent de facultatea sau specializarea pe care o va urma.

Gândirea critică, arma secretă împotriva limitelor AI

Garman a subliniat că, deși AI este capabilă să genereze idei sau să rezolve sarcini tehnice complexe, judecata umană și discernământul rămân esențiale.

„Partea cu adevărat valoroasă a educației universitare este modul în care îți antrenezi gândirea critică. În viitor, asta va fi cea mai importantă abilitate”, a explicat el.

Cercetările confirmă această perspectivă. Un studiu publicat în 2023 în revista Heliyon arată că, chiar și în domenii tehnice, peste 40% dintre competențele aflate la mare căutare sunt de natură umană: rezolvarea problemelor, flexibilitatea și luarea deciziilor strategice. Sunt exact ariile în care algoritmii actuali ai inteligenței artificiale nu pot concura cu oamenii.

Mai mult, Garman a subliniat că adaptabilitatea și abilitățile de comunicare vor conta tot mai mult.

Practic, într-o lume în care tehnologia evoluează de la o lună la alta, cei care pot accepta schimbarea și o pot integra în munca lor vor avea un avantaj competitiv clar. În plus, capacitatea de a colabora eficient și de a construi relații bazate pe încredere și empatie rămâne un teren unde AI nu poate concura.

De ce „soft skills” devin „power skills” în cariera modernă

Tendința este vizibilă și în datele recente despre piața muncii. Raportul LinkedIn Workplace Trends 2025 plasează comunicarea pe primul loc în topul celor mai căutate competențe la nivel global.

În același timp, tot mai mulți specialiști vorbesc despre transformarea „soft skills” în adevărate „power skills”, datorită impactului lor direct asupra promovărilor, satisfacției la locul de muncă și a dezvoltării carierei.

Pentru lucrătorii actuali, Garman sugerează metode simple, dar eficiente de a antrena aceste abilități: jocuri strategice, punerea de întrebări pertinente sau solicitarea de feedback constructiv.

Pentru studenți, aproape orice domeniu de studiu, fie istorie, fie fizică, poate deveni o oportunitate de a-și exersa gândirea critică și capacitatea de analiză.

„Avantajul real îl vor avea cei care pot învăța repede, care gândesc independent și care se conectează cu ceilalți la un nivel autentic. Abilitățile interpersonale vor rămâne vitale mult timp de acum înainte”, a concluzionat CEO-ul AWS.