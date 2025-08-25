Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Profeția fostului șef Google despre inteligență artificială – ce se întâmplă din 2025 din cauza dependenței de AI

TEHNOLOGIE
Profeția fostului șef Google despre inteligență artificială - ce se întâmplă din 2025 din cauza dependenței de AI
Inteligența artificială și locurile de muncă / foto: reprezentare AI

Mo Gawdat, fost vicepreședinte Google și director de afaceri la Google X, a lansat un avertisment care a stârnit dezbateri aprinse în lumea tehnologiei și nu numai. În cadrul unui podcast internațional, acesta a spus că omenirea se îndreaptă către o perioadă de 12-15 ani de criză socială profundă, ce va începe în 2027, dar ale cărei prime semne le vom vedea chiar din 2025. Potrivit lui Gawdat, nu inteligența artificială este problema, ci felul în care oamenii o vor folosi.

Cum arată „distopia” anunțată pentru 2027

Expertul afirmă că societatea va trece printr-o distopie în care libertatea, egalitatea și conexiunea umană vor fi serios afectate. AI ar putea deveni instrumentul preferat al celor care vor să manipuleze masele, să comită fraude financiare sau să concentreze puterea în mâinile câtorva actori corupți.

„Nu tehnologia în sine va fi cauza problemelor, ci moralitatea oamenilor care o controlează”, a explicat Gawdat. El crede că această perioadă va remodela economia și chiar realitatea socială, adâncind inegalitățile și diminuând responsabilitatea individuală.

După acest interval de 12-15 ani, însă, Gawdat vede și o parte optimistă: o posibilă „utopie”, o societate în care AI-ul ar putea fi folosit pentru binele comun, după ce omenirea va învăța din greșelile inițiale.

Locurile de muncă, prima victimă a AI

Un alt punct controversat din discursul lui Gawdat privește piața muncii. El respinge ideea conform căreia inteligența artificială va crea noi joburi. Din contră, susține că toate meseriile — de la muncile fizice până la pozițiile executive sau creative — vor fi preluate de AI.

„Este 100% fals că AI va crea locuri de muncă noi. Inteligența artificială va fi mai bună decât oamenii la orice, inclusiv în poziția de CEO”, a declarat acesta. În viziunea sa, inclusiv domenii complexe, precum arhitectura sau designul, vor putea fi realizate integral de instrumente AI, fără costuri comparabile cu munca umană.

Acest scenariu duce la o realitate în care milioane de locuri de muncă ar putea dispărea, iar tranziția către o economie automatizată va fi extrem de dureroasă pentru clasa de mijloc și pentru profesiile creative.

Între pericol și oportunitate

Deși previziunile lui Gawdat sunt sumbre, ele nu sunt o condamnare definitivă, ci mai degrabă un avertisment. Fostul executiv Google consideră că societatea are încă timp să regândească modul în care reglementează și folosește AI. Dacă oamenii vor reuși să limiteze abuzurile și să prioritizeze responsabilitatea, după această perioadă de criză am putea intra într-o eră de echilibru și progres.

Până atunci, însă, 2025 marchează începutul unei etape de tranziție: dependența crescută de AI devine vizibilă în companii, educație și viața personală, iar deciziile luate acum vor influența profund felul în care va arăta lumea peste doar câțiva ani.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
„Litoralul pentru toți” debutează pe 1 septembrie. Cât vor costa sejururile la malul mării
„Litoralul pentru toți” debutează pe 1 septembrie. Cât vor costa sejururile la malul mării
Ce salariu are un inginer la Microsoft. Ce înseamnă aceste cifre pentru viitorul joburilor tech
Ce salariu are un inginer la Microsoft. Ce înseamnă aceste cifre pentru viitorul joburilor tech
Șeful companiei care deține ChatGPT: „Miliarde de oameni vor vorbi zilnic cu ChatGPT”. Platforma vrea să depășească Facebook și Instagram
Șeful companiei care deține ChatGPT: „Miliarde de oameni vor vorbi zilnic cu ChatGPT”. Platforma vrea să depășească Facebook și Instagram
YouTube a folosit inteligență artificială pentru a edita clipurile utilizatorilor fără acordul lor. Toate par mai aproape de AI
YouTube a folosit inteligență artificială pentru a edita clipurile utilizatorilor fără acordul lor. Toate par mai aproape de AI
România, în topul european la sărăcie, dar și la bogăție, potrivit Eurostat. Cum este posibilă discrepanța
România, în topul european la sărăcie, dar și la bogăție, potrivit Eurostat. Cum este posibilă discrepanța
Calendar ortodox 29 august 2025. Obiceiuri de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
Calendar ortodox 29 august 2025. Obiceiuri de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
Ministrul Sănătății schimbă legea: medicii de la stat nu vor mai putea trimite pacienții la privat
Ministrul Sănătății schimbă legea: medicii de la stat nu vor mai putea trimite pacienții la privat
Livrările cu drona, tot mai aproape de realitate: cum se pregătesc Amazon și Starbucks pentru schimbarea cea mare
Livrările cu drona, tot mai aproape de realitate: cum se pregătesc Amazon și Starbucks pentru schimbarea cea mare
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!