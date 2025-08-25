Profeția fostului șef Google despre inteligență artificială – ce se întâmplă din 2025 din cauza dependenței de AI

Mo Gawdat, fost vicepreședinte Google și director de afaceri la Google X, a lansat un avertisment care a stârnit dezbateri aprinse în lumea tehnologiei și nu numai. În cadrul unui podcast internațional, acesta a spus că omenirea se îndreaptă către o perioadă de 12-15 ani de criză socială profundă, ce va începe în 2027, dar ale cărei prime semne le vom vedea chiar din 2025. Potrivit lui Gawdat, nu inteligența artificială este problema, ci felul în care oamenii o vor folosi.

Cum arată „distopia” anunțată pentru 2027

Expertul afirmă că societatea va trece printr-o distopie în care libertatea, egalitatea și conexiunea umană vor fi serios afectate. AI ar putea deveni instrumentul preferat al celor care vor să manipuleze masele, să comită fraude financiare sau să concentreze puterea în mâinile câtorva actori corupți.

„Nu tehnologia în sine va fi cauza problemelor, ci moralitatea oamenilor care o controlează”, a explicat Gawdat. El crede că această perioadă va remodela economia și chiar realitatea socială, adâncind inegalitățile și diminuând responsabilitatea individuală.

După acest interval de 12-15 ani, însă, Gawdat vede și o parte optimistă: o posibilă „utopie”, o societate în care AI-ul ar putea fi folosit pentru binele comun, după ce omenirea va învăța din greșelile inițiale.

Locurile de muncă, prima victimă a AI

Un alt punct controversat din discursul lui Gawdat privește piața muncii. El respinge ideea conform căreia inteligența artificială va crea noi joburi. Din contră, susține că toate meseriile — de la muncile fizice până la pozițiile executive sau creative — vor fi preluate de AI.

„Este 100% fals că AI va crea locuri de muncă noi. Inteligența artificială va fi mai bună decât oamenii la orice, inclusiv în poziția de CEO”, a declarat acesta. În viziunea sa, inclusiv domenii complexe, precum arhitectura sau designul, vor putea fi realizate integral de instrumente AI, fără costuri comparabile cu munca umană.

Acest scenariu duce la o realitate în care milioane de locuri de muncă ar putea dispărea, iar tranziția către o economie automatizată va fi extrem de dureroasă pentru clasa de mijloc și pentru profesiile creative.

Între pericol și oportunitate

Deși previziunile lui Gawdat sunt sumbre, ele nu sunt o condamnare definitivă, ci mai degrabă un avertisment. Fostul executiv Google consideră că societatea are încă timp să regândească modul în care reglementează și folosește AI. Dacă oamenii vor reuși să limiteze abuzurile și să prioritizeze responsabilitatea, după această perioadă de criză am putea intra într-o eră de echilibru și progres.

Până atunci, însă, 2025 marchează începutul unei etape de tranziție: dependența crescută de AI devine vizibilă în companii, educație și viața personală, iar deciziile luate acum vor influența profund felul în care va arăta lumea peste doar câțiva ani.