Procură pentru copil. Ce se întâmplă dacă părintele însoțitor nu se mai întoarce în țară? Cadrul legal

În fiecare an, tot mai mulți părinți aleg să plece în vacanțe sau să se stabilească temporar în străinătate împreună cu copiii lor. Însă, dincolo de emoția călătoriei, există reguli stricte atunci când un minor părăsește țara. Conform legislației din România, dacă doar unul dintre părinți călătorește cu copilul, acesta are nevoie obligatoriu de o procură notarială semnată de celălalt părinte. Regula se aplică în egală măsură pentru părinții căsătoriți, pentru cei divorțați sau pentru cei care nu au fost niciodată căsătoriți legal, dar au împreună responsabilitatea creșterii copilului.

Ce se întâmplă dacă părintele nu se mai întoarce cu minorul

Situația devine delicată atunci când părintele care a ieșit din țară cu copilul nu se mai întoarce la data stabilită sau, mai grav, refuză să revină. Într-un astfel de caz, legea califică situația drept răpire internațională de minori, chiar dacă inițial plecarea a fost permisă prin procură sau printr-o ordonanță judecătorească. Avocata Gabriela Ursărescu a explicat într-un filmuleț distribuit online care sunt pașii legali:

„Indiferent de modalitatea în care a părăsit țara părintele cu copilul, dacă a avut procură de la celălalt părinte sau a plecat cu o ordonanță de suplinire a acordului, părintele care solicită returnarea copilului poate să formuleze o cerere de răpire internațională de minori, prin care părintele care a plecat cu copilul și nu s-a mai întors cu el să fie obligat să revină cu copilul în țară”, a subliniat avocata.

Astfel, părintele rămas în România are la dispoziție un mecanism legal prin care poate cere autorităților competente readucerea copilului. România este parte din Convenția de la Haga din 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, ceea ce înseamnă că există proceduri clare pentru colaborarea între state în vederea returnării minorilor.

Diferența dintre procura notarială și ordonanță de suplinire

Pentru a putea trece frontiera cu un copil minor, părintele însoțitor trebuie să prezinte o procură notarială din partea celuilalt părinte. Documentul se obține de la notar și trebuie să menționeze datele copilului, perioada deplasării, destinația și acordul expres ca minorul să călătorească.

Dar ce se întâmplă dacă unul dintre părinți refuză să acorde procura? În această situație, părintele care dorește să călătorească are la dispoziție calea legală a ordonanței de suplinire a acordului. Practic, instanța de judecată poate decide, în funcție de interesul superior al copilului, ca minorul să poată părăsi țara chiar și fără consimțământul celuilalt părinte.

Procura și ordonanța nu sunt simple formalități birocratice. Ele au rolul de a proteja copilul și de a garanta faptul că deciziile privind deplasările în afara țării sunt asumate de ambii părinți sau, în caz de conflict, validate de instanță. În lipsa acestor documente, există riscul de a transforma o vacanță într-un caz de răpire internațională, cu implicații juridice grave și cu traume pentru copil.

Pe scurt, părintele care pleacă în străinătate cu minorul trebuie să știe că răspunderea legală nu se oprește la frontieră. Dacă nu respectă termenii procurii sau ai ordonanței și refuză să revină în țară, poate fi obligat să aducă minorul înapoi prin decizia autorităților internaționale.