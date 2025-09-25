Problema „fratele Mariei”, cu greu desluşită de adulţi. Orice copil o rezolvă în câteva secunde

O problemă de logică, aparent banală, a devenit virală pe internet şi le dă mari bătăi de cap adulţilor, în timp ce copiii o rezolvă fără ezitare. Enunţul este scurt şi pare destinat celor mici, însă răspunsurile grăbite duc adesea la greşeli. Este vorba despre celebra întrebare „fratele Mariei”, care a stârnit mii de comentarii şi dezbateri pe reţelele sociale, demonstrând încă o dată că, uneori, simplitatea e cea mai grea de descifrat.

Problema care îi încurcă pe cei mai mulți adulți

Această problemă aparent simplă a pus pe gânduri numeroşi internauţi şi a stârnit dezbateri aprinse pe reţelele sociale. Enunţul, scurt şi direct, pare destinat copiilor, însă mulţi adulţi recunosc că au stat minute bune până să găsească răspunsul corect:

„Maria are 3 surori. Fiecare soră are un frate. Câţi copii sunt în familie?”

La prima vedere, unii grăbesc calculele şi se gândesc că ar fi vorba despre 3 surori plus 3 fraţi, ajungând la un total de 6. Alţii, mai atenţi, iau în considerare şi pe Maria, ceea ce ar ridica numărul la 7. Totuşi, logica acestei probleme cere mai multă atenţie la detalii.

Maria are, într-adevăr, 3 surori. Asta înseamnă că sunt 4 fete în total. Enunţul continuă cu precizarea că „fiecare soră are un frate”. Important de subliniat este că surorile au acelaşi frate, nu câte unul diferit pentru fiecare. Prin urmare, familia este alcătuită din cele 4 fete (Maria şi cele 3 surori ale sale) şi un singur băiat – fratele lor comun.

Răspunsul corect: 5 copii.

Problema ilustrează perfect diferenţa de perspectivă dintre copii şi adulţi. Cei mici tind să observe rapid logica simplă, în timp ce adulţii, obişnuiţi cu enunţuri complicate, au tendinţa de a supra-analiza. Tocmai de aceea, „problema fratele Mariei” a devenit virală pe internet, fiind un exemplu amuzant de exerciţiu de gândire care arată cum simplitatea poate fi, uneori, cheia succesului.