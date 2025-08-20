Probabil ce mai profitabilă afacere din România, complet ilegală. Îți cumperi o casă sau o mașină după ce vinzi un pește ”banal”

Există afaceri ilegale care, deși par incredibile, pot genera profituri de ordinul zecilor de mii de euro dintr-o singură tranzacție. Un exemplu este traficul cu icre negre provenite de la sturioni, o activitate care amenință grav ecosistemul Dunării și care a dus aceste specii aproape de dispariție. Deși pare un pește obișnuit pentru cineva neavizat, sturionul este una dintre cele mai valoroase specii din lume, tocmai pentru că produce caviar, un aliment de lux apreciat la nivel global.

Braconajul de sturioni este complet interzis în România, iar legislația a devenit mult mai strictă. Dacă în trecut pedepsele erau de la 1 la 3 ani și, în multe cazuri, se transformau în sancțiuni cu suspendare, din 2023 lucrurile s-au schimbat radical. Acum, cine este prins cu astfel de practici riscă între 5 și 7 ani de închisoare, fără posibilitatea de a scăpa prin pedepse alternative.

De ce sunt sturionii atât de valoroși

Caviarul obținut din icrele de sturion este considerat o adevărată delicatesă, cu un preț de mii de euro pe kilogram. Un singur exemplar de sturion, suficient de mare, poate aduce un profit care să permită cumpărarea unei mașini sau chiar a unei case. În trecut, tentația era uriașă pentru pescari, mai ales că cererea de pe piața neagră era și rămâne foarte mare.

Pe lângă icre, și carnea de sturion este foarte apreciată, fiind gustoasă și lipsită de oase. Totuși, în prezent, consumul legal se face doar din pești crescuți în acvacultură, unde există facilități specializate care produc atât carne, cât și caviar în mod controlat și sustenabil.

O specie pe cale de dispariție

Speciile de sturioni care trăiesc în Dunăre și Marea Neagră – precum morunul, nisetrul, păstruga, viza, șipul sau cega – sunt considerate în prezent amenințate. Pescuitul excesiv și braconajul, combinate cu distrugerea habitatelor naturale, au dus la un declin dramatic al populațiilor. Tocmai de aceea, România și alte țări riverane au interzis pescuitul comercial, încercând să salveze aceste specii de la dispariție.

Chiar și așa, traficul ilegal continuă, fiind alimentat de sumele fabuloase care pot fi obținute. Însă, odată cu înăsprirea pedepselor, autoritățile speră să reducă fenomenul și să ofere o șansă de recuperare ecosistemului dunărean.

Afacerea cu icre negre rămâne, astfel, un paradox: una dintre cele mai profitabile activități ilegale din România, dar și una dintre cele mai riscante, pentru că cei prinși nu mai pot evita închisoarea.