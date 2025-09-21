Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre căsnicia Lisei Marie cu Michael Jackson: „Era manipulator”

Priscilla Presley a vorbit deschis, în noul său volum de memorii, despre mariajul scurt și controversat dintre fiica sa, Lisa Marie Presley, și „Regele pop”, Michael Jackson. Cartea, intitulată Softly, As I Leave You: Life After Elvis, urmează să fie lansată pe 23 septembrie și conține mărturii inedite despre relația celor doi, inclusiv detalii intime.

Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre mariajul fiicei sale cu Michael Jackson

Fosta soție a lui Elvis Presley a mărturisit că a fost „îngrozită” atunci când Lisa Marie i-a spus, la mijlocul anilor ’90, că intenționează să se căsătorească cu Michael. „Am întrebat-o dacă au o relație fizică. Ca mulți alții, nici eu nu eram sigură”, scrie Priscilla în carte.

Priscilla povestește că nu a fost niciodată impresionată de Jackson și că a simțit mereu că intențiile lui erau ascunse. „Știam în adâncul sufletului că Michael nu se căsătorea cu Lisa Marie; se căsătorea cu dinastia Presley”, a scris ea.

”Un om manipulator”

Ea mai susține că artistul căuta o imagine publică favorabilă, mai ales după ce fusese acuzat de abuzuri asupra copiilor – acuzații pe care acesta le-a negat constant. Potrivit Priscillei, Michael Jackson ar fi început să o curteze pe Lisa Marie tocmai în perioada scandalului. „Michael era un om manipulator, iar masca lui publică, de inocență copilărească, făcea parte din strategie”, a adăugat ea.

Priscilla își amintește și că Michael evita contactul cu adulții la reuniunile de familie, preferând compania copiilor. De asemenea, Lisa Marie i-ar fi mărturisit că Michael își dorea un copil, însă mama ei a sfătuit-o să aștepte.

După doar doi ani de mariaj, Lisa Marie a cerut divorțul, iar Priscilla spune că a simțit o ușurare. „Parcă îl auzeam pe Elvis răsuflând ușurat”, a notat ea.

Mărturiile fiicei lui Elvis

Lisa Marie însăși a lăsat mărturii despre relația cu Michael în volumul postum From Here to the Great Unknown, publicat în 2024 de fiica sa, Riley Keough. În acea carte, Lisa Marie povestește că Michael i-a spus că era virgin când au început să se întâlnească. Ea descrie primele lor momente intime ca fiind neașteptate și pline de presiune din partea lui.

După despărțirea de Lisa Marie, Michael Jackson s-a recăsătorit cu Debbie Rowe, cu care a avut doi copii, Prince și Paris, iar ulterior a devenit tatăl lui Bigi (cunoscut anterior ca Blanket) prin intermediul unei mame surogat. Michael a murit în 2009, la doar 50 de ani, din cauza unei supradoze de propofol.

La rândul ei, Lisa Marie – care a murit în 2023, la vârsta de 54 de ani – a avut patru copii: actrița Riley Keough și fiul Ben (care s-a sinucis în 2020), precum și gemenele Harper și Finley, născute din ultima sa căsnicie cu muzicianul Michael Lockwood.