Dezvăluirile dramatice despre Lisa Marie Presley: și-a găsit tatăl legendar fără viață la nouă ani și a păstrat trupul fiului ei decedat în casă timp de două luni

Viața Lisei Marie Presley, singurul copil al legendarului Elvis Presley, a fost una marcată de tragedii și suferințe personale care au lăsat urme adânci în sufletul ei. De la pierderea tatălui său pe când avea doar nouă ani, până la durerea copleșitoare de a-și pierde fiul într-un mod tragic, povestea Lisei Marie este una de suferință, dar și de o putere incredibilă de a merge mai departe.

Recent, fiica ei, actrița Riley Keough, a finalizat memoriile începute de mama sa, intitulată From Here to the Great Unknown. Cartea, lansată la un an după moartea Lisei Marie, dezvăluie detalii intime și dureroase despre viața acesteia, scoțând la lumină un trecut plin de pierderi, dependențe și suferință sufletească.

Moartea lui Elvis Presley: Trauma din copilărie care a marcat-o pe viață

Una dintre cele mai șocante revelații din carte este relatarea momentului în care Lisa Marie l-a găsit pe tatăl său, Elvis Presley, mort în locuința lor de la Graceland, când avea doar nouă ani. În august 1977, Lisa Marie s-a trezit într-o după-amiază cu un sentiment straniu că ceva era în neregulă. Fără să ezite, a fugit spre camera tatălui ei, doar pentru a-l descoperi prăbușit pe podeaua băii. Acea imagine avea să o bântuie pentru tot restul vieții.

După moartea lui Elvis, trupul său a fost expus într-un sicriu deschis la Graceland, iar Lisa Marie obișnuia să meargă și să își țină tatăl de mână, vorbindu-i, ca și cum ar fi încercat să-l aducă înapoi. „Există nopți în care mă îmbăt și ascult muzica lui, doar plângând. Durerea este încă acolo, chiar și după toți acești ani”, a scris Lisa Marie în memoriile sale, conform BBC.

Această pierdere timpurie a afectat profund relațiile sale din viața adultă, Lisa Marie recunoscând că a căutat mereu bărbați puternici și autoritari, ca un substitut pentru legătura profundă pe care o avea cu tatăl ei.

Pierderea fiului: O altă tragedie care i-a devastat viața

Dacă moartea tatălui ei a reprezentat prima mare traumă din viața Lisei Marie, pierderea fiului său, Benjamin Keough, în 2020, a fost lovitura finală. Benjamin, fiul ei din căsătoria cu muzicianul Danny Keough, s-a sinucis la doar 27 de ani, după o luptă lungă cu dependența. Durerea acestei pierderi a fost atât de intensă încât Lisa Marie a păstrat trupul fiului său în casa familiei timp de două luni, pe gheață uscată, înainte de a-l îngropa.

Riley Keough, sora lui Benjamin, descrie în carte relația profundă dintre mama lor și fratele ei: „Ben a fost iubirea vieții mamei mele. Aveau o legătură sufletească foarte puternică.” Riley povestește că timpul petrecut cu trupul fiului decedat a ajutat-o pe mama ei să își adune gândurile și să înceapă să accepte pierderea. Lisa Marie credea că procesul de doliu din lumea occidentală este mult prea grăbit, iar păstrarea trupului lui Benjamin în casă timp de două luni a fost pentru ea o modalitate de a-și lua rămas-bun în propriul său ritm.

Efectele tragediilor asupra sănătății Lisei Marie

După moartea lui Benjamin, sănătatea Lisei Marie s-a deteriorat rapid. Riley Keough scrie în memoriile finalizate că simțea cum mama ei se îndreaptă spre o moarte iminentă, descriind-o ca fiind „ruptă de durerea sufletească”. Starea de sănătate a Lisei Marie a continuat să se degradeze, culminând cu moartea sa la vârsta de 54 de ani, o pierdere despre care Riley spune că a fost inevitabilă, considerând că mama ei nu a putut depăși niciodată complet durerea pierderii fiului său.

Relația cu Michael Jackson: O altă poveste controversată

Viața amoroasă a Lisei Marie a fost la fel de tumultoasă ca și restul existenței sale. Printre cele mai notabile relații ale sale s-a numărat și căsnicia cu Michael Jackson. Lisa Marie l-a întâlnit pe celebrul cântăreț pentru prima dată când avea doar șase ani, dar abia în 1993, când avea 25 de ani, cei doi au început să aibă o legătură mai apropiată. Potrivit memoriilor, relația lor a fost extrem de intensă, culminând cu o cerere în căsătorie spontană din partea lui Michael, în Las Vegas.

Căsătoria lor din 1994 a fost marcată de pasiune, dar și de certuri, multe dintre acestea fiind cauzate de suspiciunile Lisei Marie cu privire la dependențele lui Michael. Deși relația lor s-a sfârșit rapid, Riley Keough notează în carte că ambii au avut sentimente profunde unul pentru celălalt.

Relația tumultuoasă cu Nicolas Cage

Lisa Marie Presley și Nicolas Cage au avut o relație scurtă, dar pasională. Cei doi s-au căsătorit în 2002, însă mariajul lor a durat doar trei luni, fiind marcat de conflicte și tensiuni. În ciuda divorțului rapid, relația lor a captat atenția presei datorită statutului de vedete al ambilor parteneri.

Un destin tragic

Viața Lisei Marie Presley a fost marcată de o serie de tragedii personale care au dus-o de la copilul adorat al unei legende, la o femeie sfâșiată de pierderi. Cu toate acestea, povestea ei rămâne una de curaj, dar și de vulnerabilitate profundă. Prin memoriile sale, ea a lăsat lumii o fereastră deschisă spre suferințele și luptele ei interioare, oferindu-ne o privire sinceră asupra unei vieți pe cât de glorioase, pe atât de tragice.