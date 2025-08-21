Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Prioritate pe un drum național din România conform Codului Rutier. Regulile de circulație în intersecție nedirijată

Actualitate
Prioritate pe un drum național din România conform Codului Rutier. Regulile de circulație în intersecție nedirijată
Prioritate pe un drum național

Subiectul priorității de trecere pe drumurile publice rămâne unul dintre cele mai discutate în rândul șoferilor români, mai ales atunci când vine vorba despre intersecțiile nedirijate. Mulți conducători auto pornesc de la premisa că mașinile aflate pe un drum național au întotdeauna prioritate, însă legislația rutieră aduce mai multe nuanțe și clarificări. Codul Rutier 2025 stabilește o serie de reguli clare, în funcție de tipul drumului, de categoria vehiculului și de situația din trafic.

Cum funcționează regulile de prioritate în intersecții nedirijate

O intersecție este considerată nedirijată atunci când lipsește un polițist rutier, un semafor sau indicatoare și marcaje rutiere care să stabilească prioritatea. În astfel de cazuri, regula generală este prioritatea de dreapta: șoferii sunt obligați să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă.

Totodată, Codul Rutier adaugă reguli suplimentare în funcție de categoria drumului. Astfel, un șofer care intră într-o intersecție nedirijată de pe un drum județean, comunal sau local este obligat să acorde prioritate vehiculelor aflate pe drumul național. În același mod, vehiculele de pe drumuri comunale trebuie să cedeze celor aflate pe drumuri județene, iar cele de pe drumuri locale trebuie să acorde prioritate celor de pe drumuri comunale.

Vezi și:
Ce se întâmplă dacă bei un pahar de bere și te urci la volan. Mulți șoferi nu știu în cât timp iese alcoolul din sânge
Ce se întâmplă dacă tractezi o altă mașină pe autostradă, ce spune Codul Rutier. Obligațiile pentru șoferii români

Mai mult decât atât, există situații speciale prevăzute de lege: vehiculele care urcă o pantă au prioritate față de cele care coboară, cu excepția cazului în care cel din pantă dispune de un refugiu, iar vehiculele de transport persoane (autobuze, microbuze) au prioritate față de autoturisme și camioane, din rațiuni de siguranță.

Mit sau realitate: prioritatea pe drumurile naționale

Afirmația conform căreia vehiculele de pe drumurile naționale au întotdeauna prioritate este, parțial, adevărată. Codul Rutier confirmă că, la o intersecție nedirijată, mașinile care circulă pe un drum național au prioritate față de cele care vin de pe drumuri județene, comunale sau locale. Totuși, acest principiu nu înlocuiește regula de bază a priorității de dreapta și nici nu se aplică în cazul în care intersecția este semnalizată sau dirijată.

Prin urmare, prioritatea pe drumurile naționale există, dar trebuie interpretată corect și în context. Regulile suplimentare – precum prioritatea vehiculelor mai mari pe drumurile înguste, a mijloacelor de transport persoane sau obligația de a acorda trecere pietonilor și bicicliștilor – rămân în vigoare și nu pot fi ignorate.

Astfel, șoferii trebuie să rețină că nu există o regulă absolută care să le ofere automat prioritate doar pentru că circulă pe un drum național. Respectarea legislației și adaptarea la fiecare situație din trafic sunt cele care fac diferența între un condus sigur și unul riscant.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Cele mai scumpe plaje din Europa. Ai nevoie de cel puţin 1.500 de euro pentru a sta o zi aici, ce intră în aceşti bani
Cele mai scumpe plaje din Europa. Ai nevoie de cel puţin 1.500 de euro pentru a sta o zi aici, ce intră în aceşti bani
Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei a fost reţinut. Ce se ştie despre individ până acum
Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei a fost reţinut. Ce se ştie despre individ până acum
Klaus Iohannis, o nouă schimbare. După ce s-ar fi zvonit că ar fi apelat la intervenţii estetice, fostul preşedinte a mai făcut un pas pentru a arăta mai bine
Klaus Iohannis, o nouă schimbare. După ce s-ar fi zvonit că ar fi apelat la intervenţii estetice, fostul preşedinte a mai făcut un pas pentru a arăta mai bine
Accident record, cu 78 de de morţi. Un autobuz s-a ciocnit de un camion şi o motocicletă, rezultând o adevărată tragedie, în Afganistan
Accident record, cu 78 de de morţi. Un autobuz s-a ciocnit de un camion şi o motocicletă, rezultând o adevărată tragedie, în Afganistan
Asfaltare pe lângă maşinile parcate, în Sectorul 5. Cetăţenii s-au revoltat, scuza oferită de firma care se ocupa de lucrări: „Relocarea nu a fost necesară”
Asfaltare pe lângă maşinile parcate, în Sectorul 5. Cetăţenii s-au revoltat, scuza oferită de firma care se ocupa de lucrări: „Relocarea nu a fost necesară”
Google Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pro XL, lansate oficial. Toate noutățile de la cel mai nou eveniment Google, inclusiv Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a
Google Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pro XL, lansate oficial. Toate noutățile de la cel mai nou eveniment Google, inclusiv Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cum se stinge dreptul de uzufruct? Expirarea termenului stabilit în contract, una dintre posibilităţi
Cum se stinge dreptul de uzufruct? Expirarea termenului stabilit în contract, una dintre posibilităţi
Revista presei
Adevarul
Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care s-a sinucis împreună cu iubitul pe autostradă: „Se iubeau foarte mult şi le era frică”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Playtech Știri
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou