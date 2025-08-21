Prioritate pe un drum național din România conform Codului Rutier. Regulile de circulație în intersecție nedirijată

Subiectul priorității de trecere pe drumurile publice rămâne unul dintre cele mai discutate în rândul șoferilor români, mai ales atunci când vine vorba despre intersecțiile nedirijate. Mulți conducători auto pornesc de la premisa că mașinile aflate pe un drum național au întotdeauna prioritate, însă legislația rutieră aduce mai multe nuanțe și clarificări. Codul Rutier 2025 stabilește o serie de reguli clare, în funcție de tipul drumului, de categoria vehiculului și de situația din trafic.

Cum funcționează regulile de prioritate în intersecții nedirijate

O intersecție este considerată nedirijată atunci când lipsește un polițist rutier, un semafor sau indicatoare și marcaje rutiere care să stabilească prioritatea. În astfel de cazuri, regula generală este prioritatea de dreapta: șoferii sunt obligați să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă.

Totodată, Codul Rutier adaugă reguli suplimentare în funcție de categoria drumului. Astfel, un șofer care intră într-o intersecție nedirijată de pe un drum județean, comunal sau local este obligat să acorde prioritate vehiculelor aflate pe drumul național. În același mod, vehiculele de pe drumuri comunale trebuie să cedeze celor aflate pe drumuri județene, iar cele de pe drumuri locale trebuie să acorde prioritate celor de pe drumuri comunale.

Mai mult decât atât, există situații speciale prevăzute de lege: vehiculele care urcă o pantă au prioritate față de cele care coboară, cu excepția cazului în care cel din pantă dispune de un refugiu, iar vehiculele de transport persoane (autobuze, microbuze) au prioritate față de autoturisme și camioane, din rațiuni de siguranță.

Mit sau realitate: prioritatea pe drumurile naționale

Afirmația conform căreia vehiculele de pe drumurile naționale au întotdeauna prioritate este, parțial, adevărată. Codul Rutier confirmă că, la o intersecție nedirijată, mașinile care circulă pe un drum național au prioritate față de cele care vin de pe drumuri județene, comunale sau locale. Totuși, acest principiu nu înlocuiește regula de bază a priorității de dreapta și nici nu se aplică în cazul în care intersecția este semnalizată sau dirijată.

Prin urmare, prioritatea pe drumurile naționale există, dar trebuie interpretată corect și în context. Regulile suplimentare – precum prioritatea vehiculelor mai mari pe drumurile înguste, a mijloacelor de transport persoane sau obligația de a acorda trecere pietonilor și bicicliștilor – rămân în vigoare și nu pot fi ignorate.

Astfel, șoferii trebuie să rețină că nu există o regulă absolută care să le ofere automat prioritate doar pentru că circulă pe un drum național. Respectarea legislației și adaptarea la fiecare situație din trafic sunt cele care fac diferența între un condus sigur și unul riscant.