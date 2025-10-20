Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025

Legislaţia rutieră din România a stabilit clar ce trebuie să facă şoferii atunci când întâlnesc o trecere de pietoni situată pe un drum în care sensurile de circulaţie sunt despărţite de un separator (scuar median). Iată ce prevede actualul Ordonanța de urgență nr. 195/2002 despre circulaţia pe drumurile publice, cu modificările aduse ulterior, şi ce sancţiuni riscă cei care nu respectă regulile.

Ce spune legea despre prioritatea pietonilor

Potrivit art. 72 din OUG 195/2002: „Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.”

Totodată, articolul prevede că „Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător…” În completare, legislaţia actuală subliniază că şoferii trebuie să acorde prioritate pietonilor „angajaţi în traversarea regulamentară (…) aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului”.

Să luăm cazul unui drum urban în două sensuri, despărţite printr-un scuar median sau separator. Dacă pietonul traversează regulamentar, pe o trecere marcată, semnalizată, iar tu circuli pe banda sensului tău, regulile sunt următoarele:

Dacă pietonul se află deja pe banda pe care circuli tu (sau este pe punctul de a intra pe ea) atunci ai obligaţia de a opri pentru a-i permite să traverseze. Conform legii: „Aşadar, dacă drumul are două sensuri de circulaţie, şoferii sunt obligaţi să oprească doar dacă pietonul se află pe banda pe care circulă şoferul sau este aproape de mijlocul drumului.”

Dacă pietonul traversează pe partea de sens opus şi se află încă înainte de separator, legislaţia stabileşte că nu trebuie neapărat să opreşti – decât dacă acesta a ajuns aproape de mijlocul drumului sau este pe cale să păşească pe banda ta.

În situaţia unei străzi cu sens unic, regula e mai strictă: şoferii trebuie să oprească indiferent de partea de pe care pietonul începe traversarea.

Separatorul de sensuri nu modifică esenţial regula de prioritate – doar clarifică când exact trebuie şoferul să oprească.

Ce riscă şoferii care ignoră regula

Conform articolului 101 alin. (3-e) din legea rutieră, neacordarea priorităţii pietonilor angajaţi în traversare se consideră contravenţie şi „se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile”.

Dacă vezi o trecere de pietoni pe un drum cu separator, fii atent dacă pietonul e pe banda ta sau aproape să ajungă pe ea — dacă da, opreşte. Dacă pietonul traversează de pe cealaltă parte şi nu a ajuns în zona ta de circulaţie, poţi continua deplasarea – dar cu atenţie.

Respectarea acestor reguli contribuie semnificativ la siguranţa rutieră şi reduce riscul sancţiunilor. În 2025, legea e clară: prioritatea pietonilor trebuie respectată şi, în special, în cazul drumurilor despărţite de separator — neatenţia poate costa mult mai mult decât o amendă.