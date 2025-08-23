Prioritate în rampă pe străzile din România, cine trebuie să cedeze trecerea. Regula pe care mulți șoferi nu au înțeles-o foarte bine

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

În traficul de zi cu zi apar deseori situații care îi pun pe șoferi în încurcătură. Una dintre ele este legată de circulația pe drumurile în rampă sau pantă, unde logica de bun-simț nu este întotdeauna suficientă. Codul Rutier 2025 introduce clarificări în acest sens, prin regula „priorității de rampă”, o prevedere pe care mulți conducători auto încă nu o cunosc sau o aplică greșit.

Deși șoferii sunt obișnuiți cu regulile clasice de prioritate, atunci când urcă sau coboară pe un drum îngust și cu obstacole, situația se schimbă. Confuzia duce adesea la blocaje sau chiar la conflicte în trafic, ceea ce arată că subiectul merită o atenție deosebită.

Cum funcționează prioritatea de rampă

Potrivit Regulamentului de aplicare al OUG 195/2002, articolul 135 (j), regula spune clar: dacă pe sensul celui care urcă există un obstacol imobil, atunci cel care coboară este obligat să îi acorde prioritate. În practică, asta înseamnă că vehiculul aflat în partea de sus a pantei trebuie să oprească și să permită trecerea celui care urcă, dacă acesta nu are altă opțiune.

Este important de precizat că situația nu este considerată „depășire”, ci o manevră necesară pentru evitarea unui obstacol. Obiectele care pot bloca drumul sunt variate – de la o groapă sau un copac căzut, până la o mașină oprită pe carosabil.

Această regulă are atât un rol de siguranță, cât și unul de logică practică: vehiculul care urcă are nevoie de mai mult efort și aderență, iar oprirea în rampă este mult mai dificil de gestionat decât în cazul celui care coboară.

Ce reguli se aplică pe drumurile înguste

Dacă situația apare pe un drum îngust, unde două vehicule nu pot trece unul pe lângă celălalt, regulile sunt diferite. Codul Rutier prevede că trebuie să dea cu spatele șoferul care întâlnește:

  • un ansamblu de vehicule,
  • un vehicul greu,
  • sau un vehicul de transport public.

Astfel, un autoturism va trebui să cedeze întotdeauna în fața unui autobuz sau a unui camion. În cazul vehiculelor de aceeași categorie, cel care urcă trebuie, în general, să dea cu spatele, cu excepția situațiilor în care cel care coboară se află aproape de un refugiu și îi este mai ușor să manevreze.

Așadar, „prioritatea de rampă” se aplică strict când există un obstacol fix, iar în cazul drumurilor înguste intră în vigoare alte prevederi. În ambele situații, regulile sunt concepute pentru a preveni blocajele și accidentele, dar și pentru a aduce mai multă claritate în momentele tensionate din trafic.

