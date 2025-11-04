Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 14:44
de Daoud Andra

Casa Regală
FOTO: Profimedia Images

Prințul William a demonstrat din nou că este nu doar un lider dedicat, ci și un om cu o energie debordantă și o dorință autentică de a se apropia de alți oameni. Aflat în Brazilia pentru o vizită oficială de cinci zile, viitorul rege al Marii Britanii a fost surprins într-o ipostază total neașteptată: desculț pe plaja Copacabana, jucând volei alături de tineri sportivi locali, dar și alergând pe terenul celebrului stadion Maracanã, unde a participat la un meci amical de fotbal. Imaginile cu el în acțiune au devenit rapid virale, stârnind admirația fanilor din întreaga lume.

Prințul William, vedeta unui meci de volei pe plajă

William, aflat în Brazilia pentru Gala Premiilor Earthshot, a început vizita într-un mod relaxat, îmbinând activitățile oficiale cu momente pline de energie. Prima zi petrecută la Rio de Janeiro a fost dedicată descoperirii orașului și promovării sportului ca instrument de educație și incluziune socială. Când soarele a început să apună peste Copacabana, Prințul de Wales și-a scos pantofii și șosetele, s-a alăturat unui meci de volei pe plajă și s-a distrat de minune alături de campioana olimpică Carolina Solberg și mai mulți copii din comunități defavorizate.

Partida, care a durat aproape zece minute, l-a arătat pe William într-o formă de zile mari: sărind, zâmbind și intrând în joc cu o naturalețe rar văzută la un membru al familiei regale. În jurul lui, localnicii și turiștii au aplaudat și au încurajat fiecare mișcare, bucuroși să-l vadă pe viitorul rege atât de deschis și apropiat de oameni. Activitatea s-a desfășurat în cadrul Institutului Levante, un proiect fondat de Solberg pentru a sprijini copiii din zonele vulnerabile prin sport.

Mai devreme, William participase la o întâlnire cu tineri ecologiști pe stadionul Maracanã, în cadrul programului „Generation Earthshot”, un proiect dedicat dezvoltării leadershipului climatic în rândul noilor generații. Acolo, într-un moment spontan, prințul a fost filmat jucând fotbal cu mai mulți elevi, alături de legenda braziliană Cafu. Clipurile publicate ulterior pe contul de Instagram al familiei regale au făcut furori: William, îmbrăcat lejer, zâmbitor și vizibil relaxat, a impresionat prin energia și buna dispoziție de care a dat dovadă.

Schimbarea remarcată de fanii săi

Mulți dintre fanii prințului au observat o schimbare vizibilă: William pare mai fericit, mai odihnit și într-o formă fizică excelentă. După o perioadă dificilă, marcată de problemele de sănătate ale soției sale, Kate Middleton, și ale regelui Charles, William pare să fi regăsit echilibrul și optimismul.

Vizita din Brazilia a fost descrisă de presa britanică drept „o gură de aer proaspăt” pentru viitorul monarh. Între întâlnirile oficiale, activitățile sportive și momentele de relaxare, Prințul de Wales a reușit să arate o față mai umană a regalității. una în care tradiția și responsabilitatea se îmbină perfect cu spontaneitatea și bucuria de a trăi.

