Prinții William și Harry, în doliu. A murit fostul lor bodyguard, omul care le-a fost alături în ziua morții prințesei Diana

Graham Craker, fost ofițer de poliție și garda de corp personală a prinților William și Harry, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Supranumit cu afecțiune „Crackers” de către cei doi prinți, acesta a fost alături de copii în momentele cele mai grele, inclusiv în ziua în care au aflat de tragicul accident în care și-a pierdut viața mama lor, prințesa Diana.

Craker a fost ofițer în cadrul Poliției Metropolitane timp de 35 de ani și a servit ca ofițer de protecție personală pentru William și Harry timp de 15 ani, până la retragerea sa în 2001.

A fost cu William și Harry la Balmoral, când a venit vestea morții Dianei

În noaptea accidentului care a șocat întreaga lume, Graham Craker se afla împreună cu William, Harry, regele Charles (pe atunci prinț) și regina Elisabeta la reședința de la Balmoral, în Scoția. Într-un interviu oferit în 2017, Craker a descris momentul în care l-a văzut pe William după aflarea veștii:

„Poate cel mai emoționant a fost când l-am văzut pe William dimineața următoare. Își plimba câinele afară. M-am apropiat și i-am spus: «Îmi pare foarte rău pentru ce ai aflat». William a spus trist: «Mulțumesc».”

În ziua înmormântării, Graham Craker a mers în urma dricului care transporta sicriul prințesei Diana, dinspre Palatul St. James spre Westminster Abbey. În acel moment solemn, William s-a întors spre el, iar Craker a dat din cap, un gest de susținere și încurajare.

„Era important pentru el să știe că sunt acolo. M-a recunoscut și i-am transmis că sunt cu mama lui până la final”, a povestit Craker.

O relație specială cu cei doi prinți

Atât William, cât și Harry, aveau o relație apropiată cu „Crackers”. În volumul său autobiografic Spare, Harry își amintește cum, în perioada de doliu, mașina în care mergeau trebuia să oprească frecvent pentru ca Graham să dea la o parte florile de pe parbriz.

„Șoferul oprea des pentru ca bodyguardul să coboare și să dea florile la o parte. Era Graham. Pe el și Willy îl plăceam tare mult. Îi spuneam Crackers. Ni se părea amuzant.”

Legătura strânsă cu familia regală a fost evidentă și în 2011, când Graham Craker a fost invitat la nunta prințului William cu Kate Middleton, la 10 ani după ce se retrăsese din serviciul de protecție regală.

Omul de încredere devenit voluntar iubit în comunitate

După retragere, Graham s-a implicat activ în viața comunității. A fost voluntar și membru de încredere în cadrul centrului cultural Southern Maltings din Hertfordshire, unde era adesea numit „James Bond-ul nostru”. Tot acolo, ajuta la organizarea evenimentelor și avea grijă ca totul să fie pregătit, chiar și când nu era nicio activitate programată.

Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, colegii lui au scris:

„Graham a fost cu noi încă de la început. El era omul care se asigura că totul e perfect pregătit pentru ceilalți. Avea grijă de bar, dar mai ales era cunoscut pentru râsul său, căldura lui și disponibilitatea de a ajuta pe oricine. Ne va lipsi enorm. Vom ridica un pahar în cinstea lui în această seară. RIP, Crackers.”

Pentru serviciile sale aduse familiei regale, Graham Craker a fost decorat cu Ordinul Regal Victorian de către regina Elisabeta a II-a și a primit titlul onorific de „Freeman of the City of London”.