Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 14:33
de Daoud Andra

Principala ipoteză în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, anunțată de anchetatori. Ce a avariat conducta care alimenta blocul

Principala ipoteză în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, anunțată de anchetatori. Ce a avariat conducta care alimenta blocul
FOTO: Profimedia Images

Ancheta privind explozia violentă care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie 2025 continuă să scoată la iveală detalii importante, în timp ce specialiștii încearcă să stabilească exact cauza tragediei. Potrivit informațiilor comunicate miercuri, 22 octombrie, de reprezentanții Poliției Române și ai Institutului Național de Criminalistică, principala ipoteză investigată vizează o posibilă avarie la conducta de gaze care alimenta blocul afectat.

Ce ar fi provocat explozia din Rahova

Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale, a explicat că, până în prezent, nu există un raport preliminar de expertiză, însă se așteaptă concluziile detaliate ale specialiștilor de la INSEMEX Petroșani și Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC). „Nu putem spune cu certitudine că fisura din conducta de gaze este cauza exactă a exploziei, însă aceasta rămâne principala ipoteză asupra căreia lucrăm”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, în exteriorul blocului, pe coloana de export a instalației de gaze, a fost descoperită o fisură, iar din apropiere au fost ridicate segmente de țeavă și un cablu electric. „Toate aceste elemente vor fi analizate în laborator pentru a determina dacă un scurtcircuit ar fi putut declanșa deflagrația”, a adăugat Gheorghe. Ancheta urmărește să stabilească traseul fluxului de gaz, locul exact al acumulării și sursa care ar fi putut genera aprinderea.

La rândul său, directorul adjunct al Institutului Național de Criminalistică, Alexandru Poroșanu, a precizat că activitățile de cercetare la fața locului s-au desfășurat în condiții extrem de dificile, pe parcursul a cinci zile și cinci nopți. „Au existat etape pe care nu le-am putut întrerupe, iar pentru siguranța echipelor noastre am folosit drone și roboți. A fost singura metodă prin care am putut investiga zonele superioare ale clădirii, puternic afectate de explozie”, a explicat Poroșanu.

Cercetările continuă pe parcursul următoarelor săptămâni

Acesta a mai adăugat că spațiul este în continuare foarte instabil, motiv pentru care accesul uman este permis doar după avizul specialiștilor de la Institutul de Stat în Construcții. Cercetările vor continua cel puțin una-două săptămâni, iar o dronă de ultimă generație urmează să fie folosită pentru noi analize detaliate în interiorul structurii distruse.

Explozia din Rahova a provocat pierderi umane și materiale semnificative: trei persoane și-au pierdut viața, iar alte douăzeci au fost rănite, dintre care cincisprezece au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pacienții au fost internați în mai multe spitale din Capitală, inclusiv la Spitalul Floreasca, unde se află cei cu cele mai grave arsuri.

În urma dezastrului, autoritățile au anunțat că blocul va fi refăcut din bani publici, iar foștii proprietari vor putea locui cu chirie în apartamentele refăcute.

