Primul self service pentru telefoane mobile din România, inaugurat. Unde este și cum funcționează

Într-o perioadă în care discuțiile despre sustenabilitate și dreptul la reparație sunt tot mai prezente pe agenda publică, Iașul marchează o premieră națională. Din luna august 2025, românii pot repara singuri telefoanele mobile într-un spațiu dedicat, dotat cu toate echipamentele necesare. GSM Zone lansează astfel primul service cu regim self service din România, o inițiativă care combină autonomia tehnologică cu responsabilitatea față de mediu.

Deschiderea acestei zone special amenajate în incinta GSM Zone din B-dul Tudor Vladimirescu nr. 46 vine în sprijinul celor care doresc mai mult control asupra propriilor dispozitive, fie că sunt pasionați de reparații, fie că vor pur și simplu să evite costurile și timpii de așteptare ai unui service tradițional.

Cum funcționează zona Self Service

Modelul este simplu și intuitiv: cumperi piesele de schimb de care ai nevoie, intri în zona Self Service și folosești instrumentele profesionale puse la dispoziție pentru a-ți repara telefonul. Acest spațiu este dotat cu echipamente performante, iar personalul de la fața locului oferă suport de bază pentru orientarea utilizatorilor. Nu este necesară o programare în prealabil, iar accesul este permis atât începătorilor, cât și celor cu experiență în reparații DIY.

Sistemul a fost gândit în conformitate cu Directiva Europeană 2024/1799, care încurajează producătorii să faciliteze reparațiile și să reducă volumul de deșeuri electronice. Astfel, zona Self Service devine nu doar un spațiu practic, ci și un simbol al tranziției către un consum mai conștient și sustenabil.

În plus, inițiativa se aliniază perfect cu filosofia mișcării internaționale „Right to Repair”, care militează pentru accesul consumatorilor la informații tehnice, piese originale și unelte specializate. Deși până acum aceste lucruri au fost mai greu accesibile în România, deschiderea centrului de la Iași reprezintă un pas important în democratizarea reparațiilor.

De ce este important dreptul la reparație

„Right to Repair” nu este doar un slogan. Este o mișcare cu implicații reale în economie, mediu și viața cotidiană a consumatorilor. La nivel global, milioane de dispozitive electronice sunt aruncate anual din cauză că sunt greu sau imposibil de reparat. Lipsa pieselor de schimb, absența manualelor tehnice sau politicile restrictive ale unor mari companii duc la risipă și poluare.

Prin crearea zonei Self Service, GSM Zone și partenerii săi – GSMnet și Academia GSM România – oferă o alternativă concretă la acest model de consum. Potrivit lui Marian Abutoaiei, General Manager al GSM Zone, inițiativa reflectă un angajament ferm față de sustenabilitate:

„Credem în dreptul fiecărei persoane de a-și repara propriul telefon. Nu doar că oferim acest drept, dar o facem în cele mai bune condiții, într-un spațiu dedicat, cu echipamente profesionale și suport de bază.”

Într-un context european în care legislația devine tot mai favorabilă reparațiilor independente – cu obligația producătorilor de a furniza piese și documentație tehnică – acest tip de service devine o soluție logică și dezirabilă. Mai mult, țări ca Franța și Germania pregătesc implementarea unui indice de reparabilitate care să fie afișat pe ambalajele produselor. În curând, vei putea ști de la început cât de ușor este să repari un anumit model de telefon.

Reparația unui telefon în locul înlocuirii sale aduce beneficii directe: mai puține deșeuri electronice, economii financiare pentru consumatori și o utilizare mai eficientă a resurselor. În plus, inițiativa susține economia locală – de la furnizorii de piese, până la specialiștii care pot oferi consultanță tehnică sau pot forma viitori tehnicieni.

Zona Self Service poate deveni și un punct de întâlnire pentru comunitatea tech din Iași și nu numai. Este un spațiu în care poți învăța, poți experimenta și poți contribui la o cultură a întreținerii responsabile. Totodată, democratizarea accesului la reparații încurajează creativitatea și inovația – nu e exclus ca, dintr-un astfel de spațiu, să apară viitorii experți în tehnologie sau antreprenori care vor dezvolta propriile soluții tech.

Această abordare este în contrast cu filosofia unor companii mari care descurajează reparațiile prin limitarea accesului la software, blocarea componentelor sau prin politici de garanție restrictive. În acest sens, zona Self Service din Iași reprezintă un act de emancipare tehnologică, un spațiu unde consumatorii capătă din nou controlul asupra propriilor dispozitive.

Într-o lume tot mai digitalizată, unde tehnologia ne înconjoară în fiecare moment, capacitatea de a repara – nu doar de a consuma – devine o formă de autonomie. Cu inițiativa GSM Zone, România intră pe harta europeană a reparațiilor deschise și responsabile, într-un mod concret, accesibil și adaptat prezentului.