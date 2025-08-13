Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi

În timp ce la nivel național programele destinate casării mașinilor vechi se confruntă adesea cu provocări birocratice, un oraș din România continuă să inoveze. Sfântu Gheorghe, localitatea care a servit drept inspirație pentru programul național „Rabla Local”, anunță o schimbare majoră de strategie. Primăria orașului lansează o nouă inițiativă, adaptată contextului economic actual, care pune accentul pe transportul public și mobilitatea alternativă, eliminând finanțarea directă în bani.

De la finanțare directă la beneficii alternative

În 2021, Sfântu Gheorghe a devenit un pionier în ecologie urbană prin lansarea programului propriu, numit „Dăm valoare rablei tale”. Cu finanțare din bugetul local, programul oferea o sumă de 3.000 de lei pentru fiecare autovehicul predat la fier vechi. Singura condiție impusă proprietarilor era să se angajeze că, pe parcursul următorilor trei ani, nu vor achiziționa o mașină mai veche de cinci ani. Succesul a fost rapid și a atras atenția autorităților centrale, care au încercat să replice modelul la scară națională.

Cu toate acestea, inițiativa națională a întâmpinat obstacole. Deși programul „Rabla Local” a debutat în vara anului 2023 cu un interes uriaș, atrăgând 12.000 de participanți în prima zi și epuizând fondurile alocate în trei orașe în mai puțin de 24 de ore, birocrația și alocarea fondurilor au transformat, ulterior, ideea într-un eșec parțial.

Fără a se descuraja de acest eșec, autoritățile din Sfântu Gheorghe au continuat să caute soluții. Din cauza restricțiilor bugetare impuse de situația financiară a țării, primăria a decis să schimbe regulile, eliminând plata directă în bani.

Noile beneficii, valabile din această toamnă

Începând cu 1 septembrie 2025, locuitorii care aleg să predea la fier vechi autoturismele vechi nu vor mai primi suma de bani de odinioară, ci vor beneficia de alternative ecologice. Conducătorii auto vor avea două opțiuni:

Abonament gratuit la transportul public: Cei care renunță la mașină pot opta pentru un abonament gratuit timp de cel puțin cinci ani pentru mijloacele de transport public din oraș.

Decont pentru achiziția de biciclete: O altă opțiune este decontarea achiziției a maximum două biciclete, cu un sprijin financiar de până la 3.000 de lei din partea primăriei.

Primarul Antal Árpád a explicat că noua inițiativă este, de fapt, și mai avantajoasă pentru cetățeni.

„La prețurile actuale, un abonament pe transportul public din oraş valabil cinci ani valorează aproximativ 4.000 de lei. Așadar, sprijinul oferit este chiar mai mare decât suma pe care o ofeream anterior în cadrul acestui program”, a declarat edilul.

Impactul pozitiv al programului local și o propunere pentru Rabla Națională

Rezultatele inițiativei din Sfântu Gheorghe sunt impresionante. Conform datelor oficiale, din 2021 și până în prezent, au fost casate 1.366 de autoturisme, eliberând o suprafață considerabilă de 1,5 hectare din spațiul public al localității. Această acțiune nu doar că a contribuit la îmbunătățirea calității aerului, dar a redus și aglomerația pe străzi.

Pe lângă succesul local, primarul a subliniat importanța continuării programelor naționale de tip „Rabla”, cu o sugestie de îmbunătățire bazată pe experiența din anii precedenți.