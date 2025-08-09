Ultima ora
09 aug. 2025 | 17:24
de Vieriu Ionut

Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. Ce recorduri mai deține Avram Iancu

O performanță sportivă fără precedent a fost realizată de Avram Iancu, un român pasionat de înotul în ape deschise. După o călătorie epuizantă, care a durat 40 de zile, el a reușit să finalizeze traversarea înot a Europei, urmând celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre. Această ultimă etapă, care a constat în parcurgerea Canalului Main–Dunăre, i-a adus titlul de primul om din lume care a reușit o astfel de ispravă, fără a folosi costum de neopren.

O triplă coroană a recordurilor fluviale

Avram Iancu a atins destinația finală, confluența Canalului Main–Dunăre cu Dunărea, la ora 18:25, după un efort monumental. Această performanță încununează o serie de recorduri impresionante, care ar putea să-i aducă o distincție unică la nivel mondial: The World’s First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.

Cifrele din spatele acestei realizări sunt uimitoare: în total, a înotat 4.448 de kilometri fără costum de neopren. Această distanță este cumulată din trei etape majore, fiecare dintre ele reprezentând un record în sine:

  • Dunărea: 2.860 de kilometri parcurși în 89 de zile, o performanță realizată în 2017 și deja ratificată.
  • Rinul: 1.032 de kilometri în 48 de zile, o etapă finalizată în 2023 și de asemenea ratificată.
  • Canalul Main–Dunăre: 556 de kilometri parcurși în 40 de zile, cea mai recentă etapă, care urmează să fie ratificată.

În total, Avram Iancu a petrecut 177 de zile, adică aproape jumătate de an, înotând continuu în ultimii trei ani.

„O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele. Și asta, în doar 3 ani de carieră!”, a scris sportivul pe rețelele de socializare, subliniind sacrificiul personal din spatele performanței.

Sacrificii personale și un mesaj puternic

Dincolo de cifrele record și de performanța fizică, Avram Iancu a ținut să împărtășească cu publicul și latura umană a efortului său. Într-un mesaj emoționant, el a vorbit despre prețul plătit pentru aceste realizări, menționând timpul petrecut departe de familie.

„Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare față de fetele mele pentru toate aceste absențe din copilăria lor,” a scris el.

Cu toate acestea, sportivul este convins că sacrificiile sale au un scop mai înalt și că sunt înțelese de cei dragi.

Fiecare dintre provocările sale a fost însoțită de un mesaj special. De data aceasta, a înotat pentru o „Europă Unită”, o cauză care a reprezentat o sursă de motivație suplimentară pe durata întregii traversări.

Oameni și sponsori, sprijin vital pe traseu

Realizarea lui Avram Iancu nu ar fi fost posibilă fără sprijinul a numeroase persoane. Într-un mesaj de mulțumire, el a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături.

„Celui aproape 100 de oameni care m-au așteptat la final,” a scris el, menționând totodată și primirea călduroasă de care a avut parte în Germania.

Echipa sa, formată din Ulise Galu și Radu Ileană, a fost un element crucial în reușita traversării, oferindu-i suport constant de pe barcă. Presa românească și germană a contribuit, de asemenea, la mediatizarea efortului său, iar „sutele de suporteri de pe malurile Mainului” i-au oferit o doză de energie și încurajare. Fanii de pe rețelele de socializare, numărând peste 64 de mii, au urmărit cu sufletul la gură fiecare etapă a recordului.

