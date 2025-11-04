Ultima ora
04 nov. 2025 | 18:38
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Primul caz de sarcină obținut cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum funcționează „minunea” AI, ce înseamnă acest lucru pentru medicină?
Cum ajută AI-ul la procreare / Foto: (imagine cu scop ilustrativ) Colaj Playtech realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Cercetătorii de la Columbia University au anunțat prima sarcină obținută folosind o metodă bazată pe AI pentru identificarea și recuperarea spermatozoizilor la bărbați cu azoospermie.

O echipă de cercetători de la Columbia University Fertility Center a raportat prima sarcină obținută cu succes folosind o metodă asistată de inteligență artificială pentru recuperarea spermei la bărbați diagnosticați cu azoospermie, o afecțiune caracterizată prin lipsa totală sau aproape totală a spermatozoizilor în materialul seminal.

Rezultatul a fost descris într-o scrisoare de cercetare publicată în The Lancet, marcând un moment important pentru medicina reproductivă.

Azoospermia afectează între 10% și 15% dintre bărbații cu infertilitate, iar cauzele pot varia de la blocaje în căile seminale la probleme genetice sau hormonale.

În prezent, opțiunile de tratament includ proceduri chirurgicale pentru extragerea spermatozoizilor direct din testicule, intervenții invazive, costisitoare și adesea ineficiente.

Tehnologia STAR, o inovație în identificarea spermatozoizilor rari

Noua metodă, denumită STAR (Sperm Tracking and Recovery), a fost dezvoltată de o echipă interdisciplinară condusă de profesorul Zev Williams, directorul Centrului de Fertilitate din cadrul Columbia University.

Tehnologia combină imagistica avansată, microfluidica și inteligența artificială pentru a detecta și izola spermatozoizii viabili în probe aparent lipsite de celule reproductive.

Sistemul utilizează imagini de înaltă rezoluție pentru a analiza până la opt milioane de cadre pe oră, identificând automat prezența oricăror spermatozoizi prin algoritmi AI.

Ulterior, un cip microfluidic, prevăzut cu canale extrem de fine, separă porțiunea din probă care conține celulele identificate.

În câteva milisecunde, un robot extrage cu delicatețe spermatozoizii, care pot fi ulterior folosiți în fertilizare in vitro sau conservați prin criogenie.

„Am reunit specialiști în imagistică, microfluidică și endocrinologie reproductivă pentru a aborda fiecare etapă a procesului, de la identificare la recuperare”, a explicat Hemant Suryawanshi, profesor asistent la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Prima sarcină obținută cu ajutorul metodei AI

Metoda STAR a fost testată pe un pacient care încercase timp de aproape 20 de ani să obțină o sarcină, fără succes, după multiple cicluri de fertilizare in vitro și două intervenții chirurgicale.

Dintr-o probă seminală de 3,5 mililitri, sistemul AI a scanat 2,5 milioane de imagini în aproximativ două ore, identificând doi spermatozoizi viabili. Aceștia au fost folosiți pentru crearea a două embrioane, ceea ce a dus la o sarcină confirmată clinic.

„Este nevoie de un singur spermatozoid sănătos pentru a crea un embrion”, a declarat profesorul Williams, subliniind importanța descoperirii pentru pacienții afectați de infertilitate masculină severă.

Cercetătorii consideră că metoda ar putea transforma modul în care sunt tratate cazurile de azoospermie și ar putea reduce nevoia de intervenții invazive. Studii clinice extinse sunt deja în curs pentru a evalua eficacitatea și aplicabilitatea tehnologiei STAR la scară largă.

Această reușită deschide o nouă eră în medicina reproductivă, în care AI nu doar asistă medicii, ci devine un instrument esențial în restabilirea fertilității.

