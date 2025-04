Primul artist român din istorie premiat la un Festival Internațional de muzică ușoară. Povestea celebrului Nicolae Nițescu

Puțini artiști reușesc să lase o amprentă profundă asupra muzicii ușoare românești, iar Nicolae Nițescu a fost unul dintre aceștia. Interpret de muzică ușoară, canțonete, arii de operetă și romanțe, artistul născut la Galați pe 19 noiembrie 1930 a făcut istorie devenind primul solist român premiat la un festival internațional de muzică ușoară, la Sopot, Polonia, în anul 1963. Cu o carieră ce s-a întins pe parcursul a șase decenii, Nițescu a fost o prezență iconică pe scena Teatrului de Revistă “Constantin Tănase”, unde a urcat pentru ultima oară în 2010, aniversând 60 de ani de activitate artistică.

Nicolae Nițescu a fost atras de muzică încă din copilărie, iar talentul său a fost cultivat prin studii de canto clasic alături de Petre Ștefănescu-Goangă. Deși avea o voce potrivită pentru operă, sufletul său aparținea muzicii ușoare, gen pe care l-a explorat cu pasiune de-a lungul carierei sale.

Prima sa piesă imprimată la radio a fost un marș sportiv, însă consacrarea a venit odată cu melodia “Parcă ne-am cunoaște de când lumea”, interpretată în duet cu Dorina Drăghici.

O prezență constantă pe scena Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” încă din anii ‘50, Nițescu a fost parte a unor spectacole memorabile precum ”Melodii… Melodii… Melodii”, cu muzica lui Elly Roman, alături de Ion Lucian, Dorina Drăghici și Gică Petrescu, sau București 500, unde a cântat alături de Maria Tănase, Vasile Tomazian și orchestra lui Sergiu Malagamba.

De asemenea, a participat la spectacole de satiră și umor, cum ar fi Fără mănuși, cu muzica lui Ion Vasilescu, dar și la comedii muzicale de succes, cum ar fi Magazin de Stat și Cioara vopsită.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost când a devenit primul solist român premiat la un festival internațional de muzică ușoară.

Evenimentul a avut loc în 1963, la Festivalul de la Sopot, Polonia, un prestigios concurs de muzică unde concurau artiști din toată Europa.

Reușita sa a marcat o premieră pentru muzica românească, deschizând drumul altor interpreți autohtoni către recunoașterea internațională.

Repertoriul lui Nicolae Nițescu a inclus unele dintre cele mai iubite melodii din muzica ușoară românească, fredonate chiar și astăzi de nostalgicii unei epoci cu parfum de epocă.

Cântece precum ”Ți-am luat un mărțișor”, ”Poate cânți și tu”, ”O chitară cânta”, ”Primul nostru tango”, ”Mi-e drag de tine”, ”Așa-mi bate inima” sau ”Toamna în Cișmigiu” au rămas în inimile ascultătorilor, fiind fredonate de generații întregi de iubitori ai muzicii ușoare.

Stilul său distinct, vocea caldă și interpretarea plină de sensibilitate l-au transformat într-unul dintre cei mai respectați artiști ai scenei românești.

”Sunt un om care şi-a făcut datoria faţă de patrie in domeniul lui şi care aşteaptă să se implinească anumite idei pe care le are.

Cred că generaţii şi generaţii de romăni au asociat numele meu cu muzica melodioasă, pentru că incă de copil mi-a plăcut să interpretez melodii romantice. Am fost şi sunt un sentimental prin excelenţă.

Incă din liceu, am participat la o festivitate. Atunci am inceput să cânt. Mi-a plăcut să cănt şi să ascult căntăreţii buni (…) Privind in urmă, mă mulţumesc că nu am trecut prin viaţă fără rost. Am lăsat şi eu o mică dără.

De multe ori mă intălneşte lumea pe stradă şi mă felicită pentru muzica mea”, declara regretatul artist în 2007, potrivit Jurnalul.