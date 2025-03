Primele concedieri şi scăderi salariale la stat. Sebastian Burduja, despre bugetarii din Ministerul Energiei care rămân fără locuri de muncă

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat miercuri planul de reorganizare a instituției, aflat în dezbatere publică, care prevede reducerea cu 35% a funcțiilor de conducere, prin eliminarea a 11 posturi. La nivel general, ministerul va reduce numărul total de posturi cu 27%.

Potrivit ministrului, cheltuielile salariale vor fi diminuate cu aproximativ 25%, iar simpla reducere a consumului de hârtie va genera economii de 100.000 de lei anual. Burduja a subliniat că acest demers de restructurare a fost inițiat pentru a spori eficiența ministerului și pentru a evita risipa, având în vedere situația financiară dificilă a țării.

„După un amplu proces de consultare, cu iniţiative în premieră, cred, pentru mediul public, cum a fost un survey de tipul 360 de grade în care toţi angajaţii au fost invitaţi să completeze în mod anonim o fişă de feedback, de recenzie cu privire la colegii lor, la superiorii lor ierarhici şi chiar cu privire la Ministrul Energiei şi alte iniţiative care au colectat toate aceste perspective, am ajuns la o formă de reorganizare pe care am pus-o în dezbatere publică la finalul săptămânii trecute.

Ministrul Energiei a anunțat că, prin acest proces de reorganizare, propune o reducere semnificativă a funcțiilor de conducere cu 35%.

„11 funcţii de conducere se desfinţează. Asta înseamnă director general, director sau şi şef serviciu plus un post de secretar de stat cu cabinetul aferent şi cheltuielile şi un post de secretar general adjunct, cu cheltuielile aferente. La nivelul întregului minister, reducerea de posturi este de 27%.

Sunt convins că orice proces de reorganizare implică şi anumite incertitudini sau temeri din partea colegilor mei, dar în tot acest timp am discutat cu foarte mulţi dintre ei şi am asigurat că cei care sunt buni, cei care performează, cei care utilizează timpul la serviciu pentru a livra rezultate pentru români vor rămâne în funcţie, ba chiar pot să primească şi răspunderi în plus, lucru care se va şi întâmpla”, a precizat Sebastian Burduja.