Primarul Negoiță ar fi construit drumuri peste magistrale de gaz. Dezvăluirile, într-o nouă investigație Recorder: „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic”

O nouă investigație Recorder ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care Primăria Sectorului 3 a construit mai multe drumuri în ultimii ani. Potrivit documentelor obținute de jurnaliști, la ordinul primarului Robert Negoiță, administrația locală ar fi amenajat 11 străzi asfaltate direct peste magistrale de gaz, fără a respecta normele legale de protecție a acestor conducte.

Drumuri construite în zone cu risc

Un raport de expertiză tehnică consultat de Recorder arată că lucrările au fost efectuate ilegal, în zone în care legea interzice construcțiile din cauza riscului ridicat de explozie. Drumurile, care deservesc noile ansambluri imobiliare din zona Brățării, în estul Capitalei, au fost realizate fără avizele obligatorii din partea Transgaz, compania care administrează rețeaua națională de transport al gazelor naturale.

Transgaz ar fi notificat Primăria Sectorului 3 încă de la demararea lucrărilor, avertizând că asfaltarea peste magistralele de gaz încalcă reglementările tehnice și pune în pericol siguranța publică. Cu toate acestea, ordinul de continuare a construcțiilor ar fi venit direct de la edilul Negoiță, spun surse citate în anchetă.

Specialiștii Transgaz atrag atenția că traficul rutier intens de deasupra magistralelor poate provoca, în timp, fisuri în conducte, care pot duce la scurgeri de gaz și, implicit, la explozii devastatoare. „Nici nu vreau să mă gândesc… În caz de explozie, nu mai rămâne nimic aici”, a declarat pentru Recorder unul dintre inginerii Transgaz implicați în monitorizarea zonelor afectate.

Aceeași sursă susține că amplasarea drumurilor peste magistralele de gaz contravine flagrant normelor în vigoare, care prevăd o zonă de protecție de minimum 20 de metri în jurul acestor conducte. Orice construcție sau trafic greu în interiorul acestei zone poate produce daune structurale greu de anticipat.

Avertismente ignorate și procese pe rol

În ciuda numeroaselor avertismente, Primăria Sectorului 3 nu a stopat lucrările și a continuat asfaltarea. În acest context, Transgaz a acționat în instanță Primăria Sectorului 3, solicitând desființarea lucrărilor și restabilirea condițiilor de siguranță. Procesul este în curs, iar specialiștii companiei susțin că, până la clarificarea situației, zona rămâne un potențial pericol public.

Un funcționar al Primăriei Sectorului 3, care a ales să vorbească sub protecția anonimatului, a confirmat pentru Recorder că deciziile au fost luate cu bună știință.

„Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector”, a spus avertizorul de integritate, referindu-se la primarul Robert Negoiță. Potrivit acestuia, edilul „nu este atins de nicio instituție a statului” și ar fi ignorat deliberat toate semnalele de alarmă venite de la Transgaz și de la propriii ingineri ai primăriei, potrivit reportajului citat.

Drumurile construite peste magistrale sunt folosite zilnic de mii de șoferi. În eventualitatea unei defecțiuni sau scurgeri de gaz, efectele ar fi catastrofale, spun experții. Investigația Recorder ridică, astfel, o problemă gravă de siguranță publică, dar și de responsabilitate administrativă, în condițiile în care lucrările au fost realizate cu fonduri publice și sub coordonarea directă a unui primar aflat deja la al patrulea mandat. Cazul este analizat de autorități, însă, până la acest moment, Primăria Sectorului 3 nu a oferit un punct de vedere oficial.